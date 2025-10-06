«Бавария» связалась с Гехи. «Барселона», «Ливерпуль» и «Реал» тоже работают над трансфером защитника «Кристал Пэлас»

«Бавария» активизировала работу над подписанием Марка Гехи.

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что мюнхенцы уже связались с представителями защитника «Кристал Пэлас ». При этом возможный трансфер в немецкую команду зависит и от того, останутся ли Дайо Упамекано и Ким Мин Чжэ.

Утверждается, что «Баварию» ждет конкуренция со стороны «Ливерпуля » и «Барселоны», тоже ведущих серьезную работу над подписанием Гехи . Также поборется за футболиста сборной Англии «Реал ».