Беллингем о том, чего хочет добиться за 5 лет: «Надеюсь на 5 титулов ЛЧ, победу на Евро и, возможно, на ЧМ. Я настроен максимально оптимистично – не вижу смысла думать о поражениях»
Джуд Беллингем рассказал, чего хочет добиться в течение пяти лет.
– Давай представим, что прошло пять лет. Где ты находишься? Что ты выиграл? Чего ты достиг в своем виде спорта?
– Я надеюсь на пять побед в Лиге чемпионов, победу на Евро и, возможно, на чемпионате мира. Я всегда настроен настолько оптимистично, насколько это возможно. Я не вижу смысла играть, думая, что мы проиграем. Каждый год ты должен участвовать в каждом турнире, думая, что сможешь его выиграть. Иначе какой в этом смысл?
Поэтому трудно точно определить, какие именно титулы я хочу выиграть и в каком количестве. Я просто предпочитаю продолжать добиваться хороших результатов, играть на своем уровне. Если моя семья будет здорова и счастлива через пять лет, это самое главное, – сказал полузащитник «Реала» и сборной Англии.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
ЛЧ с «Мадридом» он выиграет 100%, с Евро чуть сложнее, но тоже не нереально. Самоотдача у него на уровне, уверен, всё получится!
Но в конце он уже высказался более приземлённо, отметив, что будет доволен хорошей игрой и если семья будет счастлива.
Что не так?
Ла Лига: 10 матчей, 10+2, 1 место в турнирной таблице
ЛЧ: 3 матча, 3+1
Разбуди меня, когда ваши гавипедри хотя бы приблизятся к такой статистике
Нет, я не болею за мчк («Барселону»), иначе я со стыда бы сгорел за то, что творилось в клубе с 2019 г, я болею за величайший клуб XX века и самый успешный клуб в истории. Без кавычек
И Джуд - не наёмник, а настоящий мадридист, с горящими глазами, волей и самоотдачей играет за «Реал». Ни в одном матче не видел, чтобы игроки «Барселоны» друг за друга так же сражались насмерть, как игроки «Реала» в ответном полуфинале с «Сити» 21/22
14>5, 35>27, 7>3, 103>100
«Реал» - величайший клуб Испании, Европы и всего мира за всю историю футбола! И «Барселона» никогда не была, ни есть, и не будет лучше «Мадрида», это факт, с которым тебе жить всегда. И твоё мнение по этому поводу мне безразлично. Для кого-то «Анжи» Махачкала - величайший клуб, но это понятие субъективное, объективное - я обозначил выше
Хорошего вечера😉
Предложение журналиста начинается с "Давай представим", он представил, что выиграл во всех турнирах, в которых участвовал.
Вы от спортсмена, который реально настроен на достижение результата, ожидали чего-то другого? Например "Ну, я хотел бы выиграть одну ЛЧ, дважды проиграть ПСЖ в 1/8, один раз Лансу в 1/4 и один раз Арсеналу в 1/2"?