Анвар Эль-Гази покидает «Майнц» после скандала с постами в соцсетях.

Полузащитник публично выразил поддержку Палестине после обострения ее конфликта с Израилем, вследствие чего был отстранен от работы с командой.

В конце октября клуб сообщил, что в беседе с руководством Эль-Гази четко дистанцировался от действий движения ХАМАС, выразил сочувствие жертвам конфликта, а также дал понять, что не ставит под сомнение право на существование Израиля.

Сам футболист вскоре опроверг это заявление.

Теперь же «Майнц» проинформировал о немедленном расторжении контракта с 28-летним игроком.

«Мера принята в ответ на комментарии и сообщения футболиста в соцсетях», – говорится на сайте немецкой команды.

Эль-Гази присоединился к «Майнцу» в конце сентября. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«В Газе погибнет 9 детей, пока я закончу один матч». Новичок «Майнца» поддержал Палестину – и вступил в прямой конфликт с клубом

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