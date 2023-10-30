«Майнц» предупредил Эль-Гази за пост в поддержку Палестины. Вингер вернется к тренировкам и матчам в ближайшее время – он дистанцировался от действий ХАМАС и выразил сочувствие жертвам

«Майнц» не будет разрывать контракт с Анваром Эль-Гази, поддержавшим Палестину.

28-летний атакующий полузащитник из Нидерландов с марокканскими корнями перешел в клуб Бундеслиги 22 сентября на правах свободного агента. После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября, написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост.

После поста «Майнц» отстранил футболиста от тренировок и игр. Сообщалось, что клуб уведомил Эль-Гази о намерении расторгнуть контракт.

Как сообщает пресс-служба « », в беседе с руководством Эль-Гази четко дистанцировался от действий движения ХАМАС, выразил сочувствие жертвам конфликта, а также дал понять, что не ставит под сомнение право на существование Израиля.

По итогам беседы «Майнц» вынес Эль-Гази предупреждение, подчеркнув необходимость соблюдения игроками клубных ценностей и уважения к истории клуба и страны. Сообщается, что в ближайшее время футболист вернется в состав команды и примет участие в тренировках и матчах.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!