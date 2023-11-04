Хавбек «Локо» Куликов: «Последние поражения «Спартака» не должны вводить в заблуждение — это очень сильный и опасный соперник»
Даниил Куликов высказался в преддверии матча «Локомотив» – «Спартак».
Игра 14-го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье.
«На дерби всегда особый настрой. Очень интересный матч нам предстоит со «Спартаком». Разберем на теориях и подготовимся на 100% к этой игре.
В любом случае, просто не будет. Даже последние поражения «Спартака» не должны вводить в заблуждение — это очень сильный и опасный соперник. Тем более мы с ним набрали одинаковое количество очков, поэтому шансы равные.
И надо приложить максимальные усилия, чтобы выиграть в этом матче и вновь приблизиться к лидерам», – сказал полузащитник «Локомотива».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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