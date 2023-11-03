Беллингем признан игроком месяца в «Реале» в 3-й раз подряд. Хавбек забил 6 голов за 5 игр месяца

Джуд Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в октябре.

Полузащитник занял в голосовании первое место в третий раз подряд.

20-летний футболист за 5 матчей в октябре забил за мадридцев 6 голов и отдал одну результативную передачу.

Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.

Беллингем – игрок месяца в «Реале» 2-й раз подряд. Хавбек набрал 4 (3+1) очка за 5 матчей в сентябре

Беллингем признан лучшим игроком августа в «Реале». У него 5 (4+1) очков в 3 матчах

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