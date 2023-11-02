Де Брюйне о «Золотом мяче»: «Быть 4-м из 7 миллиардов – потрясающе. Главное для меня – быть довольным своей игрой»
Кевин де Брюйне доволен 4-м местом в голосовании на «Золотой мяч».
«Футбол – это перспектива, каждый видит его по-своему. Если взять «Золотой мяч», то я, будучи полузащитником, номинировался довольно часто. Быть четвертым из семи миллиардов человек – это потрясающе.
Для меня главное – быть довольным своей игрой и делать все, что в моих силах. Я не влияю на решения людей. На данном этапе карьеры я не думаю, что должен вести себя иначе», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии.
Де Брюйне – 4-й в голосовании на «Золотой мяч», Мбаппе – 3-й, Холанд – 2-й
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Топовый игрок. Всегда держит высокий уровень, если в хорошей форме и без травм.
Топ - 3 по голевым.
Неймар, Месси, Де Брюйне в любом порядке + Гризманн.
Он хочет сказать,что ему посчастливилось родится рыжим бельгийцем,который стал футболистом и стал топ полузащитником и занял 4 место на вручение золотого мяча
И не важно сколько мужчин и женщин в мире
Логикище!!!