«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину: «Это ответ на посты игрока в соцсетях»

Теги Майнц бундеслига Германия трансферы Сборная Палестины по футболу Анвар Эль-Гази Политика Футбол

Анвар Эль-Гази покидает «Майнц» после скандала с постами в соцсетях.

Полузащитник публично выразил поддержку Палестине после обострения ее конфликта с Израилем, вследствие чего был отстранен от работы с командой.

В конце октября клуб сообщил, что в беседе с руководством Эль-Гази четко дистанцировался от действий движения ХАМАС, выразил сочувствие жертвам конфликта, а также дал понять, что не ставит под сомнение право на существование Израиля.

Сам футболист вскоре опроверг это заявление.

Теперь же «Майнц» проинформировал о немедленном расторжении контракта с 28-летним игроком.

«Мера принята в ответ на комментарии и сообщения футболиста в соцсетях», – говорится на сайте немецкой команды.

Эль-Гази присоединился к «Майнцу» в конце сентября. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«В Газе погибнет 9 детей, пока я закончу один матч». Новичок «Майнца» поддержал Палестину – и вступил в прямой конфликт с клубом

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

111 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Немцы защищают евреев... Вот это да:)
+69
-13
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Ответ Savely Smith
Комментарий скрыт
Он не поддерживал Израиль
+51
-10
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JohnnyMulka
Ответ Отец Абду
Немцы защищают евреев... Вот это да:)
Да они там всех защищают
Евреев, зелёную энергию, ЛГБТ, демократию

Только немцев не защищают
+48
-20
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Islam Gasanov
Ответ Стахович
Позор Барселоне!
а причём тут Барса?
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
Динамо Махачкала ждёт новобранца))
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
иц а мен
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Savely Smith
Комментарий скрыт
он же сионистов не поддерживал
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Palacio8
Ответ LaffyTaffy
Интересно, в какой клуб теперь пойдет? В Европе возможно все двери закрыты, а вот в какой нибудь Катар легко заберут
Турция
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tony
Что происходит в мире? Я в жизни такого дикого уровня лицемерия не видел. Его выгнали за то, что сказал, что ему жаль мирных жителей Палестины? Он даже хамас не поддерживал. Нереальная дикость происходит
+36
-21
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ну теперь ничего не помешает молодому, здоровому и богатому Анвару Эль-Гази помогать своим братьям по вере, эвакуировать их из горячей точки, построить для них временные лагеря и пытаться переправить в страны, где живут мирные единоверцы, отправлять гуманитарную помощь...

Он же этим сейчас займется, правильно?
+23
-14
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elf Dying
Ответ Savely Smith
Комментарий скрыт
Не читал, конечно, его посты, но Палестина не равно терроризм.
Это первое.
Второе - действия Израиля, которые они оправдывают "ну так бывает на войне" (удар по лагерю беженцев) - тоже попахивают терроризмом и нарушением гуманитарного права.
Однако практически никто это серьезно не осуждает
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нету Нету
Ответ Savely Smith
Комментарий скрыт
уже 10 тысяч убитых Палестинцев за месяц, кого вы там лапшу вещаете?? не возможно 1000 раз оправдать терроризм Израиля
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Kolimbos
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
ну чтож, удачи парню в иранских или ливанских клубах
почему же, у нас он тоже приживётся
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
**Iscander**
Что наша местная либерда скажет по этому поводу?
+20
-15
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
Ответ ReneHoseman
Я так понял, его выгнали не за поддержку, а за опровержение слов клуба, он их выставил лжецами, тут бы уволили кого угодно, с любыми взглядами
Но если они лжецы?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kazus
Ответ LaffyTaffy
Интересно, в какой клуб теперь пойдет? В Европе возможно все двери закрыты, а вот в какой нибудь Катар легко заберут
Турбина Махачкала
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
adamx
Ответ ReneHoseman
Я так понял, его выгнали не за поддержку, а за опровержение слов клуба, он их выставил лжецами, тут бы уволили кого угодно, с любыми взглядами
А зачем они врали?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
adamx
Ответ Elf Dying
Не читал, конечно, его посты, но Палестина не равно терроризм. Это первое. Второе - действия Израиля, которые они оправдывают "ну так бывает на войне" (удар по лагерю беженцев) - тоже попахивают терроризмом и нарушением гуманитарного права. Однако практически никто это серьезно не осуждает
Это осуждают многие. Просто гасится это в СМИ и вот такими поступками, связанными с дискриминацией.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Правильно ли я понимаю, что человека в Германии преследуют за пост в соцсетях, который не направлен против Германии?
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Интересно, в какой клуб теперь пойдет? В Европе возможно все двери закрыты, а вот в какой нибудь Катар легко заберут
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Ну он хоть переобуваться не стал, вполне похвально.
Да и я так и не понял претензии к нему. Абсолютно адекватная мирная позиция. Ну да ладно, позорится здесь лишь Майнц.
+17
-14
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleks berest
"свобода слова" говорили они
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Боровицкий
Спорт вне политики?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
adamx
Ответ Savely Smith
а, то есть кинуть игрока, который поддерживает терроризм = нацизм?
найди в его словах поддержку терроризма?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Ответ **Iscander**
Что наша местная либерда скажет по этому поводу?
Они здесь язык в заднице держат, так же как и на ветках по решениям МОК. Зато прызжат слюной на любых ветках где приводятся слова президента России
+14
-12
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деревянная рука
И эти европейцы ещё учат других как жить🤡
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий