Деку: «В «Барселоне» самые высокие требования, мало побеждать – надо показывать хороший футбол. Хави знает об этом»

Деку согласен с Хави насчет сложности работы в «Барселоне».

Ранее главный тренер «блауграны» заявил, что самые высокие требования предъявляются именно в каталонской команде.

«Да, требования здесь самые высокие, как сказал Хави. Мало побеждать – надо показывать хороший футбол.

И Хави об этом знает», – отметил спортивный директор «Барселоны» в эфире DAZN.

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