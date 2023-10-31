Селюк о Миранчуке: «Локо», «Зенит», «Спартак» и «Динамо» могут взять его на реанимацию. Странно, что он сидит в «Аталанте» и это его устраивает»

Теги Спартак Локомотив Зенит Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Динамо Москва Дмитрий Селюк Алексей Миранчук Футбол

Дмитрий Селюк высказался о ситуации с Алексеем Миранчуком.

5 из 6 последних матчей за «Аталанту» полузащитник провел на скамейке запасных.

– Где тогда реанимировать карьеру?

– Реанимировать гораздо труднее, чем начинать. Потому что уже есть штамп, что он там не играет, там не подходит. Я думаю, ему надо вплоть до того, чтобы вернуться и поиграть в футбол в России. Ему нужно обязательно найти команду, и не так важен уровень команды. Важно, чтобы он играл на постоянной основе.

– Перейти в один из российских клубов в аренду?

– Да, в тот же «Локомотив». Другое дело, что у него большая зарплата. Есть проблема в том, чтобы платить большие деньги – ради чего? Чтобы подготовить и отдать обратно. Я думаю, что будет не так просто найти команду, которая будет платить ему зарплату для того, чтобы подготовить, реанимировать и вернуть обратно.

– Даже в РПЛ будет непросто?

– В «Краснодар» он не пойдет. Ему можно пойти в «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и «Динамо». Есть четыре команды. ЦСКА не будут платить такие деньги. За такие деньги его точно никто не будет покупать. Это тоже понятно.

Из этих четырех клубов могут только «Зенит» и «Спартак» побаловаться. «Локомотив» вряд ли такую зарплату даст, но ему бы не помешал такой атакующий полузащитник. Эти четыре клуба могут взять его на реанимацию. Мне странно, что он сидит и это его устраивает.

– Летом же были новости, что Миранчук хочет уйти, но «Аталанта» не отпустила.

– Это все сказки про белого бычка. «Аталанта» отпустит его куда хочешь. Я уверен, что даже просто за зарплату. Другое дело, есть такие хитровычурные, которые хотят, чтобы «Аталанта» еще и платила зарплату, – сказал футбольный агент.

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3 комментария

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Andrey Yaroslavtsev
Контракт, однако.
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luu
Зачем Зениту этот пешеход?
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