Беллингем признан игроком месяца в «Реале» в 3-й раз подряд. Хавбек забил 6 голов за 5 игр месяца
Джуд Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в октябре.
Полузащитник занял в голосовании первое место в третий раз подряд.
20-летний футболист за 5 матчей в октябре забил за мадридцев 6 голов и отдал одну результативную передачу.
Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Беллингем – игрок месяца в «Реале» 2-й раз подряд. Хавбек набрал 4 (3+1) очка за 5 матчей в сентябре
Беллингем признан лучшим игроком августа в «Реале». У него 5 (4+1) очков в 3 матчах
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1.Беллингем -8 раз
2. Иско-7 раз
3. Кубо-7 раз
В итоге настоящее Мадрида, бывшее и возможно будущее, если Мадрид вернет японца.
Надеюсь избежит травм и будет долгие годы радовать болельщиков Реала своей игрой! В столь молодом возрасте уже является одним из лидеров команды!