«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину: «Это ответ на посты игрока в соцсетях»
Анвар Эль-Гази покидает «Майнц» после скандала с постами в соцсетях.
Полузащитник публично выразил поддержку Палестине после обострения ее конфликта с Израилем, вследствие чего был отстранен от работы с командой.
В конце октября клуб сообщил, что в беседе с руководством Эль-Гази четко дистанцировался от действий движения ХАМАС, выразил сочувствие жертвам конфликта, а также дал понять, что не ставит под сомнение право на существование Израиля.
Сам футболист вскоре опроверг это заявление.
Теперь же «Майнц» проинформировал о немедленном расторжении контракта с 28-летним игроком.
«Мера принята в ответ на комментарии и сообщения футболиста в соцсетях», – говорится на сайте немецкой команды.
Эль-Гази присоединился к «Майнцу» в конце сентября. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
«В Газе погибнет 9 детей, пока я закончу один матч». Новичок «Майнца» поддержал Палестину – и вступил в прямой конфликт с клубом
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Евреев, зелёную энергию, ЛГБТ, демократию
Только немцев не защищают
Он же этим сейчас займется, правильно?
Это первое.
Второе - действия Израиля, которые они оправдывают "ну так бывает на войне" (удар по лагерю беженцев) - тоже попахивают терроризмом и нарушением гуманитарного права.
Однако практически никто это серьезно не осуждает
Да и я так и не понял претензии к нему. Абсолютно адекватная мирная позиция. Ну да ладно, позорится здесь лишь Майнц.