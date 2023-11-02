Маттеус о вылете «Баварии» из Кубка: «При Тухеле игра ничуть не лучше, чем при Нагельсманне. Выиграть Бундеслигу будет уже недостаточно – нужна ЛЧ»

Лотар Маттеус раскритиковал «Баварию» после вылета из Кубка Германии.

«Бавария» проиграла « » (1:2), выступающему в 3-й Бундеслиге, во 2-м раунде Кубка Германии.

«Теперь может произойти все что угодно. В ДНК «Баварии» продемонстрировать реакцию в Дортмунде и снова завоевать сердца болельщиков. Невозможно компенсировать огромный позор и поражение в Кубке от «Саарбрюкена», произошедшее вызывает много вопросов. Но можно изменить заголовки газет и настроение в клубе и среди болельщиков, выиграв в Дортмунде.

Даже после нескольких месяцев работы команда по-прежнему играет ничуть не лучше, чем при Юлиане Нагельсманне. Крупные победы над «Бохумом» и «Дармштадтом» были ожидаемы, но, если честно, с «Копенгагеном», «Галатасараем», «Юнайтед» или «Майнцем» команде очень повезло. Победы не были незаслуженными, но игра была далека от великолепной.

[Вылет из Кубка Германии] трудно объяснить. Такое может случиться однажды. Но «Фрайбург», 0:5 от «Гладбаха», а теперь еще команда из третьего дивизиона… Такого не должно быть никогда. И если бы все было в порядке, и тренер настроил команду, до этого бы не дошло. Кажется, что-то не так. Где доминирование, остроумие, сила и вера в то, что можно контролировать на поле все и вся? Каков план на игру? Мусиала, и Кейн должны просто исправить ситуацию? Ничего подобного не будет.

Своими заявлениями [Тухель] выбил из колеи таких игроков, как Йозуа Киммих, и это не способствует успеху команды. Любовь между Тухелем и «Баварией» возможна, но для этого нужно выиграть чемпионат и Лигу чемпионов. Просто стать чемпионом Германии будет недостаточно. Это уже было в прошлом сезоне, причем при большой удаче.

« » – фаворит в каждом матче Бундеслиги, потому что сравнения один на один всегда оказываются в их пользу. «Дортмунд» пока стабилен и непобедим в чемпионате, и мне интересно, удастся ли «Баварии» впервые в этом сезоне доминировать над действительно хорошим соперником и заслуженно победить. Для этого нужно показать себя совершенно иначе, чем с «Саарбрюкеном». Тухель, по сути, с самого начала дал понять, что не воспринимает этот матч всерьез и ему не нужен . Судя по всему, остальные должны были быть достаточно сильны для «Саарбрюкена», – сказал бывший игрок «Баварии».

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