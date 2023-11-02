Луис Энрике: «Уверен, что Мбаппе получит много «Золотых мячей». Для этого нужны трофеи с клубом и сборной – «ПСЖ» старается выиграть как можно больше»

Луис Энрике считает, что Килиан Мбаппе сможет выиграть «Золотой мяч» в будущем.

«Конечно, для того, чтобы выиграть « », в дополнение к индивидуальным выступлениям, которые у на максимальном уровне, нужно выигрывать трофеи на уровнях клубов и сборных.

Мы в «ПСЖ» стараемся выиграть как можно больше, но очевидно, что игрок уровня Килиана должен также добиваться успеха в национальной команде, я не сомневаюсь в нем. И я уверен, что он выиграет много «Золотых мячей». Я в этом не сомневаюсь», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!