Хавбек «Локо» Куликов: «Последние поражения «Спартака» не должны вводить в заблуждение — это очень сильный и опасный соперник»

Даниил Куликов высказался в преддверии матча «Локомотив» – «Спартак».

Игра 14-го тура Мир пройдет в воскресенье.

«На дерби всегда особый настрой. Очень интересный матч нам предстоит со «Спартаком». Разберем на теориях и подготовимся на 100% к этой игре.

В любом случае, просто не будет. Даже последние поражения « » не должны вводить в заблуждение — это очень сильный и опасный соперник. Тем более мы с ним набрали одинаковое количество очков, поэтому шансы равные.

И надо приложить максимальные усилия, чтобы выиграть в этом матче и вновь приблизиться к лидерам», – сказал полузащитник « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!