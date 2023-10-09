Деку: «В «Барселоне» самые высокие требования, мало побеждать – надо показывать хороший футбол. Хави знает об этом»
Деку согласен с Хави насчет сложности работы в «Барселоне».
Ранее главный тренер «блауграны» заявил, что самые высокие требования предъявляются именно в каталонской команде.
«Да, требования здесь самые высокие, как сказал Хави. Мало побеждать – надо показывать хороший футбол.
И Хави об этом знает», – отметил спортивный директор «Барселоны» в эфире DAZN.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ни футбола ни результата.
Хави и Деку будут и дальше комментировать в таком духе пока им журналисты задают подобные вопросы.
Есть вопрос -- есть ответ.
Никто же из них не выставляет такие посты, безпричинно, у себя в соцсетях.
А так то он прав по большому счёту у каждого клуба свои требования и традиции.
Интер в катеначо играл в свое время и ничего, в Барсе бы за такой футбол всех уволили и сосьос сожгли стадион .
Ливерпуль 30 лет трофей не выигрывал на внутренней арене и большую часть играл в непонятно что, а тренера даже за 6-ые/8-ые места не выгоняли и болельщики адекватно относились. В Барсе такое невозможно.
Как Юнайтед играл в период после САФа ( за редчайщим исключением) так болелы бы свистели своей же команде по 90 минут матча, а потом, вероятно и ходить перестали , пока бы тренера и некоторых игроков не убрали из клуба.
Сити еще 10-12 лет радовался любой победе над любым соперником и любыми способами, так что болелы визжали от счастья . И плевать им было на качество футбола, так как история побед у этого клуба совсем небогатая
Фелик пытается,но не дотягивает.
Левандовский уже сдал.Если эти молодые игроки барсы останутся
То года через два мы увидем ту Барсу,которую мы видели восемь лет назад.