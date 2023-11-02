Федотов о 3:1 с «Оренбургом»: «Для ЦСКА результат был вторичен, но хотели победить, прикладывали усилия. 1-й тайм хороший, 2-й – по счету»
Владимир Федотов рассказал о желании ЦСКА обыграть «Оренбург» (3:1).
– Первый тайм был хороший, за исключением того момента, когда мы пропустили. Расслабились, потеряли мяч в центре поля, плохо сработали против быстрой атаки соперника. Ну и отметим индивидуальные действия футболиста «Оренбурга», который разобрался и здорово пробил.
Мы хотели победить, прикладывали достаточно усилий. Не все получалось, но создавали моменты. Тем не менее забили два гола в первом тайме. Во втором тайме сыграли по счету, а в одном из эпизодов из‑под прессинга отобрали мяч и забили третий гол. После этого судьба матча была решена.
– Как получилось победить «Оренбург»? Почему вышел почти весь основной состав?
– Выражаем огромную благодарность болельщикам, фанатам за поддержку. На этом делали акцент. Результат был вторичен, был известен, мы прошли в следующую стадию. Но для болельщиков надо показать хороший футбол.
Первый тайм надо занести в актив. В пропущенном голе потеряли концентрацию. Второй тайм по счету.
– Файзуллаев – Чалов – новая связка. Не ревнует ли Обляков?
– Появляются новые взаимодействия, мы становимся более непредсказуемыми. Какая тут может быть ревность?
– Что с Мухиным?
– Все в стадии решения. Итальянская виза получена, и Максим послезавтра полетит туда.
– Физически будут ли готовы игроки к следующему матчу?
– Лучшая тренировка – это игра. Было принято решение дать всем равноценную нагрузку. У нас есть время, чтобы восстановиться. Пятого числа будем двигать в чемпионате.
– Хелвен получил травму?
– Нет, замена планировалась. Была желтая карточка, поэтому дали ему отдохнуть, – сказал главный тренер ЦСКА.
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