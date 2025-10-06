  • Спортс
  Воспитанник «МЮ» Митчелл с ChatGPT подписал контракт с «Лейтон Ориент»: «Это мой лучший агент. Комиссия агента – 5%, а премиум-подписка ChatGPT стоит всего 15 фунтов в месяц»
Воспитанник «МЮ» Митчелл с ChatGPT подписал контракт с «Лейтон Ориент»: «Это мой лучший агент. Комиссия агента – 5%, а премиум-подписка ChatGPT стоит всего 15 фунтов в месяц»

Воспитанник «МЮ» Деметри Митчелл назвал ChatGPT своим лучшим агентом.

28-летний защитник в летнее трансферное окно подписал контракт с «Лейтон Ориент» из 3-го английского дивизиона.

Подписать контракт с новым клубом ему помог чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT – игрок задавал ему вопросы по поводу ведения переговоров.

«Ориент» прислал мне предложение, и я начал пользоваться ChatGPT, спрашивая, как вести переговоры, что говорить.

Я также спросил: «Вот сколько я заработал в прошлом сезоне. Я переезжаю в Лондон, сколько будет стоить жизнь там? Мои жена и ребенок переедут со мной».

Я действительно считал, что должен зарабатывать немного больше. И потом, поскольку я не пользовался услугами агента, мне положен подписной бонус. 

ChatGPT – мой лучший агент на сегодняшний день. Комиссия агента – 5%, а премиум-подписка ChatGPT стоит всего 15 фунтов в месяц», – рассказал Митчелл в подкасте From My Left.

Выпускник академии «МЮ» подписал новый контракт с помощью ChatGPT. Вот как он это сделал

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
logoДеметри Митчелл
трансферы
logoМанчестер Юнайтед
технологии
logoЛейтон Ориент
интернет
logoД3 Англия
logoпремьер-лига Англия
агенты
