На «Камп Ноу» откроют колумбарий на 26600 урн с прахом фанатов «Барселоны». Стоимость размещения – от 250 до 6000 евро

На «Камп Ноу» после реконструкции появится место для праха фанатов.

Мемориальный сектор площадью 180 квадратных метров предназначен для того, чтобы «отдать дань уважения болельщикам «Барселоны». Колумбарий будет располагаться всего в нескольких метрах от поля.

Проект предполагает размещение 9000 эксклюзивных памятных табличек для еще живущих болельщиков, а также 26600 мест для урн в колумбарии.

«Урны будут скрыты за большими фресками, на которых будут изображены знаковые моменты из почти 125-летней истории клуба», – сказано в заявлении.

Стоимость размещения урны – от 250 до 6000 евро (в зависимости от сроков). Памятные таблички обойдутся в 300 евро.

Начиная с 31 октября у членов клуба на протяжении двух недель есть ранний доступ к приобретению мест, после чего будет открыта продажа для широкой публики.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!