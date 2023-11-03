На «Камп Ноу» откроют колумбарий на 26600 урн с прахом фанатов «Барселоны». Стоимость размещения – от 250 до 6000 евро

Теги Барселона Ла Лига бизнес Футбол

На «Камп Ноу» после реконструкции появится место для праха фанатов.

Мемориальный сектор площадью 180 квадратных метров предназначен для того, чтобы «отдать дань уважения болельщикам «Барселоны». Колумбарий будет располагаться всего в нескольких метрах от поля.

Проект предполагает размещение 9000 эксклюзивных памятных табличек для еще живущих болельщиков, а также 26600 мест для урн в колумбарии.

«Урны будут скрыты за большими фресками, на которых будут изображены знаковые моменты из почти 125-летней истории клуба», – сказано в заявлении.

Стоимость размещения урны – от 250 до 6000 евро (в зависимости от сроков). Памятные таблички обойдутся в 300 евро.

Начиная с 31 октября у членов клуба на протяжении двух недель есть ранний доступ к приобретению мест, после чего будет открыта продажа для широкой публики.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Устроить на стадионе склеп, это конечно дичь.
+42
-2
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хитон
Понятно, что кто-то точно согласится, но это капец какая странная идея
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlKRD
Это новый рычаг или что?
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Будут доить и покойников. Больше чем клуб😂
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NottinghamForest
Вспомнилось: "А когда последний наш умрет, закопайте прямо у ворот" ©
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vanek1411
Такими темпами скоро женскую команду на бонгакамс отправят зарабатывать на новый рычаг.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дияр Анетов
Над этим даже шутить не хочется… неужели настолько нужны деньги
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JohnnyMulka
Ответ cukken
Топовое, наоборот, для стариков, кто ходят всю жизнь на стадион, это шикарный вариант.
Сам бы хотел быть захоронен на условном Торпэдо?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ханс Ланда
Ригобер Сонг и Гуру Футбола: присмотрите места на будущее - поможете клубу уже сегодня
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня Кашеваров
Что за бредовейшая идея…
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Ради бабок Лапорта сделал из Спотифай Арены кладбище.Какое позорище
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деревянная рука
Ответ Владислав Бондарчук
6000 умножай на 26600
Только там не все стоимостью 6000))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Gustafsson0709
Чем не рычаг ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Tristan...
Киньте ссылку. Забронирую за собой пару табличек с изображениями требла и рыдающими меренгами после маниты 2010ого
Символично, что "рыдающие меренги" и требл в зале мертвецов, в то время, как нынешние болельщики Реала – живут хорошо, а результаты Барсы...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ru Ru
Дай тебе Бог здоровья,Генич!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Panurge From hell
Ответ Хитон
Понятно, что кто-то точно согласится, но это капец какая странная идея
это кладбище ведь будет навечно на стадионе...Если его потом попытаются убрать, разразиться дикий скандал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Zhomkov
могильный рычаг? вроде у какого то британского клуба тоже такая тема есть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
пусть в подтребунке тогда крематорий делают и банкетный зал. дичь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maksim shavkun
Это болельщики Спартака-секта?😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lyov Asatrian
Ооо,рычаги подъехали!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Дикость
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
И ведь кто-то это придумал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Колесников
Часть команды, часть рычага
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AIBOLIT66
а в кремлевской стене бесплатно...надо обдумать этот вопрос...такая площадь пропадает. Да, кстати, и Красная площадь...тоже. Именные урны-булыжники. А?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мастер снижения зарплат в Барселоне
какой бред 🤦‍♂️еще вход платный сделайте туда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий