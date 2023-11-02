Беллингем о том, чего хочет добиться за 5 лет: «Надеюсь на 5 титулов ЛЧ, победу на Евро и, возможно, на ЧМ. Я настроен максимально оптимистично – не вижу смысла думать о поражениях»

Джуд Беллингем рассказал, чего хочет добиться в течение пяти лет.

– Давай представим, что прошло пять лет. Где ты находишься? Что ты выиграл? Чего ты достиг в своем виде спорта?

– Я надеюсь на пять побед в чемпионов, победу на Евро и, возможно, на чемпионате мира. Я всегда настроен настолько оптимистично, насколько это возможно. Я не вижу смысла играть, думая, что мы проиграем. Каждый год ты должен участвовать в каждом турнире, думая, что сможешь его выиграть. Иначе какой в этом смысл?

Поэтому трудно точно определить, какие именно титулы я хочу выиграть и в каком количестве. Я просто предпочитаю продолжать добиваться хороших результатов, играть на своем уровне. Если моя семья будет здорова и счастлива через пять лет, это самое главное, – сказал полузащитник « » и сборной Англии.

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