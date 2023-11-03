Хави о «Золотом мяче» Месси: «Лео – лучший в истории, лучший игрок ЧМ. Награда вполне заслуженна»

Хави считает, что Лионель Месси справедливо получил «Золотой мяч».

В понедельник аргентинец в 8-й раз выиграл награду лучшему игроку от France Football.

«Награда Лео вполне заслуженна. Лучший игрок чемпионата мира. Он лучший в истории.

Я разговаривал с ним на этой неделе, он был очень счастлив», – сказал тренер «Барселоны».

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