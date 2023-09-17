Соболев о Комличенко: «В основном в бассейне видимся, нырки отрабатываем. А потом в штрафной практикуем»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Николай Комличенко Александр Соболев Спорт-Экспресс ахахаха Футбол

Александр Соболев пошутил, что отрабатывает симуляции с Николаем Комличенко.

«Дружим ли с Комличенко? Да, обычно вместе ныряем, в бассейн ходим. Прямо хорошо общаемся сейчас. В основном в бассейне видимся, нырки отрабатываем.

В штрафной? Я же говорю, не в штрафной, а в бассейне. А потом в штрафной практикуем», – сказал нападающий «Спартака» в эфире на Twitch. 

Комличенко о Соболеве: «Больше дельфин, чем я. Намного картиннее падает, бесконтактно. Мой образ дельфина – не по делу»

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36 комментариев

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Aleksey Yashin
Шутка, повторенная дважды, в 2 раза смешнее 👍
+52
-7
+45
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Marsel Bodro
Ответ HRYNDEL
Комментарий удален пользователем
Самый мерзкий вчера удалился в игре с Крыльями.
+27
-11
+16
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Pro_Evolution
Ответ HRYNDEL
Ага , только на ноги из подтишка всем наступает!!!
Что такое подтишок?
+19
-5
+14
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Aleksey Yashin
Шутка, повторенная дважды, в 2 раза смешнее 👍
(с) дядя Полли
+15
-4
+11
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Pro_Evolution
Соболев в последнее время спокойнее стал. Не истерит, не ныряет.
+14
-7
+7
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Андрей Колбанцев
О, клоуны отработали, теперь на арене дельфин-стендапер:))
+9
-4
+5
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Boory
А где шутка?
+8
-4
+4
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counsel
Ответ Eric_Cartman
Это про лужу с грязью 🤷🏻‍♂️
опять про своё болото?
+8
-4
+4
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muslim95
Юмор от Соболева так себе, но близок к истине
+6
-3
+3
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Тимур Таубаев
Ну это уже не самоирония , а детский юмор какой-то)
+4
-2
+2
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dzenga 1
Ватерполисты?
+2
0
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LoveGreguar
Ответ Сергей Ковалёв
твоё погоняло на улице?
Иди уроки учи, погоняло)
+3
-2
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Tursus
В каждой шутке есть доля шутки, остальное - правда (с) "Нырки", сожалению, стали частью футбола, поэтому не удивлюсь, если их отрабатывают реально.
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ДМ-1чемпион
Соболь думает, что он типа пошутил!? Да уж. Он реально не в себе. Что в принципе видно по его лицу.
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Stanislav Svyat
фильм был, там Васильева с Державиным нырки отрабатывала
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LoveGreguar
Быдло и клоун
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Артем Гладских
Ответ Pro_Evolution
Соболев в последнее время спокойнее стал. Не истерит, не ныряет.
сргласкн, и комли тоже.
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lemming
Ответ Boory
А где шутка?
Соболев не про шутки, он грустный клоун.
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HRYNDEL
Комментарий удален пользователем
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Dahl
Ответ dzenga 1
Ватерполисты?
Синхронисты
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Crenk
Троллит
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