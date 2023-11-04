Корнеев о товарищеском матче: «Сборная Кубы не возбуждает никого. Игра с ней вряд ли что‑то дает. Это просто сбор и тренировка»

Теги Игорь Корнеев Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Игорь Корнеев высказался в преддверии товарищеского матча Россия – Куба.

Игра пройдет 20 ноября в Волгограде.

«Давайте Кению с Кубой не сравнивать. Кения, мне кажется, чуть интереснее соперник. Игра с Кубой вряд ли что‑то дает. Это просто сбор и тренировка.

Сборная Кубы не возбуждает никого. Лучше провести матч с какой‑то молодежной командой, чем с Кубой. Я не знаю, какие мысли преследуются», — сказал экс-игрок ЦСКА.

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