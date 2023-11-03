Мостовой о сборной России: «От игры с Кенией – только бочка негатива. Что получим от матча с Кубой? Нужно ли это? Жалко, что интерес пропадает»
Александр Мостовой высказался о товарищеском матче между Россией и Кубой.
Встреча состоится в Волгограде 20 ноября.
«Играть в регионах надо. Так и делают во всех европейских странах. Тем более что к чемпионату мира у нас были построены стадионы.
Товарищеские игры – это правильно. Другое дело, что нам не приходится выбирать соперников: Куба, Кения... Нужно ли это? Что мы получим от матча с Кубой?
От матча с Кенией мы получили только бочку негатива, потому что не смогли обыграть и чудом спаслись.
Жалко, что интерес пропадает. Ясно, что народ в Волгограде придет. Что там еще делать?
А так, какой интерес? Но если мы Кубу не обыграем...» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Это какой-то школьный подход из серии «мне все равно не будет нужен [предмет], зачем мне его учить?».