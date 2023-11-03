Беллингем признан игроком месяца в «Реале» в 3-й раз подряд. Хавбек забил 6 голов за 5 игр месяца

Теги Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в октябре.

Полузащитник занял в голосовании первое место в третий раз подряд.

20-летний футболист за 5 матчей в октябре забил за мадридцев 6 голов и отдал одну результативную передачу.

Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.

Беллингем – игрок месяца в «Реале» 2-й раз подряд. Хавбек набрал 4 (3+1) очка за 5 матчей в сентябре

Беллингем признан лучшим игроком августа в «Реале». У него 5 (4+1) очков в 3 матчах

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19 комментариев

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JENNINGS
Топище!💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Будущий обладатель ЗМ!
+25
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+17
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vcaireac
Тут без вариантов,лучший пока в Мадриде.
+18
-2
+16
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
надо честно признать, что это лучший игрок, как минимум, Ла Лиги, в этом сезоне.
+16
-2
+14
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ZA.RMA
Ответ vcaireac
Тут без вариантов,лучший пока в Мадриде.
Да и не только в Мадриде, если честно
+10
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raiska123
Всем привет, гуруфутбола разблокируй меня 😣

Пожалуйста поставьте лайк чтоб он увидел! Пожалуйста
+11
-4
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Гномович!
Беллингем за этот сезон забил больше голов, чем будущие лавочники Брайтона - Педри, Гави, Гиу и Ямаль за свою карьеру во втором каталонском.
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corazón blanco
Абсолютно заслуженно. Просто красавец. А вообще по МВП в этом сезоне в чемпионате:
1.Беллингем -8 раз
2. Иско-7 раз
3. Кубо-7 раз
В итоге настоящее Мадрида, бывшее и возможно будущее, если Мадрид вернет японца.
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Ханс Ланда
Ответ vcaireac
Тут без вариантов,лучший пока в Мадриде.
Пока что без вариантов - лучший в Ла Лиге
+2
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Quintin07
пора уже игрока сезона в Реале давать!)Джуд молодец, если и дальше так и будет относится к работе, станет одним из великих, пока только на пути к этому.
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Гномович!
Беллингем>>>каталония
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Dottore
Джуд просто красава! Так вписался в состав клуба!
Надеюсь избежит травм и будет долгие годы радовать болельщиков Реала своей игрой! В столь молодом возрасте уже является одним из лидеров команды!
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Рашпель793
Главное, чтоб без травм сезон провёл. Интересно как долго Джуд сможет такой темп и уровень держать. Пока не очень верится (но надежда есть) в то, что до конца сезона будет вот так наколачивать.
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Андрей Королёв
Ожидал многого от этого приобретения, но чтобы настолько. Кайф
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vcaireac
Ответ ZA.RMA
Да и не только в Мадриде, если честно
В ЛЛ точно лучший.Надеюсь продолжит в том же духе,главное без травм.
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Ладно ещё Хоселу с Модричами, но как он опередил Мбаппе с Холандом? Тянут за уши, не иначе
Тристачик, удаляй, не получилось
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