Галактионов о 3:0 с «Рубином»: «Хороший матч, «Локо» мог еще забивать. Начинаем подготовку к «Спартаку» – это важнейшая игра, дерби, которое придаст еще больше импульса»

Михаил Галактионов доволен выступлением «Локомотива» в игре с «Рубином» (3:0).

– Были ли какие‑то аспекты игры, которые вам не понравились?

– Не бывает идеальных матчей. Они могут складываться по счету, но по качеству есть моменты, которые нужно улучшать. Команду поздравили, хороший матч был сегодня, нужно правильно подготовиться к «Спартаку».

– Пиняев и на поле появились, но моментов не создали. Как думаете, почему?

– Нужно понять, насколько активны все были, насколько добавили агрессии и страсти. Счет позволял играть и создавать. Подходы были, но не хватало итогового удара.

– Знали ли вы, что у Баринова следующая игра за « » будет 200‑й? Планируете ли вы его выпустить в старте на «Спартак»?

– готовится к «Спартаку», он наш лидер и капитан. Сегодня он получил отдых, потому что много матчей сыграл.

– Три игры с «Рубином» позади, дважды вы победили и один раз сыграли вничью. Считаете казанцев удобным соперником?

– Не считаем, «Рубин» – дисциплинированная команда, ожидали тяжелого матча. Игра складывалась хорошо, были моменты, когда могли еще забивать. Недочеты постараемся исправить к играм чемпионата.

– Был запланирован выход и Глушенкова?

– Было запланировано, что некоторые игроки не выйдут вообще, а другие футболисты получат время для поддержания формы.

– Как оцените судейство Опейкиной?

– Арбитр матча обладает квалификацией и допущена организациями. Опейкина работала качественно.

– Как вы считаете, Митая следует использовать в опорной зоне?

– В команде ценятся игроки, обладающие универсализмом. Футболисты даже в советские времена ценились умениями и качествами.

– Какие ожидания от матча со « »?

– Информацию получим, уже есть аналитика, завтра начинаем подготовку. Это, безусловно, важнейший матч, дерби, которое придаст еще больше импульса, тем более оно будет домашним.

– Что говорили Сулейманову во время матча?

– Как ему правильно располагаться. Линия обороны соперника играла высоко, надо было использовать это. Он хорошо играл, активно, мобильно, но не получилось забить.

Футбол состоит не только из моментов, когда мяч у нас, но и из игры без мяча. Организация отбора, прессинга, игры без мяча начинается всей командой, а не только четырьмя защитниками. Команда обороняется и атакует, делает это все вместе, – сказал главный тренер «Локомотива».

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