Деку о трансферах в январе: «Барселоне» будет сложно добавить кого-то в команду»

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Футбол

Деку призвал не ждать от «Барселоны» активности на трансферном рынке.

«Мы знаем, что у нас есть определенные обязательства, которые накладывает Ла Лига, да и не только у нас, поэтому не нужно жаловаться. Надо работать, чтобы совершенствоваться, становиться как можно сильнее.

Думаю, что в конечном счете нам будет сложно добавить кого-то в команду. Мы всегда будем искать возможности, но я не думаю, что это будет реально», – сказал спортивный директор «Барселоны».

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9 комментариев

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Bazilic
Главное Роке зарегестрировать. А уже летом нужно все деньги на опорника топ уровня тратить
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Rachid
В зимнее трансферное окно Барсе не помешал бы качественный профильный опорник - Ромеу не вывозит..
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svaz
роке уже подписали, до лета трансферов не будет это и так было понятно
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TAGAY
Ответ Rachid
В зимнее трансферное окно Барсе не помешал бы качественный профильный опорник - Ромеу не вывозит..
опорник сейчас ни к чему. надо Роке регистрировать, это самое главное! Барса уже перешла на 4-3-3, основным опорником будут Френки и Гюндо меняясь время от времени, а РОмеу вполне годится на качестве запасного опорника, скоро Педри приедет, а он железобетонно игрок основы. Фермин и так мало играет, а если все игроки будут доступны то и вовсе не сыграет. так что еще одного игрока в центр не надо, все позиции кроме ЦФ укомплектованы, вот Роке на подходе, и его регистрация должен быть на первом месте, к счастью, в руководстве точно так и думает.
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данислам дадыбаев
Кто будет продан
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Goozla
просто кого-то всё равно нового найдут. из молодёжки ли, неважно. будут новые лица в этой команде, зимой.
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Гномович!
Потому что переход в Барсу это шаг назад.
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