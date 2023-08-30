Паршивлюк о «Динамо» и 1:4 от «Спартака»: «Первый тайм – катастрофа! В перерыве был серьезный разговор с Личкой»

Теги Спартак Сергей Паршивлюк ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Сергей Паршивлюк оценил поражение «Динамо» от «Спартака» (1:4) в Фонбет Кубке России.

«В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Таким образом непозволительно играть в дерби. Мы полностью провалили первые двадцать пять минут, именно они предрешили исход матча. Будем разбираться, почему так произошло.

В перерыве был серьезный разговор с Личкой. После 0:4 тренер не может прийти в раздевалку и погладить всех по головке. Был серьезный мужской разговор, который останется между нами», — сказал защитник «Динамо».

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4 комментария

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z3yjyzh29x
Пороть вас надо после такого 1-ого тайма
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Lenin 073
спартакак?
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Игорь Чернецов
Уже не останется между вами.
Он вас засранцами назвал, на весь Мир🤣
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