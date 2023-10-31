«Юве» и Фаджоли продлят контракт до 2028-го на улучшенных условиях. Хавбек дисквалифицирован на 7 месяцев за ставки

Теги Ювентус серия А Италия Николо Фаджоли Футбол

«Ювентус» продлит контракт с Николо Фаджоли, дисквалифицированным за ставки.

Ранее полузащитник был дисквалифицирован на 7 месяцев за ставки на футбольные матчи, еще 5 заменены на полгода терапии.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клуб и 22-летний игрок продлят контракт до 2028 года на улучшенных условиях.

Отмечается, что это также жест «Ювентуса» для демонстрации поддержки игроку.

Статистику Фаджоли можно изучить здесь.

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7 комментариев

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Евгений Квасников
юве красава. вовремя поддержали пацана.
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Андрей Ракитянский
молодцы
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AlexRyzen
Теперь Фаджоли будет предан Юве до конца!) Клуб сделал грамотные ходы, и Пацану приятно и клуб получит настоящего Ювентини
+4
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Tsybenko S.N.
Это чтобы ему денюшек хватало и не думал про ставки.
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Dzmitry Lavysh
Не совсем понятно как это должно его поддержать, а не больше расслабить..
22 года, уже долгов выше крыши, дисква, реабилитация.. но контракт на улучшенных условиях уже подъехал..
Может прописали возможные варианты штрафов и разрыва, если что опять всплывет
Но, как футболист, прекрасен и в Юве отлично вписывается
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Скрим
Подтвердил, что у него есть ДНК клуба.
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Raman Juve
Ответ Dzmitry Lavysh
Не совсем понятно как это должно его поддержать, а не больше расслабить.. 22 года, уже долгов выше крыши, дисква, реабилитация.. но контракт на улучшенных условиях уже подъехал.. Может прописали возможные варианты штрафов и разрыва, если что опять всплывет Но, как футболист, прекрасен и в Юве отлично вписывается
100% надавили на него, дали больше денег, но прописали все возможные его потенциальные выходки и фейлы
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