Воспитанник «МЮ» Деметри Митчелл назвал ChatGPT своим лучшим агентом.

28-летний защитник в летнее трансферное окно подписал контракт с «Лейтон Ориент » из 3-го английского дивизиона.

Подписать контракт с новым клубом ему помог чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT – игрок задавал ему вопросы по поводу ведения переговоров.

«Ориент» прислал мне предложение, и я начал пользоваться ChatGPT, спрашивая, как вести переговоры, что говорить.

Я также спросил: «Вот сколько я заработал в прошлом сезоне. Я переезжаю в Лондон, сколько будет стоить жизнь там? Мои жена и ребенок переедут со мной».

Я действительно считал, что должен зарабатывать немного больше. И потом, поскольку я не пользовался услугами агента, мне положен подписной бонус.

ChatGPT – мой лучший агент на сегодняшний день. Комиссия агента – 5%, а премиум-подписка ChatGPT стоит всего 15 фунтов в месяц», – рассказал Митчелл в подкасте From My Left.

