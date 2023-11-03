Хави о «Золотом мяче» Месси: «Лео – лучший в истории, лучший игрок ЧМ. Награда вполне заслуженна»

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Хави считает, что Лионель Месси справедливо получил «Золотой мяч».

В понедельник аргентинец в 8-й раз выиграл награду лучшему игроку от France Football. 

«Награда Лео вполне заслуженна. Лучший игрок чемпионата мира. Он лучший в истории.

Я разговаривал с ним на этой неделе, он был очень счастлив», – сказал тренер «Барселоны».

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88 комментариев

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Блуждающий странник
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Больше вспоминаются странные ЗМ Каннаваро 2006 и Роналдо в 2002. Когда у Италии тот же Буффон не менее ярко провел турнир,да и сезон целиком у Фабио был чисто рабочий без супер перфомансов. а Зубастик по сути хоть и феерил,но провел всего 7 этих матчей за сезон.
Да ничего странного в этих мячах нет. ЧМ - верхушка в футбольной карьере для любого. Если бы не этот золотой мяч, то никому и в голову бы не пришло обсуждать "незаслуженный" ЗМ зубастика или Каннаваро. Зубастик забивал в финале дубль и в полу-финале. 8 мячей и все с игры. Каннаваро был в феноменальной форме на ЧМ. Та Италия с игры в плей-офф не пропустила ни одного мяча, только пенальти в финале от Зидана и в группе 1 мяч. И того 2 пропущенных за 7 матчей ЧМ. Странные мячи это скорее про 2010 и 2014 когда ради двух гениев внезапно забыли про мундиаль, особенно 2010
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+15
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Domian
Ответ Кирилл Конопельченко
Комментарий удален модератором
Так обидно за бездаря из аль насры и 8 > 5 по ЗМ?)
Выше ЧМ нет ничего в спорте и когда игрок выдает турнир как Месси 2022, Диего 1986, Пеле 1970 то другие просто нн имеют права на эту награду.

Большинство выбирает и если недалекие бредят о каком то воровстве, ту пусть объяснят у кого мог ЧЕМПИОН МИРА, лучший игрок ЧМ , установивший исторический рекорд на победном ЧМ - 10 очков по гол/пас, мог украсть награду?
Для этого нужен весомый аргумент, близкий к историческому наследию, когда игрок так же решал в важнейших матчах.
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VERBLYUD
Поверьте, даже если Лео помимо ЧМ выиграл бы еще и Требл с ПСЖ, все равно нашлись бы люди, которые говорили бы, что он не заслуживает ЗМ. Уж слишком Лео Великий и у него очень много хейтеров, которые в любом случае будут хейтить его.
+17
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+8
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Илья Мурашов
Как много негатива в сторону Месси. Ему дали ЗМ не только за ЧМ. 21+20 за ПСЖ и 2 трофея. При этом за ПСЖ 0 с пенальти, не играя нападающего и в 35 лет. Кто еще может таким похвастаться?
+12
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Domian
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Больше вспоминаются странные ЗМ Каннаваро 2006 и Роналдо в 2002. Когда у Италии тот же Буффон не менее ярко провел турнир,да и сезон целиком у Фабио был чисто рабочий без супер перфомансов. а Зубастик по сути хоть и феерил,но провел всего 7 этих матчей за сезон.
Каннаваро странный?
Да он выдал идеальный ЧМ для защитника.
Травмировался Неста, казалось все, ничего не светит и Каннаваро забетонировал оборону.
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+7
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VERBLYUD
Ответ ALMANAC
Конечно заслуженно, выиграл ЧМ, год после этого не играл, но нам решили напомнить, дав ЗМ Месси
Весь сезон он провел на достойном уровне, вместе с ПСЖ выиграл 2 трофея и сделал 21+20.
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+6
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Илья Мурашов
Ответ JENNINGS
Лучший игрок ЧМ ≠ Обладатель ЗМ. Иначе по этой логике в 2010 году ЗМ получил бы Форлан. Но ЗМ в тот год снова почему-то получил Месси со статой 0+1. Где логика?
Сколько можно про 2010 год вспоминать??? Уже 1000 раз было сказано, что тогда ЗМ давали совместно с ФИФА по другим правилам.
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Вальдано
Ответ Domian
Чемпион Мира, лучший игрок ЧМ. Форлан в 2010 был чемпионом мира?
У них одна логика - как-нибудь пережить ЧМ и ЗМ. Молчание для них не выход. Вот и кидают бредни, первые попавшие под руку. Они даже не заботятся как будут выглядеть со стороны . Роналду точно такой же. С кем поведёшься - от того и наберёшься. 😄😂
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Domian
Ответ JENNINGS
Так а за что Месси-то получил ЗМ 2010, если вы говорите, что в год ЧМ приоритетом стоит именно Мундиаль, а Месси полностью провалился в ЮАР со статой 0+1? За один Чемпионат Испании?
А кто в Испании сделал комбо как Месси в 2022?
Чемпион Мира
Лучший игрок ЧМ
Рекорд ЧМ - 10 очков по гол/пас

Назови имя?)))
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Кан и Баллак сидят в баре
Больше вспоминаются странные ЗМ Каннаваро 2006 и Роналдо в 2002. Когда у Италии тот же Буффон не менее ярко провел турнир,да и сезон целиком у Фабио был чисто рабочий без супер перфомансов. а Зубастик по сути хоть и феерил,но провел всего 7 этих матчей за сезон.
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Barcelona Forever
Ответ JENNINGS
Ну да, выиграть Чемпионат Франции в составе «ПСЖ» - это же такой великий подвиг)
это конечно не гол кончиками волос,но тоже ничего)))
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Илья Мурашов
Ответ JENNINGS
Ну да, выиграть Чемпионат Франции в составе «ПСЖ» - это же такой великий подвиг)
Ну не знаю. Когда Роналду выигрывал Серию А, это прям достижение было для некоторых. Или это другое?
+5
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Domian
Ответ JENNINGS
Ну да, выиграть Чемпионат Франции в составе «ПСЖ» - это же такой великий подвиг)
А в Юве выиграть Серию А это достижение?)
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Domian
Ответ Anton Abaturov
умиляют вот " это лучший игрок в истории". Во-первых игру ,кого он видел? Пеле, Гарринча, Марадона? Во-вторых, какие критерии выбора? ЗМ ,которого он достоин? Так из ЗМ сейчас сделали непонятно чего, что его вот такие " лучшие в истории" выигрывают. Вывод: Хави -пустозвон, а про русски пи....,ну вы поняли)
А ты видела игру Гарринчи?)
Ты видела игру Пеле, прям все игры за Сантос и все два ЧМ 1958 и 1970 ибо в 1962 он не играл?
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Илья Мурашов
Ответ JENNINGS
Другое, потому что после 2019 г. Роналду ни разу не претендовал и больше не будет претендовать на ЗМ. И ты реально сравниваешь конкуренцию в Лиге 1 и Серии А?
Не претендовал, потому что был не достоин. 2020 год из-за ковида отменили. 2021 год Роналду выигрывает только Кубок Италии, Юве занимает 4-е место, вылетает из 1/8 финала ЛЧ. На Евро вылет из 1/8. 2022 и 2023 без трофеев. За что его номинировать?
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Илья Мурашов
Ответ Роман
Чави мог в 2009 взять. Так что пеший имеет в копилке ЗМ Хави/Иньесты.
А Роналду ЗМ Модрича/Кроса
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Domian
Главный турнир в истории и ЗМ за выступление на нем, дали миру ( если бы вручали всем, а не только европкйцам):
1958 Пеле
1962 Гарринча
1970 Пеле
1978 Кемпес
1986 Марадона
1990 Маттеус
1994 Ромарио
1998 Зидан
2002 РоналдО
2006 Каннаваро
2014 Нойер ( лучший вратарь ЧМ)
2023 МЕССИ👑
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Терминатор Айлбибекович
Ответ JENNINGS
Ну да, выиграть Чемпионат Франции в составе «ПСЖ» - это же такой великий подвиг)
Ну вообще то Лео пришел в ПСЖ после второго места в Чемпионате(с Неймаром т Мбаппе в составе).С Лео два чемпионских титула в двух сезонов.При чем почти все голы Лео забил дальними ударами .Играя на стату Мбаппе.
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Domian
Ответ igls54
Пеле в гробу перевернулся
И передал привет динозаврам, ведь только они застали его игру)))
Это как Садко считать величайшим музыкантом при наличии Моцарта.
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Прошлтт Рооллшг
Месси номер один по по созданию голевых моментов в мире, а это важный показатель.
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rigobersong
Ответ VERBLYUD
Поверьте, даже если Лео помимо ЧМ выиграл бы еще и Требл с ПСЖ, все равно нашлись бы люди, которые говорили бы, что он не заслуживает ЗМ. Уж слишком Лео Великий и у него очень много хейтеров, которые в любом случае будут хейтить его.
Евро не выиграл, значит не великий:))
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Barcelona Forever
Ответ VERBLYUD
Есть еще одна причина, по которой у хейтеров может полыхать. Они все время нам рассказывали, что Лео вне Барсы ничего не сможет и гордились тем фактом, что Роналду получал ЗМ, играя за 2 разные команды. В итоге, Лео в сезоне 22/23 делает 60+ результативных действии, в качестве МВП выигрывает ЧМ и берет 2 трофея с ПСЖ, потом за все это получает абсолютно заслуженный ЗМ, и это все вне Барселоны.
А самое интересное,что Месси почти всю карьеру играл за одну команду,вопли хейторов "в типичных условиях играет, ничего в другой лиге не сможет"и бла бла была
Тотти который всю жизнь играл за Рому,те же хейтеры "почёт ему, уважение,великий"🤣
ну прям обувную фабрику хоть открывай😁
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VERBLYUD
Ответ Extrim
Было бы странно считай он по другому,хотя к этому ЗМ вопросов конечно немного меньше чем к ЗМ-19 и 21. Не будь предыдущих двух этот воспринимался бы вообще как почетный, за вклад в футбол,венец великой карьеры . Но сейчас такое ощущение что ему готовы всучить очередной ЗМ вообще за что угодно добавив в конце "этож мЕссси"
В 2019 и 2021 он заслуживал не меньше, все 3 ЗМ абсолютно заслуженные. В 2019 - лучший игрок мира по статистике и игре, в одиночку чуть не затащил требл для команды, в 2021 все решили летные турниры, за клуб Месси и Лева играли практически одинаково, но Лео летом выиграл первый трофей для своей сборной за 30 лет, став лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком турнира, после этого у него не было конкурентов.
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Вальдано
Ответ Domian
Да уже их по фану троллить. Потерпевшая крушение фан база ибо кумир тоже потерпел крах. Вообще они еще молодцы, держаться, придумали себе способ выживания : все обгадить, все забрызгать соплями , обозвать объект ненависти сыном фифа, повторять мантру что шейхи купили, франс футбол подарил) Их на самом деле жаль. Месси в истории на самой вершине, рядом только Диего и Пеле.
Мне их не жаль. Проигравших, не признающих поражение - мне никогда не жаль. Они получили то, что заслужили. Как и их кумир, пропустивший предсезонку, давший гнусное интервью Моргану - никак не мог выиграть ЧМ. Ну, никак. Даже на халяву никак. Только сумасшедший будет называть его после этого профессионалом. Но такие есть. И они - любители португальца.
+1
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Domian
Ответ JENNINGS
А, новый показатель: нужно обязательно комбо: чемпион+лучший игрок+лучший бомбардир, так?
Нужно стать Чемпионом Мира и лучшим игроком турнира как Месси 2022, Пеле 1970, Диего 1986.
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