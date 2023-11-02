Де Брюйне о «Золотом мяче»: «Быть 4-м из 7 миллиардов – потрясающе. Главное для меня – быть довольным своей игрой»

Кевин де Брюйне доволен 4-м местом в голосовании на «Золотой мяч».

«Футбол – это перспектива, каждый видит его по-своему. Если взять « », то я, будучи полузащитником, номинировался довольно часто. Быть четвертым из семи миллиардов человек – это потрясающе.

Для меня главное – быть довольным своей игрой и делать все, что в моих силах. Я не влияю на решения людей. На данном этапе карьеры я не думаю, что должен вести себя иначе», – сказал полузащитник « » и сборной .

Де Брюйне – 4-й в голосовании на «Золотой мяч», Мбаппе – 3-й, Холанд – 2-й

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