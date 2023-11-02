Беллингем о том, чего хочет добиться за 5 лет: «Надеюсь на 5 титулов ЛЧ, победу на Евро и, возможно, на ЧМ. Я настроен максимально оптимистично – не вижу смысла думать о поражениях»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал, чего хочет добиться в течение пяти лет.

– Давай представим, что прошло пять лет. Где ты находишься? Что ты выиграл? Чего ты достиг в своем виде спорта?

– Я надеюсь на пять побед в Лиге чемпионов, победу на Евро и, возможно, на чемпионате мира. Я всегда настроен настолько оптимистично, насколько это возможно. Я не вижу смысла играть, думая, что мы проиграем. Каждый год ты должен участвовать в каждом турнире, думая, что сможешь его выиграть. Иначе какой в этом смысл?

Поэтому трудно точно определить, какие именно титулы я хочу выиграть и в каком количестве. Я просто предпочитаю продолжать добиваться хороших результатов, играть на своем уровне. Если моя семья будет здорова и счастлива через пять лет, это самое главное, – сказал полузащитник «Реала» и сборной Англии. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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54 комментария

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arslankolesov71@gmail.com
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Ты ожидал, что он скажет, что он ожидает поражения?
+17
-2
+15
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JENNINGS
Не понимаю гневных комментариев. Человек поставил перед собой цель максимального результатами клубе и сборной, так так и должно быть. Любой стремится к максимуму. Или он должен сказать, что ожидает вылета везде?
ЛЧ с «Мадридом» он выиграет 100%, с Евро чуть сложнее, но тоже не нереально. Самоотдача у него на уровне, уверен, всё получится!
+17
-4
+13
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Arthurino
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Нормально он замкнул в ворота мчк
+13
-6
+7
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Mansur Shamshidinov
ну удачи, епта
+13
-8
+5
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ПравдоРуб
Ответ Zenith forever
Хвост павлиний распустил, однако.
Человек озвучил свой мечты, что тут такого? А учитываю что он играет в Реале и сборной Англии у которой хороший состав, а игра самого Джуда просто великолепна, нет ничего невозможного
+8
-3
+5
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Люблю осень
Джуд позволил себе помечтать. И это правильно. Надо стремиться к невозможному, чтобы заполучить максимум.
Но в конце он уже высказался более приземлённо, отметив, что будет доволен хорошей игрой и если семья будет счастлива.
Что не так?
+5
0
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JENNINGS
Ответ Олег Иваницкий
Да конечно, 100%. Думаю мадридский царь в ЛЧ подзакончился
Я это каждый год слышу, дружище, а по факту: 5 трофеев за 10 последних сезонов)
+4
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
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Джуд Беллингем:
Ла Лига: 10 матчей, 10+2, 1 место в турнирной таблице
ЛЧ: 3 матча, 3+1
Разбуди меня, когда ваши гавипедри хотя бы приблизятся к такой статистике
+6
-2
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бессоветный
Ответ Кино Музыка
Пара ЛЧ будет точно, в Европе кроме МС все клубы выглядят неубедительно.
а бавария ?
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JENNINGS
Ответ che kaif
Реал» - величайший Судейский мешок Испании
О, фанат клуба-покорителя 1/8 финала ЛЧ с 0 трофеев объявился )))
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Nurzhan Zeynulla
Ответ GuruFutbola
4:0 в прошлом году, 3:1 зимой этого года, 3:0 этим летом Так а твое мнение как глора мчк воспринимать стоит?) кроме вас мчк никто лучшим не считает, все знают как было добыто это «величие») И болеете вы за мчк, чтобы хоть где-то «выигрывать» споры прикрепляя сухую статистику, т.к. в реале похвастаться нечем, а начать глорить за самый «успешный» клуб ума не надо)
напомни-ка счет предпоследнего официального класико
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
4:0 в прошлом году, 3:1 зимой этого года, 3:0 этим летом Так а твое мнение как глора мчк воспринимать стоит?) кроме вас мчк никто лучшим не считает, все знают как было добыто это «величие») И болеете вы за мчк, чтобы хоть где-то «выигрывать» споры прикрепляя сухую статистику, т.к. в реале похвастаться нечем, а начать глорить за самый «успешный» клуб ума не надо)
Пффф, «Реал» - «Барселона» 3:1 в прошлом году, 0:4 на «Камп Ноу» в этом. Последнее Класико снова за нами. Дальше что? 103>100
Нет, я не болею за мчк («Барселону»), иначе я со стыда бы сгорел за то, что творилось в клубе с 2019 г, я болею за величайший клуб XX века и самый успешный клуб в истории. Без кавычек
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ПравдоРуб
Ответ Саша Пушкин
Как раз учитывая то, что он играет в сборной Англии, сбыча таких мечт и невозможна. Проверено неоднократно и с более яркими составами.
То есть Греция смогла стать чемпионом Европы, а Англия не сможет? Если ты не в курсе, они в финале по пенальти только проиграли
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Всеволод Бобров
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Ты ожидал, что он скажет, что он ожидает поражения?
нет, но зачем нести бред? типа из крайности в крайность)
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Arthurino
Ответ GuruFutbola
Автогол вроде не забил, хотя хз, я не смотрю матчи мчк. Под автобусную блевотину в сон клонет, мне мое время дороже
Согласен, меня тоже в сон клонит от игры мчк. Но ничего, скоро наш чапи придумает что-то интереснее автобуса и навесов. Уверен ямяль разнообразит игру, новый Фродо как никак
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Разбуди, когда не 150 млн наемник такое сделает, а воспитаник, хотя бы 1/3 от того, чего добился Гави и Бальде
А чего они такого сделали?
И Джуд - не наёмник, а настоящий мадридист, с горящими глазами, волей и самоотдачей играет за «Реал». Ни в одном матче не видел, чтобы игроки «Барселоны» друг за друга так же сражались насмерть, как игроки «Реала» в ответном полуфинале с «Сити» 21/22
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Всеволод Бобров
Ответ Дриблинг Куртуа
А в чём бред заключается? Предложение журналиста начинается с "Давай представим", он представил, что выиграл во всех турнирах, в которых участвовал. Вы от спортсмена, который реально настроен на достижение результата, ожидали чего-то другого? Например "Ну, я хотел бы выиграть одну ЛЧ, дважды проиграть ПСЖ в 1/8, один раз Лансу в 1/4 и один раз Арсеналу в 1/2"?
да сказать дефолт фразу, что постараемся как можно больше забрать трофеев, а там как получится
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Nurzhan Zeynulla
Ответ GuruFutbola
Хиль мансано 2:1 Барса
читай внимательно, я же написал ПРЕДпоследнего официального класико
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
В клубе кроме недофутболиста себальоса давно кто-то играл? Про проигрывание смешно, 3:0 0:3 2:6 5:0 0:4 0:3 5:1 0:3 0:4 Барса исторический хозяин мчк, нравится тебе это или нет, но это факт и тебе прийдется с этим смириться)
Есть что-нибудь вспомнить, кроме побед 15-тилетней давности?
14>5, 35>27, 7>3, 103>100
«Реал» - величайший клуб Испании, Европы и всего мира за всю историю футбола! И «Барселона» никогда не была, ни есть, и не будет лучше «Мадрида», это факт, с которым тебе жить всегда. И твоё мнение по этому поводу мне безразлично. Для кого-то «Анжи» Махачкала - величайший клуб, но это понятие субъективное, объективное - я обозначил выше
Хорошего вечера😉
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Дриблинг Куртуа
Ответ Всеволод Бобров
нет, но зачем нести бред? типа из крайности в крайность)
А в чём бред заключается?
Предложение журналиста начинается с "Давай представим", он представил, что выиграл во всех турнирах, в которых участвовал.

Вы от спортсмена, который реально настроен на достижение результата, ожидали чего-то другого? Например "Ну, я хотел бы выиграть одну ЛЧ, дважды проиграть ПСЖ в 1/8, один раз Лансу в 1/4 и один раз Арсеналу в 1/2"?
0
0
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ПАБЛО ПИВАССО
Характер и 🥚 чемпиона
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Всеволод Бобров
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Канат1976
Все правильно сказал!Стремиться надо к победам!поэтому он в таком юном возрасте стал ТОПом!
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*****Mr.Vaart_23*****
Джудж,подари Реалу требл)
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Adam Murdalov
почему бы и нет, с Реалом который брал 3 лч, да и сбоная топ, плюс он может решать исходы матча в одиночку, даже против сильной защиты, матч с барсой тому подтверждение (фан барсы)
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