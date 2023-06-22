Суарес может завершить карьеру из-за проблем с коленом. Он играет на уколах, может потребоваться операция по замене сустава
Луис Суарес может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.
ESPN сообщает, что экс-форварда «Ливерпуля» и «Барселоны» беспокоят постоянные боли в правом колене. Президент бразильского «Гремио», за который сейчас выступает Суарес, выразил обеспокоенность состоянием уругвайца, заявив, что ему может понадобиться замена коленного сустава.
«[Ему нужно] много инъекций, много лекарств. Он уже на пределе. Но мы не знаем, где находится этот предел и когда он сыграет в последний раз», – сказал Альберто Герра.
Полузащитник «Гремио» Битело отметил, что Суарес жалуется на боль во время тренировок из-за перегрузки.
«Если [завершение карьеры] произойдет, это будет огромной потерей для нас. Мы очень хорошо ладим, он отличный игрок. Но его здоровье превыше всего остального.
Он провел прекрасную карьеру, и мы должны позаботиться о том, чтобы эта травма не усугубилась. Он никогда не говорил о завершении карьеры, но во время тренировок жалуется на боль», – сказал Битело в интервью Radio Bandeirantes.
Ранее сообщалось о возможном переходе Суареса в «Интер Майами», куда недавно перешел Лионель Месси, однако затем уругваец назвал переход «невозможным».
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