Хави о «Золотом мяче» Месси: «Лео – лучший в истории, лучший игрок ЧМ. Награда вполне заслуженна»
Хави считает, что Лионель Месси справедливо получил «Золотой мяч».
В понедельник аргентинец в 8-й раз выиграл награду лучшему игроку от France Football.
«Награда Лео вполне заслуженна. Лучший игрок чемпионата мира. Он лучший в истории.
Я разговаривал с ним на этой неделе, он был очень счастлив», – сказал тренер «Барселоны».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Выше ЧМ нет ничего в спорте и когда игрок выдает турнир как Месси 2022, Диего 1986, Пеле 1970 то другие просто нн имеют права на эту награду.
Большинство выбирает и если недалекие бредят о каком то воровстве, ту пусть объяснят у кого мог ЧЕМПИОН МИРА, лучший игрок ЧМ , установивший исторический рекорд на победном ЧМ - 10 очков по гол/пас, мог украсть награду?
Для этого нужен весомый аргумент, близкий к историческому наследию, когда игрок так же решал в важнейших матчах.
Да он выдал идеальный ЧМ для защитника.
Травмировался Неста, казалось все, ничего не светит и Каннаваро забетонировал оборону.
Чемпион Мира
Лучший игрок ЧМ
Рекорд ЧМ - 10 очков по гол/пас
Назови имя?)))
Ты видела игру Пеле, прям все игры за Сантос и все два ЧМ 1958 и 1970 ибо в 1962 он не играл?
1958 Пеле
1962 Гарринча
1970 Пеле
1978 Кемпес
1986 Марадона
1990 Маттеус
1994 Ромарио
1998 Зидан
2002 РоналдО
2006 Каннаваро
2014 Нойер ( лучший вратарь ЧМ)
2023 МЕССИ👑
Это как Садко считать величайшим музыкантом при наличии Моцарта.
Тотти который всю жизнь играл за Рому,те же хейтеры "почёт ему, уважение,великий"🤣
ну прям обувную фабрику хоть открывай😁