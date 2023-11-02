Мухин получил итальянскую визу и послезавтра полетит на операцию

Владимир Федотов сообщил, что Максим Мухин полетит на операцию послезавтра.

Ранее стало известно, что из-за проблем с визой отправка хавбека в Германию откладывается.

- Что с Мухиным?

– Все в стадии решения. Итальянская виза получена, и Максим послезавтра полетит туда, – сказал главный тренер ЦСКА.

Мухин получил разрыв передней крестообразной связки в матче с «Рубином» (0:0) в 12-м туре Мир РПЛ. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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