Беллингем о расизме: «У меня толстая кожа, но я вижу, как это может влиять на других. Если ты известный игрок, ты не можешь молчать. И я никогда не замолчу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем дискриминация Футбол

Джуд Беллингем высказался о расизме в футболе.

– Становясь кумиром, ты должен занимать твердую позицию по вопросам, выходящим за рамки футбола, например, относительно расизма.

– Это вызывает сильные чувства во мне. Люди моего возраста, возможно, хотят избегать этой темы, потому что она может быть спорной. Я знаю, что если бы я пролистал сообщения, которые получил за последние 24 часа, то обнаружил бы расистские оскорбления. 

Сейчас у меня толстая кожа, но я развил свою осознанность, увидев, как это может влиять на других. Я собственными глазами видел, как это происходит с некоторыми парнями, которые не забили в финале Евро (речь о промахах Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака в серии пенальти – Sports.ru). Это было тяжело видеть, очень грустно. Это оказало на них сильное влияние. И это случается с людьми каждый день.

У меня есть трибуна, и я хочу продолжать громко говорить, что это поведение неприемлемо. На днях произошел еще один инцидент с Винисиусом. Если ты известный игрок, ты не можешь молчать. И я никогда не замолчу, – сказал полузащитник «Реала». 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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40 комментариев

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Savardus
Самое противное, что эти люди не видят расизма в там, когда в восточных районах Лондона например, белого человека называют "Снежок". И им же плевать, если азиата назовут узкоглазым. Современная борьба против расизма в исполнении всемирно известных спикеров сводится
а) К тому, что расизм это только против чернокожих
б) К выбиванию инклюзивности негроидной расы, а не к борьбе как к таковой
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red hikkikomori
Если их оскорбляли за промахи на Евро на расовой почве, но не оскорбляют постоянно так же - это не расизм, просто их оскорбляли огорченные поражением болельщики. Вот когда тебя постоянно обзывают черным просто так - тогда это расизм.
По его логике получается - если бы их за промахи обзывали лицами нетрадиционной ориентации - то это гомофобия, но это не так
+13
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Recreated
Ответ Savardus
Самое противное, что эти люди не видят расизма в там, когда в восточных районах Лондона например, белого человека называют "Снежок". И им же плевать, если азиата назовут узкоглазым. Современная борьба против расизма в исполнении всемирно известных спикеров сводится а) К тому, что расизм это только против чернокожих б) К выбиванию инклюзивности негроидной расы, а не к борьбе как к таковой
Ну если честно, то если меня назовут "Снежок" мне не будет противно от этого или мерзко.
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Fruch
Относись ко всем, в том числе болельщикам противника с уважением, и к тебе будут относиться с уважением. Примеров, когда трибуны аплодировали игроку соперника масса. Но если ты проявляешь неуважение к сопернику или его болельщикам, то тут уж найдут за что зацепиться, чтобы оскорбить. Раса, цвет кожи, волос, без разницы. Как побольнее будет. Не помню чтобы того же Джуда в том же Реале оскорбляли на расовой почве. В отличие от другого игрока Реала.
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Алексей Ненахов
Ответ Recreated
Ну если честно, то если меня назовут "Снежок" мне не будет противно от этого или мерзко.
А если назовут « ниггером» ?
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Ман Сити
Все, его перетащили на сторону расизма, скоро начнет кривляться после голов, потом ныть, что его все обижают, а потом сдуется)
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Дмитрий Рабко
Ответ Алексей Ненахов
Месси не чёрный !!!!
Неужели блондин ?
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Artem 8
Ответ Recreated
Да, мы особенные, чёрные и относитесь к нам, как хрусталю! Будьте нашими рабами, как и мы были когда-то вашими!
Да мне кажется нужно вообще убрать из футбола белых
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Deathember
Жал, что фраза "если ты известный игрок, ты не можешь молчать" ничего не значит для знаменитых российских спортсменов, в том числе тех, кто до сих пор выступает.
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Den
чё вини заразил что ли?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dima_Sushkov
Там сложно было светлокожему промахнутся. Очень сложно
Интересно. Если бы Смолов был бы темнокожим, весь хейт в его сторону после великого пенальти расценивался бы как расизм?
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rude.
Ответ Savardus
Самое противное, что эти люди не видят расизма в там, когда в восточных районах Лондона например, белого человека называют "Снежок". И им же плевать, если азиата назовут узкоглазым. Современная борьба против расизма в исполнении всемирно известных спикеров сводится а) К тому, что расизм это только против чернокожих б) К выбиванию инклюзивности негроидной расы, а не к борьбе как к таковой
Начали уже щемить за это, слава богу. За "снежка" прилетит. Просто белые не всегда, а если быть точнее, практически никогда, не жалуются и не устраивают истерики.
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ZenitFan
есть ещё монголоидная расса. но никто не называет их желтыми , что бы их оскорбить. потому что их это не оскорбит. есть европеоидная расса, но никто их не называет белыми ради оскорблённая , потому что их это не оскорбит. но только негры оскорбляются если их назвать черным.
более того, чем больше они будут заявлять, что их это оскорбляет, тем больше они будут слышать это в свой адрес. как можно это за столько лет не понять ?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Rio de Janeiro
Ксенофобия и в частности расизм в мире только увеличиваются, особенно в Европе последние 10 лет на фоне левацкой миграционный политике.Стремительный рост правых партий тому доказательство
Потому-что у многих радикальных левых есть склонность к расизму к белым. Поэтому я их и отметил
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Алексей Ненахов
Ответ Дмитрий Рабко
Вот интересно, а во фразе "чёрный козёл" что будет оскорбительным для Джуда - первое или второе ?
Месси не чёрный !!!!
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Demyan Grachev
Ответ Recreated
Да, мы особенные, чёрные и относитесь к нам, как хрусталю! Будьте нашими рабами, как и мы были когда-то вашими!
надо запретить персонаж Саши Белого!!!
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Recreated
Ответ Алексей Ненахов
А если назовут « ниггером» ?
Ну это же не будет соответствовать действительности. Поэтому сделаю вид, что это не мне сказано.
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Baobabb forever
Ответ Savardus
Самое противное, что эти люди не видят расизма в там, когда в восточных районах Лондона например, белого человека называют "Снежок". И им же плевать, если азиата назовут узкоглазым. Современная борьба против расизма в исполнении всемирно известных спикеров сводится а) К тому, что расизм это только против чернокожих б) К выбиванию инклюзивности негроидной расы, а не к борьбе как к таковой
все, так называемые особенные, борются исключительно за инклюзивность - и фемки, и черные, и гомосексуалисты итд.
Оттого это и имеет зачастую обратный эффект, особенно, когда включают голову. Хотя повесточка работает
тот же случай с Рубиалесом вопиющий
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Jan Paskel
Ответ Recreated
Да, мы особенные, чёрные и относитесь к нам, как хрусталю! Будьте нашими рабами, как и мы были когда-то вашими!
Ты что, сериал с чёрной Екатериной 2 не видел? 🤣
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Алексей Ненахов
Ответ HK Traktor
Заразился от Винисиуса что ли. А расизм это не только про черных. Я вот азиат по происхождению и не раз в жизни слышал в свой адрес «узкоглазый» и «чурка», хотя на русском говорю и пишу лучше 90% населения России. Думаю миллионы азиатов по всему миру сталкиваются с этим, а воя всемирного по этому поводу нет почему то. И да, я не считаю, что весь мир должен отвечать за то, что кто то является придурком по жизни.
Это есть во всех нациях , я работал с дагами и они узбеков за людей не считали , относились к ним как рабочей силе
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Алексей Ненахов
Ответ Дмитрий Рабко
Неужели блондин ?
Был и блондином
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Дмитрий Рабко
Вот интересно, а во фразе "чёрный козёл" что будет оскорбительным для Джуда - первое или второе ?
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Marcus-light
Ответ Savardus
Самое противное, что эти люди не видят расизма в там, когда в восточных районах Лондона например, белого человека называют "Снежок". И им же плевать, если азиата назовут узкоглазым. Современная борьба против расизма в исполнении всемирно известных спикеров сводится а) К тому, что расизм это только против чернокожих б) К выбиванию инклюзивности негроидной расы, а не к борьбе как к таковой
А индус это черный или азиат? Потому что как раз в Лондоне гражданские суды завалены заявлениями от них, сегодня фиг уволишь
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HK Traktor
Заразился от Винисиуса что ли. А расизм это не только про черных. Я вот азиат по происхождению и не раз в жизни слышал в свой адрес «узкоглазый» и «чурка», хотя на русском говорю и пишу лучше 90% населения России. Думаю миллионы азиатов по всему миру сталкиваются с этим, а воя всемирного по этому поводу нет почему то. И да, я не считаю, что весь мир должен отвечать за то, что кто то является придурком по жизни.
0
0
0
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Дмитрий Рабко
Сейчас у меня толстая кожа, но я развил свою осознанность, увидев, как это может влиять на других.

Готов перенять у Гроббелара погоняло "Бегемот" ?
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