Беллингем о расизме: «У меня толстая кожа, но я вижу, как это может влиять на других. Если ты известный игрок, ты не можешь молчать. И я никогда не замолчу»

Джуд Беллингем высказался о расизме в футболе.

– Становясь кумиром, ты должен занимать твердую позицию по вопросам, выходящим за рамки футбола, например, относительно расизма.

– Это вызывает сильные чувства во мне. Люди моего возраста, возможно, хотят избегать этой темы, потому что она может быть спорной. Я знаю, что если бы я пролистал сообщения, которые получил за последние 24 часа, то обнаружил бы расистские оскорбления.

Сейчас у меня толстая кожа, но я развил свою осознанность, увидев, как это может влиять на других. Я собственными глазами видел, как это происходит с некоторыми парнями, которые не забили в финале Евро (речь о промахах Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака в серии пенальти – Sports.ru). Это было тяжело видеть, очень грустно. Это оказало на них сильное влияние. И это случается с людьми каждый день.

У меня есть трибуна, и я хочу продолжать громко говорить, что это поведение неприемлемо. На днях произошел еще один инцидент с Винисиусом. Если ты известный игрок, ты не можешь молчать. И я никогда не замолчу, – сказал полузащитник « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!