Генсек РФС о соперниках для сборной России: «Обсудим организацию матчей с рядом стран БРИКС летом в Казани. Это было бы логично, но есть ограничения»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная России по футболу РФС Сборная Китая по футболу сборная ЮАР по футболу Максим Митрофанов Сборная Индии по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России может провести товарищеские матчи в Казани в рамках Игр БРИКС.

– В июне в Казани пройдут Игры БРИКС, футбол в том или ином виде на них будет присутствовать. Но в классическом футболе все федерации играют в своих соревнованиях. Нам было бы интересно провести свой турнир, и есть страны, которым потенциально было бы интересно участие, но они не могут из-за занятости.

Поэтому нужно подстраиваться под разные форматы. Тем не менее мы обсудим возможность организации матчей с рядом стран БРИКС летом в Казани. Это было бы логично, но есть естественные ограничения в виде окон ФИФА. Во время турнира БРИКС будет открыто окно только для европейских сборных.

– Как-то говорилось о желании сыграть с Китаем. Правильно понимаю, что как раз этот матч может быть летом?

– Было бы классно, если бы это были какие-то страны БРИКС, учитывая, что в Казани пройдут соревнования БРИКС. Будем смотреть на график сборных этих стран, чтобы понимать потенциальную возможность проведения таких матчей, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов

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6 комментариев

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Alexander Poljakov
Больше разговоров, меньше дела. Это скрепа сильна как никогда
+5
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Rabbia
Сборную хамаса уже пригласили ?
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rumba.bit
Ответ Rabbia
Сборную хамаса уже пригласили ?
Там убойная группа будет: Хамас , РФ, Иран, КНДР. РФ вылетит из группы)))
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0
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Aleksey Yashin
Выступает МС Митрофанов:
БРИКС, БРИКС
БРРРРРРРИКС
БРИКС, БРИКС
+2
-1
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rumba.bit
Посмотрим как бразильцы приедут)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Aleksey Yashin
Выступает МС Митрофанов: БРИКС, БРИКС БРРРРРРРИКС БРИКС, БРИКС
https://youtu.be/izFACT-l41Y?si=MjBP3NYnBigBBQc3
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