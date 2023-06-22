Суарес может завершить карьеру из-за проблем с коленом. Он играет на уколах, может потребоваться операция по замене сустава

Теги Ливерпуль Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Барселона Ла Лига травмы Луис Суарес Здоровье Битело Футбол

Луис Суарес может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

ESPN сообщает, что экс-форварда «Ливерпуля» и «Барселоны» беспокоят постоянные боли в правом колене. Президент бразильского «Гремио», за который сейчас выступает Суарес, выразил обеспокоенность состоянием уругвайца, заявив, что ему может понадобиться замена коленного сустава.

«[Ему нужно] много инъекций, много лекарств. Он уже на пределе. Но мы не знаем, где находится этот предел и когда он сыграет в последний раз», – сказал Альберто Герра.

Полузащитник «Гремио» Битело отметил, что Суарес жалуется на боль во время тренировок из-за перегрузки.

«Если [завершение карьеры] произойдет, это будет огромной потерей для нас. Мы очень хорошо ладим, он отличный игрок. Но его здоровье превыше всего остального.

Он провел прекрасную карьеру, и мы должны позаботиться о том, чтобы эта травма не усугубилась. Он никогда не говорил о завершении карьеры, но во время тренировок жалуется на боль», – сказал Битело в интервью Radio Bandeirantes.

Ранее сообщалось о возможном переходе Суареса в «Интер Майами», куда недавно перешел Лионель Месси, однако затем уругваец назвал переход «невозможным».

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5 комментариев

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Los Galácticos
Суарес великий игрок уже всем всё доказал, теперь надо поберечь здоровье еще вся жизнь впереди.
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like a boss
Здоровья! Лучший центрофорвард 2010-х.

Увидел, что Асамоа Гьян завершает карьеру, решил поддержать коллегу!
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Golos Razuma
Это была славная охота! Выиграл все, что мог! Был лидером во всех командах! Один из лучших форвардов, если не лучший 2010-2020 периода точно!
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Тухель
Жаль что не состоялся трансфер за 40 млн и 1 фунт, хотя он и без помощи Арсенал выиграл главный трофей в футболе 2 место в АПЛ.
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Bazilic
Луис уже все доказал
Со здоровьем лучше не шутить
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