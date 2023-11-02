Маттеус о вылете «Баварии» из Кубка: «При Тухеле игра ничуть не лучше, чем при Нагельсманне. Выиграть Бундеслигу будет уже недостаточно – нужна ЛЧ»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Кубок Германии Лотар Маттеус Лига чемпионов УЕФА Саарбрюкен Томас Тухель Харри Кейн Лерой Сане Джамал Мусиала Футбол

Лотар Маттеус раскритиковал «Баварию» после вылета из Кубка Германии.

«Бавария» проиграла «Саарбрюкену» (1:2), выступающему в 3-й Бундеслиге, во 2-м раунде Кубка Германии.

«Теперь может произойти все что угодно. В ДНК «Баварии» продемонстрировать реакцию в Дортмунде и снова завоевать сердца болельщиков. Невозможно компенсировать огромный позор и поражение в Кубке от «Саарбрюкена», произошедшее вызывает много вопросов. Но можно изменить заголовки газет и настроение в клубе и среди болельщиков, выиграв в Дортмунде.

Даже после нескольких месяцев работы Тухеля команда по-прежнему играет ничуть не лучше, чем при Юлиане Нагельсманне. Крупные победы над «Бохумом» и «Дармштадтом» были ожидаемы, но, если честно, с «Копенгагеном», «Галатасараем», «Юнайтед» или «Майнцем» команде очень повезло. Победы не были незаслуженными, но игра была далека от великолепной.

[Вылет из Кубка Германии] трудно объяснить. Такое может случиться однажды. Но «Фрайбург», 0:5 от «Гладбаха», а теперь еще команда из третьего дивизиона… Такого не должно быть никогда. И если бы все было в порядке, и тренер настроил команду, до этого бы не дошло. Кажется, что-то не так. Где доминирование, остроумие, сила и вера в то, что можно контролировать на поле все и вся? Каков план на игру? Мусиала, Сане и Кейн должны просто исправить ситуацию? Ничего подобного не будет.

Своими заявлениями [Тухель] выбил из колеи таких игроков, как Йозуа Киммих, и это не способствует успеху команды. Любовь между Тухелем и «Баварией» возможна, но для этого нужно выиграть чемпионат и Лигу чемпионов. Просто стать чемпионом Германии будет недостаточно. Это уже было в прошлом сезоне, причем при большой удаче.

«Бавария» – фаворит в каждом матче Бундеслиги, потому что сравнения один на один всегда оказываются в их пользу. «Дортмунд» пока стабилен и непобедим в чемпионате, и мне интересно, удастся ли «Баварии» впервые в этом сезоне доминировать над действительно хорошим соперником и заслуженно победить. Для этого нужно показать себя совершенно иначе, чем с «Саарбрюкеном». Тухель, по сути, с самого начала дал понять, что не воспринимает этот матч всерьез и ему не нужен Кейн. Судя по всему, остальные должны были быть достаточно сильны для «Саарбрюкена», – сказал бывший игрок «Баварии».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
При Нагельсмане игра была гораздо лучше и чувствовалась какая то уверенность в команде !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alim Alim
смешно. при нагельсмане игра была гораздо лучше, а будь у него Кейн и не будь токсичного Мане было бы вообще супер
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
everythingiknow00
Ответ Bayern2004
Лотар, хоть и побоялся пробить пенальти в финале ЧМ-90 переуступив Андреасу Бреме всё таки прав. Титула чемпиона Бундеслиги будет мало. Давай Тухель,работай,работай и ещё раз работай! Программа минимум -финал ЛЧ.
А как связаны эти события?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Ответ Bayern2004
Лотар, хоть и побоялся пробить пенальти в финале ЧМ-90 переуступив Андреасу Бреме всё таки прав. Титула чемпиона Бундеслиги будет мало. Давай Тухель,работай,работай и ещё раз работай! Программа минимум -финал ЛЧ.
Он говорил что у него треснула подошва бутсы, не хотел рисковать и поручил пробить Бреме
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БолельщикСоСтажем
Лотар набери Эффенбергу тот Янке, Элбер прилетит и авось что придумаете.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Ответ Михо
Он говорил что у него треснула подошва бутсы, не хотел рисковать и поручил пробить Бреме
Ну тогда прошу меня извинить за распространение непроверенной информации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Ответ everythingiknow00
А как связаны эти события?
А они должны быть связаны?
Или я,как человек болеющий за "Баварию" 29 лет и видевший часть великой и выдающейся карьеры Лотара,не могу позволить себе напомнить о том что и у великих были "моменты слабости"?
Да ,и можно вопрос:А что вы знаете кроме "everything"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий