Мостовой о сборной России: «От игры с Кенией – только бочка негатива. Что получим от матча с Кубой? Нужно ли это? Жалко, что интерес пропадает»

Александр Мостовой высказался о товарищеском матче между Россией и Кубой.

Встреча состоится в Волгограде 20 ноября.

«Играть в регионах надо. Так и делают во всех европейских странах. Тем более что к чемпионату мира у нас были построены стадионы.

Товарищеские игры – это правильно. Другое дело, что нам не приходится выбирать соперников: Куба, Кения... Нужно ли это? Что мы получим от матча с Кубой?

От матча с Кенией мы получили только бочку негатива, потому что не смогли обыграть и чудом спаслись.

Жалко, что интерес пропадает. Ясно, что народ в Волгограде придет. Что там еще делать?

А так, какой интерес? Но если мы Кубу не обыграем...» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!