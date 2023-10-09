Деку: «В «Барселоне» самые высокие требования, мало побеждать – надо показывать хороший футбол. Хави знает об этом»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Футбол

Деку согласен с Хави насчет сложности работы в «Барселоне».

Ранее главный тренер «блауграны» заявил, что самые высокие требования предъявляются именно в каталонской команде.

«Да, требования здесь самые высокие, как сказал Хави. Мало побеждать – надо показывать хороший футбол.

И Хави об этом знает», – отметил спортивный директор «Барселоны» в эфире DAZN.

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23 комментария

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Alexandr Sokolov
Ох уж эти популисты... В Реале, Сити, Баварии нет амбиций, ребята просто выходят круглого попинать, ага
+27
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Alexandr Sokolov
Ответ Bazilic
Но самое забавное, что ни Деку, ни Хави не упоминают про другие клубы. Приплетанием занимаешься ты
если пишут САМЫЕ высокие, то это значит, что они ставят выше других
+9
-2
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Гласящий Истину!
Выиграть Барса может и довольно часто это делает. А вот хороший футбол, в исполнении Барсы - я ооочень давно не видел... А это гораздо важнее...
+10
-6
+4
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А. Мостовой
А сам ушел в Сити
+3
0
+3
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NartApsua
Ответ Гласящий Истину!
Выиграть Барса может и довольно часто это делает. А вот хороший футбол, в исполнении Барсы - я ооочень давно не видел... А это гораздо важнее...
Пару недель назад 5:0 Бетис обыграли. Вроде неплохой футбол был)
+3
-1
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Леван Сиукаев
Хави то знает что надо показывать хороший футбол,но а вот как поставить этот хороший футбол,скорее всего он понятия не имеет
+1
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Igor Shalamov
уже устали слушать про то как тяжело играть в барселоне. новая отговорка. а в Реале, Интере, Сити, Юнайтед, Ливерпуле разве не так?
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-7
0
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kinza
Прямо как в Краснодаре😅
+2
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marshalericsson1357
Особенно хороший футбол у Барсы получается против команд с подвала таблицы)
Ни футбола ни результата.
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Lindeman
Барсе для начала научиться стабильно побеждать и уже потом думать о хорошем футболе
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Леван Мкртчян
Ответ Igor Shalamov
уже устали слушать про то как тяжело играть в барселоне. новая отговорка. а в Реале, Интере, Сити, Юнайтед, Ливерпуле разве не так?
Устал слушать, но заходишь комментаровать)
Хави и Деку будут и дальше комментировать в таком духе пока им журналисты задают подобные вопросы.
Есть вопрос -- есть ответ.
Никто же из них не выставляет такие посты, безпричинно, у себя в соцсетях.
А так то он прав по большому счёту у каждого клуба свои требования и традиции.
Интер в катеначо играл в свое время и ничего, в Барсе бы за такой футбол всех уволили и сосьос сожгли стадион .
Ливерпуль 30 лет трофей не выигрывал на внутренней арене и большую часть играл в непонятно что, а тренера даже за 6-ые/8-ые места не выгоняли и болельщики адекватно относились. В Барсе такое невозможно.
Как Юнайтед играл в период после САФа ( за редчайщим исключением) так болелы бы свистели своей же команде по 90 минут матча, а потом, вероятно и ходить перестали , пока бы тренера и некоторых игроков не убрали из клуба.
Сити еще 10-12 лет радовался любой победе над любым соперником и любыми способами, так что болелы визжали от счастья . И плевать им было на качество футбола, так как история побед у этого клуба совсем небогатая
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Михо
Ответ kinza
Прямо как в Краснодаре😅
Больше на Спартак похоже) спартаковский футбол, дух и тд. Стеночки забегания опять же😃
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swzvtc8jq9
Ответ Гласящий Истину!
Выиграть Барса может и довольно часто это делает. А вот хороший футбол, в исполнении Барсы - я ооочень давно не видел... А это гораздо важнее...
Нету игрока креативщика
Фелик пытается,но не дотягивает.
Левандовский уже сдал.Если эти молодые игроки барсы останутся
То года через два мы увидем ту Барсу,которую мы видели восемь лет назад.
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