Хавбек «Локо» Куликов: «Последние поражения «Спартака» не должны вводить в заблуждение — это очень сильный и опасный соперник»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Даниил Куликов Футбол

Даниил Куликов высказался в преддверии матча «Локомотив» – «Спартак».

Игра 14-го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье.

«На дерби всегда особый настрой. Очень интересный матч нам предстоит со «Спартаком». Разберем на теориях и подготовимся на 100% к этой игре.

В любом случае, просто не будет. Даже последние поражения «Спартака» не должны вводить в заблуждение — это очень сильный и опасный соперник. Тем более мы с ним набрали одинаковое количество очков, поэтому шансы равные.

И надо приложить максимальные усилия, чтобы выиграть в этом матче и вновь приблизиться к лидерам», – сказал полузащитник «Локомотива».

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2 комментария

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040474Andrei
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Agdam.n@mail.ru
да нет, хоть я и болею за локомотив но будет опять поражение от спартача, у нас игра плохая да и состав хуже чем у Спартака... мой прогноз 4.1 в пользу спартача
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