Суд отклонил один из двух исков Роналду к «Юве» – форвард хочет взыскать 19,5 млн евро. Клуб считает требования португальца необоснованными
Суд отклонил один из исков Криштиану Роналду к «Ювентусу».
Напомним, Роналду подал в суд на «Ювентус» из-за задолженности по зарплате – туринцы до сих пор не выплатили ему обещанные 19,9 млн евро. Сообщалось, что у португальца было тайное соглашение с руководством команды, позволяющее «бьянконери» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса.
В пояснении к бюджету туринский клуб отметил, что сумма, которую хочет взыскать Роналду, составляет 19,5 млн евро. Португалец подал два иска к «бьянконери», один из которых был отклонен.
«19 июня 2023 года Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру уведомил компанию о запросе в суд («Первый запрос»), в котором просил обязать «Ювентус» выплатить приблизительно 19,5 миллионов евро за факты, связанные с так называемым вторым маневром по зарплате.
29 июня 2023 года Компания направила свой ответ юристам бывшего игрока и назначенным судьям, выдвинув предварительные возражения и оспорив, фактически и юридически, аргументы, выдвинутые бывшим игроком. Первое слушание состоялось 24 июля 2023 года. Следующее заседание по обсуждению этого дела состоится 21 ноября 2023 года. Крайний срок вынесения судебного решения – 22 апреля 2024 года.
30 июня 2023 года, на следующий день после передачи ответа Компании на первый запрос, посредством которого «Ювентус» обратил внимание на наличие формальных нарушений в доверенности для разрешения споров, которые свидетельствуют о недействительности этой доверенности и, следовательно, неприемлемости первого запроса, бывший игрок уведомил Компанию о втором судебном запросе, идентичном первому запросу, за исключением того, что новый запрос сопровождался новой и отличной доверенностью на разрешение споров («Второй запрос»).
10 июля 2023 года «Ювентус» отправил ответ на второй запрос адвокатам бывшего игрока и назначенным судьям, также выдвинув предварительные возражения и оспорив, фактически и юридически, заявления бывшего игрока.
Первое слушание состоялось 4 сентября 2023 года, а слушание по обсуждению дела состоялось 4 октября 2023 года. Своим решением от 30 октября 2023 года арбитражная коллегия заявила об отсутствии собственных судебных полномочий по существу спора, упомянутого во втором запросе, фактически отклонив иск.
После проведенных расследований, в том числе при поддержке своих консультантов, Компания считает претензии, заявленные бывшим игроком как в первом, так и во втором заявлении, необоснованными и, следовательно, не сочла необходимым выделять дополнительные средства в связи с этим риском», – говорится в документе.
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https://www.sports.ru/football/1069538381.html
И чем ей не угодил Реал тоже не совсем понятно
И да, тайное соглашение - это ничто иное как уход от налогов, а это уже уголовное преступление, за которое он ранее получил условный срок.
Вчера поставил лайк туда, куда человеку его статуса нельзя ставить, размахивал руками протиив болельщиков, оскорбил судью.
Мы все понимаем, но так терять остатки уважения.....
Раньше его называли фанаты "лучшим человеком в мире ", почти, некоторые были готовы разрыдаться от одной его улыбки, а сегодня даже его фанаты всё поняли, и козыряют одним - "Рон профессионал, Рон спортсмен"....
Сильно упал португалец.
Что ксается Ювентуса.
Ювентусу надо бросить эти деньги ему в лицо, и послать этого подонка куда подальше, перед всем миром, на камеру.
Зато Рончик сотворит очередной акт шакала, и станет богаче.
Оно было оформлено юридически или чисто "туринское слово пацана" что вернём?)