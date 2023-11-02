Джуд Беллингем: «В форме «Реала» почти чувствуешь себя в костюме супергероя. Это мечта, привилегия»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Тибо Куртуа Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал о своих первых впечатлениях после перехода в «Реал».

– Когда ты впервые попал в раздевалку «Реала», увидел Модрича, Крооса, Куртуа, что ты почувствовал?

– Я немного нервничал. Звезды никогда по-настоящему не производили на меня впечатления. Но когда ты приезжаешь сюда и видишь, чего они достигли, трудно не сказать: «Вау, это вершина футбола».

Первые несколько недель, когда я знакомился с ними, я обедал рядом с Тони [Кроосом] и задавался вопросом: «Может, он ест золото?» Но потом ты понимаешь, что они нормальные парни, которые помогают тебе чувствовать себя хорошо. Они очень скромные.

Это большой урок для меня. Независимо от того, насколько ты успешен, независимо от того, сколько ты выиграл, ты все равно можешь быть отличным человеком, как эти ребята, которые вдохновляют как игроки и как люди.

– А что почувствовал, когда впервые надел белую футболку и вышел на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу»?

– Это невозможно описать. Это мечта, ставшая явью. Эта футболка такая знаменитая. Когда она на тебе, ты практически чувствуешь себя в костюме супергероя. Это привилегия, честь. У тебя должен быть определенный уровень, чтобы носить ее неделю за неделей, – сказал полузащитник «Реала». 

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35 комментариев

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Veld
редко видишь, настолько хорошо воспитанных звёзд в столь юном возрасте. респект Джуду и его родителям
+28
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+27
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Tristan...
Пф. Это он ещё на спортс не регистрировался. Настоящие супергерои сидят здесь
+18
-4
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basfhavsfh basfhavsfh
Ответ Красная стрела
Оtliчное вью. Mi довольны. У парня правильные вzгляды.
VZгляды, ты хотел сказать.
+11
-3
+8
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Оливер Кан удаляет Роберту
Классно покарал в класико позор футбола.
+5
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Костюм замыкателя
Неплохо так замкнул с 30 метров😂👍
+5
-2
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Dottore
Мадридиста!
+6
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King_X
Ответ Рита Вишневская
Так и есть, величайший клуб мира, ковавший свою историю десятилетиями. Это не бизнес проект наподобие нефтяных канистр сити, псж, ньюкасл и прочие
Ну с Ньюкаслом вы переборщили, наверное, в силу молодости)) эт тоже один из столпов англ футбола
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GibsonFlyingV
С мотивацией и мышлением у парня все в порядке
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Luffy Die
Ответ Direct free kick
Повезло Белингему, что пропустил игру с Майнцем 27 мая (условно был в запасе, реально выйти на поле не мог). Теперь до старости будут говорить, если бы он сыграл, то... Хотя даже сейчас в горячей форме пропал в игре с Атлетико и даже тухлой Севильей
Да когда условный Месси играл против Баварии 2-8 пропал, или Роналду 0-5 тоже пропал, у Джуда будут ещё провальные матчи никто не застрахован от этого
+5
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Zemanuha
Ответ войд
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мчк-меньше чем клуб?
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Артём Поддубный
Джуд понимает весь масштаб и величие Реал Мадрид, уверен, что ниодин другой клуб в мире не дал бы Джуду Беллингему подобных эмоций.
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Tseren031293
Не фанат сборной Англии и Реала
Но Джуд, потрясающий игрок
Не понимаю, людей, которые говорят, что типа в пустые только забивает.
Если в пустые забивает- значит в нужном месте оказывается- значит лучше выбирает позицию- следовательно лучше других читает игру.
Без слабых мест , отличное мышление игровое, хороший пас, атлетичен, удар хороший, 2 этаж и самое главное в его действиях нет робости -парень видно с психологией и воспитан достойно.
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Remedy
К слову о костюме супергероя, как раз сын играл на приставке и я заметил, что Беллингем- это же вылитый Майлз Моралес)
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Leon Petov
Хави: в форме Барсы чувствуешь себя в костюме судьи. Это мечта, привелегия
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SPB Patriot
Наконец-то супер-герой надел форму, которая ему подобает!! Один из лучших трансферов Реала за последние 5 лет!
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Andreir888
Думаю, Джуд искренне ответил на вопросы. Любой бы, став игроком "Реала" и надев футболку клуба, чувствовал бы себя супергероем и был бы на седьмом небе от счастья)
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Красная стрела
Оtliчное вью. Mi довольны. У парня правильные вzгляды.
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войд
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as009595@icloud.com
Уникальный случай когда лауреат голден боя лучший прямо сейчас
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Рита Вишневская
Так и есть, величайший клуб мира, ковавший свою историю десятилетиями. Это не бизнес проект наподобие нефтяных канистр сити, псж, ньюкасл и прочие
+4
-4
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f0rmoceft
У одних форма тяжёлая, словно груз. У других даёт суперсилу. Вот вам и разница.
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ML26
Ответ Zemanuha
мчк-меньше чем клуб?
А когда не меньше
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Владислав Никонов
Ответ Veld
редко видишь, настолько хорошо воспитанных звёзд в столь юном возрасте. респект Джуду и его родителям
Английский джентльмен.
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ArdaTuran
Ответ Luffy Die
Да когда условный Месси играл против Баварии 2-8 пропал, или Роналду 0-5 тоже пропал, у Джуда будут ещё провальные матчи никто не застрахован от этого
Та не обращай на директа внимания, он тут местный клоун
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Раз жизни и такие залетают
Плохо ты смотришь футбол, если считаешь, что такие мячи Джуд кладёт раз в жизни.
Если бы у Гави и Перри была бы такая статистика, ты бы первый пел, что они «лучшие полузащитники в мире», разе не так?!
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