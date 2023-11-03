Мостовой о сборной России: «От игры с Кенией – только бочка негатива. Что получим от матча с Кубой? Нужно ли это? Жалко, что интерес пропадает»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Кубы Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой высказался о товарищеском матче между Россией и Кубой.

Встреча состоится в Волгограде 20 ноября.

«Играть в регионах надо. Так и делают во всех европейских странах. Тем более что к чемпионату мира у нас были построены стадионы.

Товарищеские игры – это правильно. Другое дело, что нам не приходится выбирать соперников: Куба, Кения... Нужно ли это? Что мы получим от матча с Кубой?

От матча с Кенией мы получили только бочку негатива, потому что не смогли обыграть и чудом спаслись.

Жалко, что интерес пропадает. Ясно, что народ в Волгограде придет. Что там еще делать?

А так, какой интерес? Но если мы Кубу не обыграем...» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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17 комментариев

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Overkiller
Обыграем, не обыграем. Какая разница то?
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Andrey Yaroslavtsev
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Spaten
Куба далеко- Куба рядом!
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Николай Игнатьев
Мостовой, когда нибудь был чем то доволен!? Рано состарился, Саша...
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Beloded2007
От Кении - бочка негатива, от Кубы - бочка рома.
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Фут.Боль
По алфавиту пошли похоже. Дальше Лаос и Лесото.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Народ в Волгограде придет, что там ещё делать? Как что - чеканить учиться.
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Парень со двора Шмурнова
Капитан команды Чупа-Чупс хочет, чтобы у игроков ну вообще не было никакого опыта игры за сборную, лучше сидеть на завалинке и развалить «дельные» советы.

Это какой-то школьный подход из серии «мне все равно не будет нужен [предмет], зачем мне его учить?».
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PIT-BUL
интересно как скоро будем играть с женской сборной России. Спортивный интерес уже пошел
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Рамис Гилязетдинов
Кто помнит, о чем писал спортс до болезни моста ?
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Геннадий
Интерес-то огромный . Сможем ли мы хоть кого-то обыграть ?
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Onion
Может, это будет женская сборная Кубы по футболу?
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