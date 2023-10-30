«Майнц» предупредил Эль-Гази за пост в поддержку Палестины. Вингер вернется к тренировкам и матчам в ближайшее время – он дистанцировался от действий ХАМАС и выразил сочувствие жертвам

Теги Майнц бундеслига Германия Анвар Эль-Гази Политика Футбол

«Майнц» не будет разрывать контракт с Анваром Эль-Гази, поддержавшим Палестину.

28-летний атакующий полузащитник из Нидерландов с марокканскими корнями перешел в клуб Бундеслиги 22 сентября на правах свободного агента. После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября, Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост.

После поста «Майнц» отстранил футболиста от тренировок и игр. Сообщалось, что клуб уведомил Эль-Гази о намерении расторгнуть контракт.

Как сообщает пресс-служба «Майнца», в беседе с руководством Эль-Гази четко дистанцировался от действий движения ХАМАС, выразил сочувствие жертвам конфликта, а также дал понять, что не ставит под сомнение право на существование Израиля.

По итогам беседы «Майнц» вынес Эль-Гази предупреждение, подчеркнув необходимость соблюдения игроками клубных ценностей и уважения к истории клуба и страны. Сообщается, что в ближайшее время футболист вернется в состав команды и примет участие в тренировках и матчах.

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16 комментариев

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atomio
Ответ seppblatter@mail.ru
Хоть воды передал бы. Ведь арабские братья за эти десятки лет так и не сделали водопровод угнетенным.
Зато руководство хамаса живущее в Катаре - миллиардеры 🥲 ездят в пиджачках в разные страны на переговоры. Живут сытой жизнью в ус не дуют
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Квадратное личико
Довольно адекватно всё в итоге вышло. От ХАМАС (террористической организации) дистанцировался, ВСЕМ (а не только "своим") жертвам конфликта выразил сочувствие, Израиль ни в какой пепел превращать не желает. Вернулся к тренировкам.
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Футбол_это_жизнь
Вот и закончилась мнимая поддержка братьев и готовность умирать! Как и у местных на сайте
+16
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seppblatter@mail.ru
Ответ დათო სანაძე
Сколько беженцев из Газы готов приютить этот персонаж? Да нисколько, ведь арабы им даже коридор не открывают )
Хоть воды передал бы. Ведь арабские братья за эти десятки лет так и не сделали водопровод угнетенным.
+12
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Саша Пушкин
Ответ Квадратное личико
Довольно адекватно всё в итоге вышло. От ХАМАС (террористической организации) дистанцировался, ВСЕМ (а не только "своим") жертвам конфликта выразил сочувствие, Израиль ни в какой пепел превращать не желает. Вернулся к тренировкам.
В зимнее трансферное окно может смело переходить к своим в Динамо Махачкала.
Жаль местные аэропорт сломали, придется ему туда как-то иначе добираться.
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დათო სანაძე
Сколько беженцев из Газы готов приютить этот персонаж? Да нисколько, ведь арабы им даже коридор не открывают )
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FNT
Интересно, метатели фекалий из-под предыдущей записи придут сюда, чтобы написать, что зря пургу гнали?
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Сергей Молодых
Что ж ты фрайер сдал назад (с)
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Rio de Janeiro
Ответ max bogomazov
Почему ему не купили билет туда ? Жаль очень жаль
Так Европа исторически лучшее место в мире для антисемитов
+3
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giallo-verde
Ответ დათო სანაძე
Сколько беженцев из Газы готов приютить этот персонаж? Да нисколько, ведь арабы им даже коридор не открывают )
Более того.король Иордании попросил помощи у США, которая поставит в Иорданию установки Пэтриотс
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