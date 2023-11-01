Суд отклонил один из двух исков Роналду к «Юве» – форвард хочет взыскать 19,5 млн евро. Клуб считает требования португальца необоснованными

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Суд отклонил один из исков Криштиану Роналду к «Ювентусу».

Напомним, Роналду подал в суд на «Ювентус» из-за задолженности по зарплате – туринцы до сих пор не выплатили ему обещанные 19,9 млн евро. Сообщалось, что  у португальца было тайное соглашение с руководством команды, позволяющее «бьянконери» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса.

В пояснении к бюджету туринский клуб отметил, что сумма, которую хочет взыскать Роналду, составляет 19,5 млн евро. Португалец подал два иска к «бьянконери», один из которых был отклонен. 

«19 июня 2023 года Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру уведомил компанию о запросе в суд («Первый запрос»), в котором просил обязать «Ювентус» выплатить приблизительно 19,5 миллионов евро за факты, связанные с так называемым вторым маневром по зарплате.

29 июня 2023 года Компания направила свой ответ юристам бывшего игрока и назначенным судьям, выдвинув предварительные возражения и оспорив, фактически и юридически, аргументы, выдвинутые бывшим игроком. Первое слушание состоялось 24 июля 2023 года. Следующее заседание по обсуждению этого дела состоится 21 ноября 2023 года. Крайний срок вынесения судебного решения – 22 апреля 2024 года.

30 июня 2023 года, на следующий день после передачи ответа Компании на первый запрос, посредством которого «Ювентус» обратил внимание на наличие формальных нарушений в доверенности для разрешения споров, которые свидетельствуют о недействительности этой доверенности и, следовательно, неприемлемости первого запроса, бывший игрок уведомил Компанию о втором судебном запросе, идентичном первому запросу, за исключением того, что новый запрос сопровождался новой и отличной доверенностью на разрешение споров («Второй запрос»).

10 июля 2023 года «Ювентус» отправил ответ на второй запрос адвокатам бывшего игрока и назначенным судьям, также выдвинув предварительные возражения и оспорив, фактически и юридически, заявления бывшего игрока.

Первое слушание состоялось 4 сентября 2023 года, а слушание по обсуждению дела состоялось 4 октября 2023 года. Своим решением от 30 октября 2023 года арбитражная коллегия заявила об отсутствии собственных судебных полномочий по существу спора, упомянутого во втором запросе, фактически отклонив иск.

После проведенных расследований, в том числе при поддержке своих консультантов, Компания считает претензии, заявленные бывшим игроком как в первом, так и во втором заявлении, необоснованными и, следовательно, не сочла необходимым выделять дополнительные средства в связи с этим риском», – говорится в документе. 

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45 комментариев

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Антон Фалафель
Да это он им должен за развал клуба.
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Блуждающий странник
Ответ Игорь Климов
Кринж7 бьётся с клубом который его приютил после скандального ухода из Реала, за свои какие-то мифические деньги, это вообще уже полный кринж)
Человек хочет отсудить деньги, которые ему были положены. Какой же кринж, как он посмел. Если ты на работу устроишься и тебя работодатель на ЗП кинет тоже будешь считать свои попытки вернуть деньги кринжовыми?
+20
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+12
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AF007
Долбят моего криштика по всем фронтам 😔
+19
-11
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Red_Marlboro_
Давайте вспомним,что лицемерная Эсмеральда говорила о Юве,и после таких слов подавать в суд ... 🤦‍♂️

https://www.sports.ru/football/1069538381.html

И чем ей не угодил Реал тоже не совсем понятно
+13
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Василий Леонов
Худшее решение в жизни Аньелли - подписание этого сухофрукта. Маротта сразу все понял и поспешил свалить.
+6
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Игорь Климов
Ответ Блуждающий странник
Человек хочет отсудить деньги, которые ему были положены. Какой же кринж, как он посмел. Если ты на работу устроишься и тебя работодатель на ЗП кинет тоже будешь считать свои попытки вернуть деньги кринжовыми?
Так почему ему Ювентус не хочет платить деньги если как ты говоришь, что они ему проложены? Значит не всё так просто, если даже через суд у Кринжа не получается отсудить эту сумму.
И да, тайное соглашение - это ничто иное как уход от налогов, а это уже уголовное преступление, за которое он ранее получил условный срок.
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ОМАР бб
Тогда Роналду тоже уголовник. Тайный договоренность это приступление,
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rigobersong
Какой же роналду мелочный человек, все никак деньгами не подавится:))
+14
-12
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Игорь Климов
Ответ Green grass
Какой ещё скандальный уход? Фантазер
Это когда Кринж7 поставил Пересу ультиматум, что тот должен существенно прибавить ему зарплату, но Перес его просто выставил на продажу, ещё и за хорошие деньги. Или ты не знал этого факта?! Ха-ха-ха)
+3
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Барберис
Роналду пора перестать терять авторитет, смотреть на все это уже невозможно.
Вчера поставил лайк туда, куда человеку его статуса нельзя ставить, размахивал руками протиив болельщиков, оскорбил судью.

Мы все понимаем, но так терять остатки уважения.....
Раньше его называли фанаты "лучшим человеком в мире ", почти, некоторые были готовы разрыдаться от одной его улыбки, а сегодня даже его фанаты всё поняли, и козыряют одним - "Рон профессионал, Рон спортсмен"....
Сильно упал португалец.
Что ксается Ювентуса.
Ювентусу надо бросить эти деньги ему в лицо, и послать этого подонка куда подальше, перед всем миром, на камеру.

Зато Рончик сотворит очередной акт шакала, и станет богаче.
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benjamin92
Кришти хочет отсудить 19 млн у Юве, гол Фернандеша на ЧМ и ЗМ 2023
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Плеймейкер87
30 октября 2023 года - не самый удачный день для Роналду
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Заяцволк
Эй, Кришти, не вижу коммента «😂😂😂😂»
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Tazemyrat Tolayew
Такого позорного футболиста как кр7 мир футбола ещё не увидел и не увидеть!
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Игорь Климов
Ответ ОМАР бб
Тогда Роналду тоже уголовник. Тайный договоренность это приступление,
У этого Кринжа7 уже давно есть условный срок за уход от налогов в сумме 18.9 млн.
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Блуждающий странник
Ювентус собаку съели на таких махинациях, не удивлюсь если по итогу не сможет ничего у них отсудить)
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KenyaKana
Ответ Игорь Климов
Кринж7 бьётся с клубом который его приютил после скандального ухода из Реала, за свои какие-то мифические деньги, это вообще уже полный кринж)
Что ты куришь? После какого скандального ухода из Реала? Написал бы про уход из МЮ, было бы обоснованно. А из Реала мирно же ушел.
+4
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Игорь Климов
Кринж7 бьётся с клубом который его приютил после скандального ухода из Реала, за свои какие-то мифические деньги, это вообще уже полный кринж)
+18
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Игорь Климов
Ответ Антон Фалафель
Да это он им должен за развал клуба.
Так там настоящие болельщики Ювентуса после его ухода до сих пор плюются.
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GaasJT
Некрасивый судья!
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АРХАТ
Тайное обещание)
Оно было оформлено юридически или чисто "туринское слово пацана" что вернём?)
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За мать Россию!
Мало тебе все КР....едь ко мне я тебе пол пачки сигарет дам, может полегчает... Тоже же халява,все как ты любишь)))
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Блуждающий странник
Ответ Игорь Климов
Так почему ему Ювентус не хочет платить деньги если как ты говоришь, что они ему проложены? Значит не всё так просто, если даже через суд у Кринжа не получается отсудить эту сумму. И да, тайное соглашение - это ничто иное как уход от налогов, а это уже уголовное преступление, за которое он ранее получил условный срок.
Я тебя удивлю, но каждый работодатель хочет платить как можно меньше, а выжимать из сотрудника как можно больше. Юве не хочет платить потому что видит возможность не платить, всё просто. И это не условный Дель Пьеро или Буффон, за которого сожрут фанаты. Фанаты не очень его любят и поэтому Юве могут до посинения судиться
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Дмитрий Шмелев
Ответ Блуждающий странник
Человек хочет отсудить деньги, которые ему были положены. Какой же кринж, как он посмел. Если ты на работу устроишься и тебя работодатель на ЗП кинет тоже будешь считать свои попытки вернуть деньги кринжовыми?
ало ,ты узнай хотя бы всю инфу,Ювентус выплатил Роналду всю зп которую должен был,эти деньги обещали в конверте занести,это уже совсем другая история
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sp.msk.86
Ответ rigobersong
Какой же роналду мелочный человек, все никак деньгами не подавится:))
Мелочный?)
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