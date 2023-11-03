Владимир Федотов: «Практика встреч судей наедине с клубами есть только у нас в России, наверное. Коллективная встреча – более правильное решение»

Владимир Федотов высказался о встречах клубов Мир РПЛ с судьями.

Главный тренер ЦСКА, в частности, ответил на вопрос, нуждается ли клуб во встрече с главой департамента судейства Милорадом Мажичем.

«Есть традиционные встречи, которые проходят перед стартом сезона. Наверное, практика встреч наедине с клубами есть только у нас в России. Почему бы не собраться всем? Надо собраться вместе и провести общую встречу. В таком случае возможно обмениваться мнениями.

Я не против встреч один на один. Есть руководство РФС, которое это определяет. Коллективная встреча – более правильное решение. Чтобы каждый мог услышать каждого и пообщаться. Открыто, понятно и доступно», – сказал Федотов.

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