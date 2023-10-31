«Юве» и Фаджоли продлят контракт до 2028-го на улучшенных условиях. Хавбек дисквалифицирован на 7 месяцев за ставки

«Ювентус» продлит контракт с Николо Фаджоли, дисквалифицированным за ставки.

Ранее полузащитник был дисквалифицирован на 7 месяцев за ставки на футбольные матчи, еще 5 заменены на полгода терапии.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клуб и 22-летний игрок продлят контракт до 2028 года на улучшенных условиях.

Отмечается, что это также жест « » для демонстрации поддержки игроку.

Статистику Фаджоли можно изучить здесь.

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