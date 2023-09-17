Александр Соболев пошутил, что отрабатывает симуляции с Николаем Комличенко.

«Дружим ли с Комличенко? Да, обычно вместе ныряем, в бассейн ходим. Прямо хорошо общаемся сейчас. В основном в бассейне видимся, нырки отрабатываем.

В штрафной? Я же говорю, не в штрафной, а в бассейне. А потом в штрафной практикуем», – сказал нападающий « » в эфире на Twitch.

Комличенко о Соболеве: «Больше дельфин, чем я. Намного картиннее падает, бесконтактно. Мой образ дельфина – не по делу»

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