Галактионов о 3:0 с «Рубином»: «Хороший матч, «Локо» мог еще забивать. Начинаем подготовку к «Спартаку» – это важнейшая игра, дерби, которое придаст еще больше импульса»
Михаил Галактионов доволен выступлением «Локомотива» в игре с «Рубином» (3:0).
– Были ли какие‑то аспекты игры, которые вам не понравились?
– Не бывает идеальных матчей. Они могут складываться по счету, но по качеству есть моменты, которые нужно улучшать. Команду поздравили, хороший матч был сегодня, нужно правильно подготовиться к «Спартаку».
– Пиняев и Дзюба на поле появились, но моментов не создали. Как думаете, почему?
– Нужно понять, насколько активны все были, насколько добавили агрессии и страсти. Счет позволял играть и создавать. Подходы были, но не хватало итогового удара.
– Знали ли вы, что у Баринова следующая игра за «Локомотив» будет 200‑й? Планируете ли вы его выпустить в старте на «Спартак»?
– Баринов готовится к «Спартаку», он наш лидер и капитан. Сегодня он получил отдых, потому что много матчей сыграл.
– Три игры с «Рубином» позади, дважды вы победили и один раз сыграли вничью. Считаете казанцев удобным соперником?
– Не считаем, «Рубин» – дисциплинированная команда, ожидали тяжелого матча. Игра складывалась хорошо, были моменты, когда могли еще забивать. Недочеты постараемся исправить к играм чемпионата.
– Был запланирован выход Пиняева и Глушенкова?
– Было запланировано, что некоторые игроки не выйдут вообще, а другие футболисты получат время для поддержания формы.
– Как оцените судейство Опейкиной?
– Арбитр матча обладает квалификацией и допущена организациями. Опейкина работала качественно.
– Как вы считаете, Митая следует использовать в опорной зоне?
– В команде ценятся игроки, обладающие универсализмом. Футболисты даже в советские времена ценились умениями и качествами.
– Какие ожидания от матча со «Спартаком»?
– Информацию получим, уже есть аналитика, завтра начинаем подготовку. Это, безусловно, важнейший матч, дерби, которое придаст еще больше импульса, тем более оно будет домашним.
– Что говорили Сулейманову во время матча?
– Как ему правильно располагаться. Линия обороны соперника играла высоко, надо было использовать это. Он хорошо играл, активно, мобильно, но не получилось забить.
Футбол состоит не только из моментов, когда мяч у нас, но и из игры без мяча. Организация отбора, прессинга, игры без мяча начинается всей командой, а не только четырьмя защитниками. Команда обороняется и атакует, делает это все вместе, – сказал главный тренер «Локомотива».
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