Личка о поражении «Спартака» от «Краснодара»: «Смотрел хоккей, это поинтереснее. «Динамо» сконцентрировано на себе»

Марцел Личка признался, что не смотрел матч «Спартака» и «Краснодара».

Вчера «Спартак» уступил « в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 2:3. В сегодняшнем матче «Динамо» необходимо обыграть «Пари НН» в основное время, чтобы занять 2-е место в группе и выйти в плей-офф Пути РПЛ.

– Смотрели ли вы вчера матч « » – «Краснодар» и болели ли вы за красно‑белых, чтобы перед началом сегодняшнего матча уже быть на втором месте?

– Нет, честно скажу, не смотрел. Я смотрел хоккей. Это получше и поинтереснее для меня. Результат был такой, какой нужен, чтобы мы сегодня играли на максимуме и забрали второе место. Мы больше сконцентрированы на себе, чтобы показать хорошую игру и одержать победу.

– Сегодня у вас есть некоторые изменения по сравнению с матчами РПЛ. Но Тюкавин и Смолов играют в старте. Почему приняли решение не разбивать их связку?

– Хочу поддержать игровую практику и , а также, например, . Хочу, чтобы они поддержали игровые связки и понимание друг друга на поле. Пока не знаю, будут ли они играть весь матч, потому что у нас есть другие футболисты, – сказал главный тренер «Динамо».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Пари НН».

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