Де Брюйне о «Золотом мяче»: «Быть 4-м из 7 миллиардов – потрясающе. Главное для меня – быть довольным своей игрой»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу рейтинги Золотой мяч Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне доволен 4-м местом в голосовании на «Золотой мяч».

«Футбол – это перспектива, каждый видит его по-своему. Если взять «Золотой мяч», то я, будучи полузащитником, номинировался довольно часто. Быть четвертым из семи миллиардов человек – это потрясающе.

Для меня главное – быть довольным своей игрой и делать все, что в моих силах. Я не влияю на решения людей. На данном этапе карьеры я не думаю, что должен вести себя иначе», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии.

Де Брюйне – 4-й в голосовании на «Золотой мяч», Мбаппе – 3-й, Холанд – 2-й

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54 комментария

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red hikkikomori
Фига себе , из 8 млрд людей 7 оказывается футболисты
+46
-4
+42
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Homelender_666
Кевин заслужил ЗМ больше, чем Холанд
+42
-11
+31
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Кашшай Чакырович
По факту 3 лучших игрока прошлого сезона , для меня лично это Де Брюйне , Месси и Родри ,вот такая должна быть тройка на зм, а 4 это Гюндоган !
+32
-17
+15
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Bill Zapulil
Ответ red hikkikomori
Фига себе , из 8 млрд людей 7 оказывается футболисты
И даже по такой статистике Абаскаль не играл в футбол!
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Роман Тучин
А если учесть, что Кевин в прошлом году вообще был третьим, то без сомнений можно его назвать одним из лучших и самых стабильных игроков мира.
+9
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+9
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Кашшай Чакырович
Ответ Bill Zapulil
Ещё он в топ 3 лучших. Больше ничего не нужно) в его случае все справедливо
Кстати вот сейчас произошел показательный момент , в матче с Нотингем удалили Родри , он пропускал 3 матча с Ньюкаслом , Волками и Арсеналом и что вы думаете все три матча проиграны, а у Холанда 0 голов ,он опять испарился ! Многие люди не понимают ,что на гол работает вся команда, гол часто начинается с паса вратаря,гол это действия и движение всей команды на поле , но вся слава достается только нападающим !
+5
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Виктор Войнов
Ответ red hikkikomori
Фига себе , из 8 млрд людей 7 оказывается футболисты
Ты в детстве видел мяч ? Если да , значит футболист ))
+5
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+4
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Трусики в крови
Ответ Кашшай Чакырович
По факту 3 лучших игрока прошлого сезона , для меня лично это Де Брюйне , Месси и Родри ,вот такая должна быть тройка на зм, а 4 это Гюндоган !
А ещё Лёху Петухова ты забыл.
+6
-4
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Sarumian
У Де Брюйне всё нормально с самооценкой.
Топовый игрок. Всегда держит высокий уровень, если в хорошей форме и без травм.

Топ - 3 по голевым.
Неймар, Месси, Де Брюйне в любом порядке + Гризманн.
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Кашшай Чакырович
Ответ Вечно в бане
Чел, который промышляет на спортсе жирнейшим троллингом, излагает здравые мысли. Теперь я видел все.
Ну может у вас немного стереотипное мышление ) я здесь точно не для тролинга или говоря уже взрослым языком высмеивания кого то , просто расслабиться и не забывать русский язык ) а умных мыслей у меня в голове много, я люблю подумать и шахматы например обожаю ) ну так иногда , могу написать гадость про кого то ) я небезгрешен , как и все остальные тут )
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Axs Men
Ему повезло что я в футбол не стал играть, а то был бы уже пятым в рейтинге
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Кашшай Чакырович
Ответ Bill Zapulil
А норвежец, где должен быть по вашему? 5-м?
А где он должен быть ? Во всех важных матчах испарился просто! В финале кубка зарешал Гюндоган , в финале лиги чемпионов Родри опорник , Де Брюйне вел всю игру и раздавал передачи, в полуфиналах лиги чемпинов Холанда тоже не было видно , в АПЛ если только много забил ,но например за год до прихода Холанда , Сити без него забил больше , пропустил меньше и очков набрали больше в чемпионате , мне он нравится как футболист , есть в нём что то , но по влиянию на игру , он ниже всех этих ребят !
+7
-5
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ЭкспертДиванный
Ответ 10ztv
половина женщин только
Матерь божье
Он хочет сказать,что ему посчастливилось родится рыжим бельгийцем,который стал футболистом и стал топ полузащитником и занял 4 место на вручение золотого мяча
И не важно сколько мужчин и женщин в мире
+3
-1
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Alex Slobodskikh
Ответ ОттоДракула
а что победителя Золотого мяча из 7 лярдов человек выбирают?
да
+3
-2
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Максим Столбов
Де Брейне спасибо тебе, ты меня приравнял к профессиональным футболистам. Надеюсь и денег в кармане будет как у Вашей привилегированной касты
+1
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Bill Zapulil
Ответ Кашшай Чакырович
По факту 3 лучших игрока прошлого сезона , для меня лично это Де Брюйне , Месси и Родри ,вот такая должна быть тройка на зм, а 4 это Гюндоган !
А норвежец, где должен быть по вашему? 5-м?
+6
-5
+1
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Кашшай Чакырович
Ответ Bill Zapulil
Ещё он в топ 3 лучших. Больше ничего не нужно) в его случае все справедливо
Ну для меня лично Де Брюйне , Родри и Гюндоган оказывают большее влияние на результаты Сити !
+1
0
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haymaker
Ответ Виктор Войнов
Ты в детстве видел мяч ? Если да , значит футболист ))
При мостовом только это не вздумайте сказать
+1
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Ivan Ivanych
Из 7 миллиардов? Т.е. всё население планеты играет га высочайшем уровне в футбол и любой может удостоиться зм? Никогда не относил дебрюна к тупым спортсменам, но он меня в этом разубедил...
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Bill Zapulil
Ответ Кашшай Чакырович
А где он должен быть ? Во всех важных матчах испарился просто! В финале кубка зарешал Гюндоган , в финале лиги чемпионов Родри опорник , Де Брюйне вел всю игру и раздавал передачи, в полуфиналах лиги чемпинов Холанда тоже не было видно , в АПЛ если только много забил ,но например за год до прихода Холанда , Сити без него забил больше , пропустил меньше и очков набрали больше в чемпионате , мне он нравится как футболист , есть в нём что то , но по влиянию на игру , он ниже всех этих ребят !
Ок, в топку матчи всего сезона! Номинируем за финалы и полуфиналы!

Логикище!!!
+3
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almagrosp
Ответ Ivan Ivanych
Из 7 миллиардов? Т.е. всё население планеты играет га высочайшем уровне в футбол и любой может удостоиться зм? Никогда не относил дебрюна к тупым спортсменам, но он меня в этом разубедил...
Тут еще надо учитывать, что у женщин отдельная номинация, так что он вдвойне глуп🤣
+1
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Кашшай Чакырович
Ответ Bill Zapulil
Ок, в топку матчи всего сезона! Номинируем за финалы и полуфиналы! Логикище!!!
Он получил золотую бутсу и лучшего бобмардира сезона от Франс футбол , что ещё нужно ? Есть системообразующие игроки , а есть бомбардиры ,но выигрыает большие матчи обычно команды у которых сильнейшая защита и средняя линия ! У Зидана была какая то выдающаяся статистика ? Нет , так почему он получал золотой мяч ? За влияние на игру наверное !
+3
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Квадратное личико
Уже из восьми миллиардов, Кевин
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-4
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ Кашшай Чакырович
По факту 3 лучших игрока прошлого сезона , для меня лично это Де Брюйне , Месси и Родри ,вот такая должна быть тройка на зм, а 4 это Гюндоган !
Ну вы что, ну как можно Холланда, даже в тройку не ставить?
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Я Гражданин Мира
Ответ Трусики в крови
А ещё Лёху Петухова ты забыл.
И Кокорина забыл этот гений коментатор
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