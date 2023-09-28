Широков об отказах играть с россиянами: «Отмороженные. Против меня придурочный наркоман санкции ввел – и чего? Я и не горю желанием туда ехать»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Роман Широков сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Краснодар Политика брань Футбол

Роман Широков высказался о бойкоте европейских стран против сборных России U17.

Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам: без гимна, флага и на нейтральной территории. Несколько европейских стран заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на допуск от УЕФА.

– Что думаете о допуске сборной до 17 лет в отбор на Евро? При этом уже пошли отказы играть с нами.

– Отмороженные пусть отказываются.

У меня двоякое впечатление. С одной стороны, понимаю, что ребятам и девчонкам надо играть, а с другой – без флага и гимна в сегодняшней ситуации играть нельзя. У меня нет однозначного ответа.

– Вы были резко против Азии, но нет ощущения, что мы сидели ровно, ожидая от Европы подарка, а Азию толком не рассмотрели? Урунов играет против Неймара, на его месте могли быть мы.

– Насколько это было бы экономически целесообразно для наших клубов? Как это скажется на качестве РПЛ – команды будут играть уставшими.

Не вижу смысла туда переходить. Кто сказал, что нас там ждут и все готовы играть с нами?

– Но в Европе точно не ждут. Не готовы играть. Не пускают с личными вещами, только голеньким въедешь.

– Да. Против меня придурочный наркоман давно санкции ввел – и чего? Я туда и не горю желанием ехать. Мы не рвемся в Европу, но исторически к ней относимся.

Туда-сюда нам бегать не разрешат. Я не видел аналитики, выводов по экономике, логистике, спортивной составляющей, оперирую только своими знаниями, – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России.

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22 комментария

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ygcn5c2ty9
Роман Широков идеальный пример того как и на каких людей влияет телевизор
+63
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+50
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Do Cent
Ну,умом то он никогда не блистал.
+30
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+25
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Сергей Aficionado
Рома, против таких невоспитанных неадекватов и вводят санкции. Это не ты "не горишь желанием ехать" - это тебя не хотят видеть и пускать даже на порог цивилизованных стран, где не принято поддерживать кровавых восточных диктаторов. А то, мало ли какой судья "коллективного Запада" не понра твоим кулакам.
+26
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+18
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Wiley Fox
Ответ ygcn5c2ty9
Роман Широков идеальный пример того как и на каких людей влияет телевизор
Он телевизор не смотрит

Это последствие сбора пивных крышечек
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Roman Araslanov
Как же он хочет кресло в думе от едра
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Александр Колосов
Во Францию Роман точно не поедет. Там флешбеки с матча против Уэльса
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Savarona25
Зря тут Широкова в комментариях лишают ума и делают жертвой ТВ. По-моему, он типичный пример конъюнктурщика, который говорит и делает то, что нужно на сегодняшний день. Тем более, что его нынешняя должность подразумевает 100% лояльность и правильную публичную активность.
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ygcn5c2ty9
Ответ Wiley Fox
Он телевизор не смотрит Это последствие сбора пивных крышечек
хаха, как вариант
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Очки Дани Алвеса
«…оперирую только своими знаниями»
АХАХАХАХАХАХХАХАХ ЧЕМ ЧЕМ ТЫ ТАМ ОПЕРИРУЕШЬ?
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Russia_the_best
Можешь сидеть дома(с)
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sango
Интересно он так и сказал придуроЧный🤔
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savik-A.M.
очень много вопросов: 1- Кто это придурлчный наркоман 2- зачем он ,я так понимаю лично на Широкова санкции вводил
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Желько Ражнатович
Буду дома сидеть, - подытожил бывший игрок «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России.
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ygcn5c2ty9
Ответ Stewee
Наши либералы это идеальный пример того как и на каких людей влияет интернет. Хотя, о чем я, пропаганда же только пророссийская и на ТВ.
понял, держите в курсе
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