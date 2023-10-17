Деку о трансферах в январе: «Барселоне» будет сложно добавить кого-то в команду»

Деку призвал не ждать от «Барселоны» активности на трансферном рынке.

«Мы знаем, что у нас есть определенные обязательства, которые накладывает , да и не только у нас, поэтому не нужно жаловаться. Надо работать, чтобы совершенствоваться, становиться как можно сильнее.

Думаю, что в конечном счете нам будет сложно добавить кого-то в команду. Мы всегда будем искать возможности, но я не думаю, что это будет реально», – сказал спортивный директор «Барселоны».

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