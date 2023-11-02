Александр Бородюк: «Согласен с Мостовым – у тренера должна быть игровая практика. А сейчас другая тенденция: если хорошо разбираешься с компьютером, уже можешь тренировать»

Теги Александр Бородюк премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Бородюк считает, что хорошим тренером может стать только бывший игрок.

– Согласны с мнением, что хорошим тренером может стать только человек с футбольным прошлым?

– Согласен. Прежде чем стать тренером, ты должен пройти раздевалку. За спиной должна быть игровая практика. Необязательно на топ-уровне – может быть достаточно даже второй лиги. Это действительно важно. Если ты играл в футбол, то имеешь определенное понимание.

А у нас сейчас другая тенденция: если ты хорошо разбираешься с компьютером и складно говоришь на публике, уже можешь тренировать. Я согласен с Александром Мостовым, считающим, что у тренера должна быть за спиной игровая практика.

– У вас были проблемы при переходе от игровой роли к руководящей?

– У каждого свой путь. Многие начинают помощниками. Возьмем в пример Зидана: работал в молодежке, помогал Анчелотти и только потом стал главным тренером. Но у него есть игровой опыт, и он знает, как надо общаться в раздевалке с игроками топ-уровня.

Есть хорошие тренеры, которые не играли в футбол, но таких единицы. Однако если взять всех великих тренеров, то почти у каждого за плечами большой игровой опыт. Повторюсь, в современном футболе огромнейшее значение имеет взаимопонимание с руководством клуба.

При этом если всю жизнь работать в командах среднего уровня и аутсайдерах – ты просто не сможешь себя в полной мере реализовать, каким бы тренером ни был. Реализовать себя можно, работая в топ-клубе, потому что есть инфраструктура, финансирование и топ-игроки. Если сумеешь найти взаимопонимание с топ-игроками, то это уже класс.

Феллер говорил, что если тренер выводит команду, например, из Второй Бундеслиги в Первую, то для него это гораздо ценнее. Именно там проверяются все навыки в работе. Но чтобы стать по-настоящему классным тренером, нужно тренировать большие команды, – сказал бывший тренер сборной России.

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9 комментариев

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TaR
Ответ rigobersong
Сколько титулов как тренер Бородюк выиграл?:))
«Хороший тренер не обязательно должен выигрывать трофеи. Хороший тренер и матчи то выигрывать не должен. Главное чтобы практика была и человек хороший, остальное не важно»
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Marcus-light
Это мнение людей старой школы, что они еще могут сказать. Давно доказано, что хороший управленец - не обязательно хороший плотник (часто это даже мешает), а в профессии футбольного менеджера - 90% того, что не встречается в профессии футболиста. В сущности, это лишь вопрос авторитета. Когда Зидан говорит, что футболист плохо бьет по воротам и не умеет принимать мяч, потому должен тренироваться больше - никто не возразит, это факт. Если это скажет Абаскаль, игрок интеллекта Соболева просто пошлет его.
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Marcus-light
Ответ Андрей Федоров
Ой да, Сколково наше все. Управленец и менеджер сейчас как создаст чатики в телеге, как решит проблему, да графики сразу построит Бред полный
Причем здесь Сколково? Илон Маск или Стив Джобс - хороший инженеры? А Безос разбирается в фуллстеке? Может быть Бернард Арно сам умеет шить и ухаживать за виноградом?
Главный футбольный тренер - верхушка пирамиды из тренеров, агрономов, психологов, экипировщиков, скаутов, минимум 25 футболистов, при этом он еще должен коммуницировать с руководителями. Посмотрите на Анри, человее играл у лучших тренеров, потрясающая карьера, достижений больше, чем у 99% футболистов, прекрасно говорит о футболе, умен, харизматичен. Более того, прекрасный помощник тренера. Но главный тренер взрослой команды - никакущий.
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Marcus-light
Ответ Андрей Федоров
ну посмотри на Зидана, Семака, Гвардиолу. Что ты из в пример не взял ? А про Стива Джобса, ну да, он же совсем ничего не понимал в электронике когда компанию свою создавал
Давайте возьмем их в пример. Зидан - до того, как стать главным, работал последовательно успешно с молодежкой и ассистентом, окончил все курсы УЕФА, чтобы быть главным, прошел курсы в Каверчано.Гвардиола ездил в Мексику, чтобы обучаться тренерству, потом полгода у Бьелсы, потом молодежка Барселоны. Семак - тоже довольно долгий путь до главного. Угадаете зачем? Как раз именно потому, что быть футболистом, и упралять ими - это разные вещи. Но разумеется, Семаку, Зидану или Гвардиоле проще попасть в системы топ-клубов за старые заслуги и связи. Но на этом все, их талант никак не помогает руководить.
Стив Джобс понимал в электронике на уровне выпускника технаря. Ему никогда не нужно было это понимание. Руководство людьми и уж тем корпорацией это на 80% безупречная органиция QA и стратегии. Именно поэтому в России очень много крутых изобретателей и специалистов, но менеджер - ругательство. Нет их почти. Обычно это либо "купи-продай", либо человек, получивший должность в виде поощрения.
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rigobersong
Сколько титулов как тренер Бородюк выиграл?:))
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Gonzoo
Если брать тренеров не разбирающихся с компьютером в 2023году в главные, то можно быстро вылететь.
Это у нас ещё много денег государственных, а когда их не будет, то таких даже на км к базе не подпустит вменяемый президент клуба.
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Андрей Федоров
Ответ rigobersong
Сколько титулов как тренер Бородюк выиграл?:))
А он и не возглавлял топ команды. Да и не лез туда особо
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Андрей Федоров
Ответ Marcus-light
Причем здесь Сколково? Илон Маск или Стив Джобс - хороший инженеры? А Безос разбирается в фуллстеке? Может быть Бернард Арно сам умеет шить и ухаживать за виноградом? Главный футбольный тренер - верхушка пирамиды из тренеров, агрономов, психологов, экипировщиков, скаутов, минимум 25 футболистов, при этом он еще должен коммуницировать с руководителями. Посмотрите на Анри, человее играл у лучших тренеров, потрясающая карьера, достижений больше, чем у 99% футболистов, прекрасно говорит о футболе, умен, харизматичен. Более того, прекрасный помощник тренера. Но главный тренер взрослой команды - никакущий.
ну посмотри на Зидана, Семака, Гвардиолу.
Что ты из в пример не взял ?
А про Стива Джобса, ну да, он же совсем ничего не понимал в электронике когда компанию свою создавал
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