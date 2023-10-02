«Барса» хочет купить 18-летнего опорника Москардо в 2024-м. «Коринтианс» не продали его «Челси» за 21+4 млн евро

«Барселона» интересуется 18-летним бразильским полузащитником.

Как сообщает Diario Sport, одной из трансферных целей каталонского клуба на 2024 год является опорный полузащитник «Коринтианс» Габриэл Москардо. В «Барсе» считают, что стиль игры 18-летнего хавбека очень подходит команде.

Спортивный директор «блауграны» уже установил контакт с бразильским клубом и сообщил об интересе к игроку.

В летнее трансферное окно купить Москардо хотел «Челси». Английский клуб предлагал «Коринтианс» 21+4 млн евро за хавбека, но бразильцы потребовали 30 миллионов, сделка сорвалась.

В составе основной команды « » Габриэл провел 15 матчей, не отличившись результативными действиями и получив 6 желтых карточек.

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