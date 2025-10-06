Алан Ширер: «Холанд – зверь. Я не вижу у него слабостей – он быстрый, сильный, много забивает, хорош наверху, играет за блестящую команду»

Алан Ширер отреагировал на сравнения с ним Эрлинга Холанда.

Бывший нападающий «Ньюкасла » – лучший бомбардир в истории АПЛ (260 голов за 441 матч). На счету нападающего «Ман Сити » Холанда 94 мяча в 104 играх.

– В последнее время идет много дискуссий на тему того, является ли Холанд лучшим нападающим в истории Премьер-лиги. И я сейчас говорю с одним из таких игроков. Одни люди говорят – это Ширер, другие – это Холанд. А вы за кого?

– Я бы позволил людям выбирать. Я очень доволен своей карьерой.

Что я хочу сказать об Эрлинге – он абсолютный зверь. Мне нравится, то, что я вижу в его исполнении, отношусь к нему с огромным уважением.

Я не вижу у него слабостей – он быстрый, сильный, способен забивать много голов, хорош в верховой борьбе, играет за блестящую команду, в которой ему создают моменты.

Так что продолжайте дискутировать, – сказал Ширер смеясь.

Каррагер о Холанде: «Наблюдаем за величайшим бомбардиром в истории английского футбола. Это другой уровень по сравнению с Агуэро. Эрлинг – лучший»