Мухин получил итальянскую визу и послезавтра полетит на операцию
Владимир Федотов сообщил, что Максим Мухин полетит на операцию послезавтра.
Ранее стало известно, что из-за проблем с визой отправка хавбека в Германию откладывается.
- Что с Мухиным?
– Все в стадии решения. Итальянская виза получена, и Максим послезавтра полетит туда, – сказал главный тренер ЦСКА.
Мухин получил разрыв передней крестообразной связки в матче с «Рубином» (0:0) в 12-м туре Мир РПЛ. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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