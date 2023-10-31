Газзаев о ЦСКА: «Если зимой укрепить ряд позиций, то уже можно будет претендовать на золотые медали»

Валерий Газзаев оценил шансы ЦСКА на чемпионство в Мир РПЛ.

— Теперь ЦСКА делит четвертое место с «Динамо». Каковы перспективы армейцев в этом сезоне?

— Если зимой клуб укрепит ряд позиций, то уже можно будет претендовать на золотые медали.

— На чемпионство?

— А почему нет? Плотность в таблице высокая. Отрыв «Краснодара» и «Зенита» небольшой. Даже с такими кадровыми проблемами ЦСКА сейчас очень достойно смотрится против конкурентов. Так что пока все реально. Армейцы одержали важнейшую победу [над «Краснодаром»] с точки зрения турнирной стратегии.

— Федотов выжимает из этого ЦСКА максимум?

— Да, пожалуй, я с вами соглашусь. Помните строчку из песни: «Я тебя слепила из того, что было»? Еще раз хочется похвалить Федотова. Он не ноет, не жалуется на кадровые проблемы, а все время ищет выход из положения.

До травмы в обороне играл Мухин. Обляков уже сменил несколько позиций. И, что самое важное, почти все футболисты очень четко выполняют индивидуально-тактические функции. Значит, они слышат тренера, понимают его идеи.

Но теперь зимой руководству клуба надо помочь , усилить состав. Он свою работу выполняет очень качественно, но ему нужна поддержка! ЦСКА — флагман российского футбола. Нельзя опускать планку. Дистанцию всего турнира нереально пройти безболезненно с той обоймой, которая сейчас есть у армейцев. Ждем трансферов зимой, – сказал экс-тренер ЦСКА.

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