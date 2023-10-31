«Юве» и Фаджоли продлят контракт до 2028-го на улучшенных условиях. Хавбек дисквалифицирован на 7 месяцев за ставки
«Ювентус» продлит контракт с Николо Фаджоли, дисквалифицированным за ставки.
Ранее полузащитник был дисквалифицирован на 7 месяцев за ставки на футбольные матчи, еще 5 заменены на полгода терапии.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клуб и 22-летний игрок продлят контракт до 2028 года на улучшенных условиях.
Отмечается, что это также жест «Ювентуса» для демонстрации поддержки игроку.
Статистику Фаджоли можно изучить здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
22 года, уже долгов выше крыши, дисква, реабилитация.. но контракт на улучшенных условиях уже подъехал..
Может прописали возможные варианты штрафов и разрыва, если что опять всплывет
Но, как футболист, прекрасен и в Юве отлично вписывается