Суарес может завершить карьеру из-за проблем с коленом. Он играет на уколах, может потребоваться операция по замене сустава

Луис Суарес может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

ESPN сообщает, что экс-форварда « » и «Барселоны» беспокоят постоянные боли в правом колене. Президент бразильского « », за который сейчас выступает Суарес, выразил обеспокоенность состоянием уругвайца, заявив, что ему может понадобиться замена коленного сустава.

«[Ему нужно] много инъекций, много лекарств. Он уже на пределе. Но мы не знаем, где находится этот предел и когда он сыграет в последний раз», – сказал Альберто Герра.

Полузащитник «Гремио» Битело отметил, что Суарес жалуется на боль во время тренировок из-за перегрузки.

«Если [завершение карьеры] произойдет, это будет огромной потерей для нас. Мы очень хорошо ладим, он отличный игрок. Но его здоровье превыше всего остального.

Он провел прекрасную карьеру, и мы должны позаботиться о том, чтобы эта травма не усугубилась. Он никогда не говорил о завершении карьеры, но во время тренировок жалуется на боль», – сказал Битело в интервью Radio Bandeirantes.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Интер Майами», куда недавно перешел Лионель Месси, однако затем уругваец назвал переход «невозможным».