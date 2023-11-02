Личка о поражении «Спартака» от «Краснодара»: «Смотрел хоккей, это поинтереснее. «Динамо» сконцентрировано на себе»

Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар Пари НН Матч ТВ Денис Макаров Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Марцел Личка признался, что не смотрел матч «Спартака» и «Краснодара».

Вчера «Спартак» уступил «Краснодару в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 2:3. В сегодняшнем матче «Динамо» необходимо обыграть «Пари НН» в основное время, чтобы занять 2-е место в группе и выйти в плей-офф Пути РПЛ.

– Смотрели ли вы вчера матч «Спартак» – «Краснодар» и болели ли вы за красно‑белых, чтобы перед началом сегодняшнего матча уже быть на втором месте?

– Нет, честно скажу, не смотрел. Я смотрел хоккей. Это получше и поинтереснее для меня. Результат был такой, какой нужен, чтобы мы сегодня играли на максимуме и забрали второе место. Мы больше сконцентрированы на себе, чтобы показать хорошую игру и одержать победу.

– Сегодня у вас есть некоторые изменения по сравнению с матчами РПЛ. Но Тюкавин и Смолов играют в старте. Почему приняли решение не разбивать их связку?

– Хочу поддержать игровую практику Тюкавина и Смолова, а также, например, Макарова. Хочу, чтобы они поддержали игровые связки и понимание друг друга на поле. Пока не знаю, будут ли они играть весь матч, потому что у нас есть другие футболисты, – сказал главный тренер «Динамо».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Пари НН».

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2 комментария

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Konstantin Zorin
Зачем тренера Динамо, спрашивать о Спартаке?
+3
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Peter Parker
Ответ Konstantin Zorin
Зачем тренера Динамо, спрашивать о Спартаке?
Чтобы заголовок был заманивающий
+2
0
+2
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