Мостовой о сборной России: «О каком уровне можно говорить, если с Кенией играем 2:2? Если все нормальные команды заняты, можно и не собираться в ноябре»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Кубы сборная Кении сборная Мальдивских островов Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о поиске соперников для сборной России.

Ранее генеральный секретарь РФС отметил, что поиск соперников усложнился из-за начала отбора на ЧМ-2026 в Азии. Максим Митрофанов допустил, что сборная ни с кем не сыграет в ноябре.

«Все говорят, что нам нужно играть со всеми возможными командами. Вот сыграли недавно против Кении. В итоге чудом в самом конце матча кое-как спасаем ничью. А зачем тогда играть вообще? Если все нормальные сборные заняты, можно и не собираться в ноябре.

Мальдивы и Куба – совсем уже нам не подходят. Это точно не те команды, которые нужны нам для спарринговых матчей. За последнее время уже насмотрелись на расширенные составы по 50 человек и прочее. О каком уровне сборной можно говорить, если с Кенией играем 2:2?» – сказал Мостовой

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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T622222
Здесь с Царем согласен кроме чиновников для галочки это никому не нужно….
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ygcn5c2ty9
ну да, ребят которых вызывают в сборную по 20 лет на высоком уровне не играли
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Helge
о каких нормальных командах он говорит, если сборная не может победить даже Кению?
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окечуква
Можно вообще в футбол не играть, лигу тоже распустить. Кто вообще сказал, что мы должны Кению выносить в одну калитку? Опять завышенные на пустом месте ожидания.
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alisa dvoikina
"Дома сидите, ёпта"
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sd4fmwrvz8
Ну пусть играют лучше же играть чем не играть 😤че теперь и футбол бросить что ли ?на одной Европе свет не сошелся !!!
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Гусеконь
надоела жёлтая пресса. Куча клоунов типа Мостового несут чушь, чтобы вызвать хайп.
Введите бан тегов и никто эту хрень читать не будет
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Dinamik1
До.Мальдив и Кубы осталось совсем чуть чуть с таким отношением
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maca
а лучше вообще забыть о ней
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Roon95
Ответ окечуква
Можно вообще в футбол не играть, лигу тоже распустить. Кто вообще сказал, что мы должны Кению выносить в одну калитку? Опять завышенные на пустом месте ожидания.
правильно ЧСВ слишком высокое у этих людей, они и на сборную ЧСВ перебрасывают
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Roon95
Ответ T622222
Здесь с Царем согласен кроме чиновников для галочки это никому не нужно….
ну иди посмотри тогда фигурное катание )
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