Александр Бородюк: «Согласен с Мостовым – у тренера должна быть игровая практика. А сейчас другая тенденция: если хорошо разбираешься с компьютером, уже можешь тренировать»
Александр Бородюк считает, что хорошим тренером может стать только бывший игрок.
– Согласны с мнением, что хорошим тренером может стать только человек с футбольным прошлым?
– Согласен. Прежде чем стать тренером, ты должен пройти раздевалку. За спиной должна быть игровая практика. Необязательно на топ-уровне – может быть достаточно даже второй лиги. Это действительно важно. Если ты играл в футбол, то имеешь определенное понимание.
А у нас сейчас другая тенденция: если ты хорошо разбираешься с компьютером и складно говоришь на публике, уже можешь тренировать. Я согласен с Александром Мостовым, считающим, что у тренера должна быть за спиной игровая практика.
– У вас были проблемы при переходе от игровой роли к руководящей?
– У каждого свой путь. Многие начинают помощниками. Возьмем в пример Зидана: работал в молодежке, помогал Анчелотти и только потом стал главным тренером. Но у него есть игровой опыт, и он знает, как надо общаться в раздевалке с игроками топ-уровня.
Есть хорошие тренеры, которые не играли в футбол, но таких единицы. Однако если взять всех великих тренеров, то почти у каждого за плечами большой игровой опыт. Повторюсь, в современном футболе огромнейшее значение имеет взаимопонимание с руководством клуба.
При этом если всю жизнь работать в командах среднего уровня и аутсайдерах – ты просто не сможешь себя в полной мере реализовать, каким бы тренером ни был. Реализовать себя можно, работая в топ-клубе, потому что есть инфраструктура, финансирование и топ-игроки. Если сумеешь найти взаимопонимание с топ-игроками, то это уже класс.
Феллер говорил, что если тренер выводит команду, например, из Второй Бундеслиги в Первую, то для него это гораздо ценнее. Именно там проверяются все навыки в работе. Но чтобы стать по-настоящему классным тренером, нужно тренировать большие команды, – сказал бывший тренер сборной России.
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Главный футбольный тренер - верхушка пирамиды из тренеров, агрономов, психологов, экипировщиков, скаутов, минимум 25 футболистов, при этом он еще должен коммуницировать с руководителями. Посмотрите на Анри, человее играл у лучших тренеров, потрясающая карьера, достижений больше, чем у 99% футболистов, прекрасно говорит о футболе, умен, харизматичен. Более того, прекрасный помощник тренера. Но главный тренер взрослой команды - никакущий.
Стив Джобс понимал в электронике на уровне выпускника технаря. Ему никогда не нужно было это понимание. Руководство людьми и уж тем корпорацией это на 80% безупречная органиция QA и стратегии. Именно поэтому в России очень много крутых изобретателей и специалистов, но менеджер - ругательство. Нет их почти. Обычно это либо "купи-продай", либо человек, получивший должность в виде поощрения.
Это у нас ещё много денег государственных, а когда их не будет, то таких даже на км к базе не подпустит вменяемый президент клуба.
Что ты из в пример не взял ?
А про Стива Джобса, ну да, он же совсем ничего не понимал в электронике когда компанию свою создавал