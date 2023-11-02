Джуд Беллингем: «Мне не нравился футбол поначалу – собирал цветы для мамы на тренировках с отцом. Потом заинтересовался, родители никогда не давили и не заставляли»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал, как родители привили ему любовь к футболу.

«Поначалу футбол мне не нравился. Знаю, это удивительно, потому что я сойду с ума, если сейчас отнять у меня футбол. Я ходил на тренировки и собирал траву и цветы. Я собирал небольшие букетики маргариток для мамы.

Мои родители никогда на меня не давили. Папа продолжал брать меня с собой, но он практически говорил: можешь поиграть в прятки или нарвать цветов, если хочешь. А потом я заинтересовался.

В детстве у меня была свобода. Мои родители никогда не заставляли меня что-либо делать, пока я хорошо себя вел и думал о других», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Англии.

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1 комментарий

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Glukinho
цветочков маме принести это всегда приветствуется
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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