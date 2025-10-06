Защитника «Марселя» Агерда пытался ударить в аэропорту человек, попросивший о селфи. Нападавший убежал, но был задержан полицией и допрошен

На Найефа Агерда напали в аэропорту.

Согласно информации BFM Marseille Provence, центральный защитник «Марселя » подвергся нападению, когда собирался вылететь в Марокко для присоединения к сборной. Это произошло в воскресенье вечером в аэропорту Мариньян.

К находившемуся в VIP-зале футболисту подошел человек, попросивший сделать селфи и дать ему свой номер телефона. Отмечается, что он был «не в себе» и повысил голос.

Почти сразу он попытался дать Агерду пощечину и убежал, когда вмешалась охрана зала. Вскоре нападавший был пойман полицией и допрошен.

Агерд не успел написать заявление, поскольку должен был улетать.