Мостовой о сборной России: «О каком уровне можно говорить, если с Кенией играем 2:2? Если все нормальные команды заняты, можно и не собираться в ноябре»

Александр Мостовой высказался о поиске соперников для сборной России.

Ранее генеральный секретарь РФС отметил, что поиск соперников усложнился из-за начала отбора на ЧМ-2026 в Азии. Максим Митрофанов допустил, что сборная ни с кем не сыграет в ноябре.

«Все говорят, что нам нужно играть со всеми возможными командами. Вот сыграли недавно против Кении. В итоге чудом в самом конце матча кое-как спасаем ничью. А зачем тогда играть вообще? Если все нормальные сборные заняты, можно и не собираться в ноябре.

и – совсем уже нам не подходят. Это точно не те команды, которые нужны нам для спарринговых матчей. За последнее время уже насмотрелись на расширенные составы по 50 человек и прочее. О каком уровне сборной можно говорить, если с Кенией играем 2:2?» – сказал .

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