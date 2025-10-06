Тимур Гурцкая: «Пруцев будет в ЦСКА уже зимой с большой вероятностью, договорились с его агентами. Есть условная небольшая сумма отступных, и его просто выкупят»
Тимур Гурцкая анонсировал вероятный переход Данила Пруцева в ЦСКА.
– Большая вероятность, что Пруцев переходит в ЦСКА в этом году. Договорились с его агентами.
– «Спартак» ведь только его продлил.
– На него есть условная небольшая сумма отступных.
– Почему «Спартак» так легко отпускает его?
– Его просто выкупит ЦСКА.
– То есть история ЦСКА и Баринова закрыта?
– Про Баринова ничего не знаю, просто большая вероятность, что Пруцев будет в ЦСКА уже зимой, – сказал агент в эфире шоу «Это футбол, брат!».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
