Луис Энрике: «Уверен, что Мбаппе получит много «Золотых мячей». Для этого нужны трофеи с клубом и сборной – «ПСЖ» старается выиграть как можно больше»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Золотой мяч Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике считает, что Килиан Мбаппе сможет выиграть «Золотой мяч» в будущем.

«Конечно, для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», в дополнение к индивидуальным выступлениям, которые у Килиана на максимальном уровне, нужно выигрывать трофеи на уровнях клубов и сборных.

Мы в «ПСЖ» стараемся выиграть как можно больше, но очевидно, что игрок уровня Килиана должен также добиваться успеха в национальной команде, я не сомневаюсь в нем. И я уверен, что он выиграет много «Золотых мячей». Я в этом не сомневаюсь», – сказал главный тренер «ПСЖ». 

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20 комментариев

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Peter Parker
Без негатива, но для начала пусть получит хотя бы первый, а там уже можно будет порассуждать
+9
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Никита Алексеев
Чуть больше Чемпионата, то есть взять наконец кубок Франции
В ПСЖ Мбаппе ЗМ не светит, не с нынешним президентом
+3
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Cruel Snake
Выиграет, да. Только не в «ПСЖ»
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Кирилл.С-Пб
Только когда карлик закончит
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Bogdan Sakov
1 макимус... Сделал ошибку что не перешёл в реал, ПСЖ дно
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GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Так он же не в «Барселону» собрался?! У вас молодёжка без еды за «молодцы» играет, а тут Мбаппе
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
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Вот именно, что у нищего мчк нет денег даже на еду для молодёжки, откуда у него деньги на трансфер Мбаппе?
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GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Вот именно, что у нищего мчк нет денег даже на еду для молодёжки, откуда у него деньги на трансфер Мбаппе?
Когда научишься адекватно общаться, а не передергивать по причине скудного словарного запаса - пиши
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Когда научишься адекватно общаться, а не передергивать по причине скудного словарного запаса - пиши
Первую часть предложения, в принципе, я бы и тебе посоветовал
Научись относиться с уважениям к другим людям, глядишь, и к тебе мб будут проявлять уважение
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GuruFutbola
Ответ Новый тренер ФК Спартак
барсу скоро расформируют похоже за подкупы)) если это подтвердится , нужно будет еще хасбика лишить пару мячиков
Уже год как «скоро», орирую с ждунов местных)
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GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Что, остались после Класико?
Тебе как кринжебою нужнее оказалось) трезвый бы ты никогда не признался, что его фанатик, сидел в кустах, молчал и терпел весь прошлый год когда над его нелепостью весь мир угорал)
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