«Бавария» связалась с Гехи. «Барселона», «Ливерпуль» и «Реал» тоже работают над трансфером защитника «Кристал Пэлас»
«Бавария» активизировала работу над подписанием Марка Гехи.
Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что мюнхенцы уже связались с представителями защитника «Кристал Пэлас». При этом возможный трансфер в немецкую команду зависит и от того, останутся ли Дайо Упамекано и Ким Мин Чжэ.
Утверждается, что «Баварию» ждет конкуренция со стороны «Ливерпуля» и «Барселоны», тоже ведущих серьезную работу над подписанием Гехи. Также поборется за футболиста сборной Англии «Реал».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
