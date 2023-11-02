Александр Бородюк: «Согласен с Мостовым – у тренера должна быть игровая практика. А сейчас другая тенденция: если хорошо разбираешься с компьютером, уже можешь тренировать»

Александр Бородюк считает, что хорошим тренером может стать только бывший игрок.

– Согласны с мнением, что хорошим тренером может стать только человек с футбольным прошлым?

– Согласен. Прежде чем стать тренером, ты должен пройти раздевалку. За спиной должна быть игровая практика. Необязательно на топ-уровне – может быть достаточно даже второй лиги. Это действительно важно. Если ты играл в футбол, то имеешь определенное понимание.

А у нас сейчас другая тенденция: если ты хорошо разбираешься с компьютером и складно говоришь на публике, уже можешь тренировать. Я согласен с , считающим, что у тренера должна быть за спиной игровая практика.

– У вас были проблемы при переходе от игровой роли к руководящей?

– У каждого свой путь. Многие начинают помощниками. Возьмем в пример Зидана: работал в молодежке, помогал Анчелотти и только потом стал главным тренером. Но у него есть игровой опыт, и он знает, как надо общаться в раздевалке с игроками топ-уровня.

Есть хорошие тренеры, которые не играли в футбол, но таких единицы. Однако если взять всех великих тренеров, то почти у каждого за плечами большой игровой опыт. Повторюсь, в современном футболе огромнейшее значение имеет взаимопонимание с руководством клуба.

При этом если всю жизнь работать в командах среднего уровня и аутсайдерах – ты просто не сможешь себя в полной мере реализовать, каким бы тренером ни был. Реализовать себя можно, работая в топ-клубе, потому что есть инфраструктура, финансирование и топ-игроки. Если сумеешь найти взаимопонимание с топ-игроками, то это уже класс.

Феллер говорил, что если тренер выводит команду, например, из Второй Бундеслиги в Первую, то для него это гораздо ценнее. Именно там проверяются все навыки в работе. Но чтобы стать по-настоящему классным тренером, нужно тренировать большие команды, – сказал бывший тренер сборной России.

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