Владимир Федотов: «Практика встреч судей наедине с клубами есть только у нас в России, наверное. Коллективная встреча – более правильное решение»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Владимир Федотов Милорад Мажич Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Федотов высказался о встречах клубов Мир РПЛ с судьями.

Главный тренер ЦСКА, в частности, ответил на вопрос, нуждается ли клуб во встрече с главой департамента судейства Милорадом Мажичем.

«Есть традиционные встречи, которые проходят перед стартом сезона. Наверное, практика встреч наедине с клубами есть только у нас в России. Почему бы не собраться всем? Надо собраться вместе и провести общую встречу. В таком случае возможно обмениваться мнениями.

Я не против встреч один на один. Есть руководство РФС, которое это определяет. Коллективная встреча – более правильное решение. Чтобы каждый мог услышать каждого и пообщаться. Открыто, понятно и доступно», – сказал Федотов. 

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9 комментариев

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Рома Политов
Вообще такие встречи с глазу на глаз это лишний повод/основание для спекулиций. Такие встречи должны конечно быть между всеми и в идеале под запись, зрителям тоже хочется понимать по каким правилам и по каким трактовкам будет судейство. Потому что сейчас ситуация такая, что клубы одно на личных встречах слышат, затем проводят встречу с журналистами за закрыми дверьми и там говорят другое, а нам зрителям остаётся постфактум слушать оправдания решений арбитров типо неакцентированного наступа
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Клирик
Что ещё за частные встречи? Бред какой-то. Надо чётко по регламенту со всеми клубами и раз в месяц минимум, ибо вопросов после каждого тура полно у всех.
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Ебздрогыч
Ну не знаю, мне кажется Барса при Негрейре практиковала тоже
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Назар Игорь
Сказал бы без обиняков - эти встречи тет а тет позволены только одному клубу, но от 7 места это не спасло.
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Олег Сагайдачный
Бюджеты у клубов разные. Будет неудобно вести разговор.
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Mike 60
Совершенно верно говорит . Надо периодически устраивать в формате дискуссий встречи всех клубов РПЛ с Суд. Корпусом. И никаких двухсторонних «междусобойчиков» не допускать.
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Xm.md
Что значит только у нас? В загнивающей даже платят им открыто
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.ru
Владимир Федотов, судьям: Хрен вам а не чая...
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