Мухин получил итальянскую визу и послезавтра полетит на операцию

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Максим Мухин Футбол

Владимир Федотов сообщил, что Максим Мухин полетит на операцию послезавтра.

Ранее стало известно, что из-за проблем с визой отправка хавбека в Германию откладывается.

- Что с Мухиным?

– Все в стадии решения. Итальянская виза получена, и Максим послезавтра полетит туда, – сказал главный тренер ЦСКА.

Мухин получил разрыв передней крестообразной связки в матче с «Рубином» (0:0) в 12-м туре Мир РПЛ. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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игорь алексеевич
ну как я и говорил, сразу надо было к итальянцам идти
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Артём Амирджанян
Надеюсь вылечится скорее, а то очень игроков не хватает
+1
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Алексей Ильин
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roni11
Получил визу в Италию это событие
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