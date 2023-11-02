Боярский о «Зените» вне еврокубков: «Пока Европа не выздоровеет, с ней неинтересно играть. Даже Кубок России смотреть приятнее, чем ЛЧ»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Михаил Боярский Политика Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Боярский высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

– Обидно, что «Зенит» не участвует в еврокубках?

– Нет, сейчас в мире такая ситуация, когда нужно искать способы получать удовольствие у себя дома. Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть. Даже матчи Кубка России смотреть приятнее, чем Лигу чемпионов.

– Но уровень ведь другой.

– Прекрасно это понимаю. Но существует спорт, в который не должна вмешиваться политика. Так что, пока ситуация не изменится, ничего не получится.

– Недавно УЕФА вернул к международным турнирам наши сборные до 17 лет.

– Это очень хорошо. Спорт должен быть огражден от всех международных ситуаций. Это обязанность мировой общественности. Спорт всегда несет мир.

– Смотрели последние товарищеские матчи сборной России?

– Да. Пока наша сборная еще достаточно хромая. Поэтому судить о том, что мы увидели, рано.

– Вам было бы интересно следить за сборной, если бы она выступала в Азии?

– А так оно и будет. Уверен, что это правильный путь развития. Футбол многогранен и интересен в любых вариантах.

– Но опять же – уровень там ниже.

– Разумеется. Но самое замечательное – азарт и атмосфера. Бывают не очень удачные театры, но порой там такие спектакли, что эффект гораздо сильнее, чем от проверенных и маститых мастеров, – сказал народный артист России и болельщик «Зенита».

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37 комментариев

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Саша Пушкин
Для флюгера и конформиста очень важно держать нос по ветру и колебаться вместе с генеральной линий партии. Вашему вниманию демонстрация мастерства от усатой шляпы.
Избавился ли Баярский от всех автомобилей в своем роскошном гараже, которые произведены и имеют отношение к больной Европе?
"Нужно искать способы получать удовольствие" от езды на китайском Москвиче.
+37
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Квадратное личико
Сколько кумиров и героев детства уже зашкварились об это вно, уже со счёта сбился.
+20
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JENNINGS
Ответ Vovker
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Не поверишь: да
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Rdrgz
тысяча чертей в его голове победили здравый ум
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Дядя ТУРА
Ответ Vovker
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а вы когда футбол обсуждаете, я так полагаю, наравне с Месси играете
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Смари Муха
Мда уж.
Раньше у меня был золотой сортир, а сейчас дырка.
Но знаете делать дела в дырку даже стало как-то удобнее.
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Утя Ваткин
Да и товарняки с Кенией приятней смотреть чем официальные матчи с топами
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Денис Давыдов
Насчет выздоровления кстати : таблетки то выпить забыл?
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JENNINGS
Н-да, тяжёлый случай...
Медицина бессильна
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Саша Пушкин
Ответ Смари Муха
Мда уж. Раньше у меня был золотой сортир, а сейчас дырка. Но знаете делать дела в дырку даже стало как-то удобнее.
Как раз у таких как этот Боярский как был золотой сортир, так и остался.
Это дорогих россиян лишили даже дырки и настоятельно просят потерпеть... и сплотиться.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Stewart D.
фантастический))
сказочный))
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Red Line
тысяча червей в голове! каналья!
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dimonivanov
Забыл добавить каналья
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Aleksey Yashin
"Даже Кубок России смотреть приятнее, чем ЛЧ" Михал Сергеич видимо сам заболел
Так кубок России действительно интереснее смотреть, чем ЛЧ или ЛЕ с тех пор, как наши клубы вышвырнули оттуда. Игры Факел-Сочи и Пари НН - Динамо более информативны для анализа, чем какие-то невнятные матчи Андерлехт-Сосьедад и Стяуа-Лейпциг...
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Sinister Kid
Уже 150 лет, как Европа болеет. Вот вот должна умереть, да всё никак.
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ARIGAMI ARIGAMI
Пока Российский кинематограф не выздоровеет, смотреть его неприятно. Даже нынешний Нетфликс смотреть приятнее, чем Сарика Андреасяна
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Sinister Kid
Уже 150 лет, как Европа болеет. Вот вот должна умереть, да всё никак.
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Jeicob Harlon
дартаньян уже не тот!!
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Дмитрий Рабко
Ответ Sinister Kid
Уже 150 лет, как Европа болеет. Вот вот должна умереть, да всё никак.
Просто Пётр прорубил окно, а не ворота и даже не дверь. Вот и слабо и простудилась, а не заболела.
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Дмитрий Рабко
Ответ Квадратное личико
Сколько кумиров и героев детства уже зашкварились об это вно, уже со счёта сбился.
"Старые корабли".
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Антон Фалафель
Боярышник в шляпе другого сказать и не может. Должно понравиться питерским хозяевам.
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saintveles
эх ты, каналья...
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TC@ER18
Пока дуэли не возобновят и не разрешат носить шпаги, не интересно смотреть фильм Д’Артаньян и три мушкетёра с участием шляпы ))
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Geronimo Good
Лысина проела мозг)
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ne ravnodushen
А не надо футбольную Европу ассоциировать с властями их стран. В футболе там все в порядке. Кстати, по уровню мастерства пропасть между нами все больше и больше.
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