Мостовой не стал бы тренировать женский «Спартак»: «Мужчины априори сильнее женщин. Я же видел по телевизору, как девчонки играют: с двух метров по мячу не попадают»

Теги Спартак премьер-лига Россия женский футбол Александр Мостовой сборная России жен ЦСКА жен Зенит жен Локомотив жен Рубин жен Крылья Советов жен Футбол

Александр Мостовой заявил, что не смог бы тренировать женскую команду.

– В 2024 году свой первый сезон проведет ЖФК «Спартак». За последние годы появились ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов». Вы – футболист, много лет поигравший в Европе, как вы вообще относитесь к такому явлению, как женский футбол?

– Я думаю, для девчонок это хорошо. В Европе это уже давно все развито, много команд. Я отношусь к этому нормально, ни плохо, ни хорошо. Единственное, ко всем видам спорта, которые хотят приблизиться к настоящему футболу у меня одна просьба, чтобы никогда их не сравнивали с настоящим футболом.

То пляжный сравнивали, то медийный, то еще какой-то. Ребят, вы чего? Прекращайте это делать. И ведь кто-то же на это клюет. Кто-то там еще умудряется говорить, что что-то выигрывал. Я в настольный футбол тоже выигрывал, и что?

– Если бы вам предложили возглавить женский «Спартак», вы бы попробовали?

– Да нет, мне бы тяжело было. Я же иногда видел по телевизору, как девчонки играют. Я бы никогда не понимал, как они с двух метров по мячу не попадают. Когда мяч летит, она должна отбивать, а она промахивается и мяч в ворота залетает.

Это в шутку, но это ведь так и есть. Здесь и техническое оснащение, и физическое. Мужчины априори сильнее женщин. Мне было бы тяжело с ними работать, – сказал Мостовой.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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38 комментариев

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Влад Чучкалов
А ведь действительно тяжело попасть по мячу, стоя в двух метрах от него!
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U
Он просто не играл в женский футбол, вот и не шарит.
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VladislavZ
«Я вообще беру в команду только тех, у кого длина ноги как минимум два метра» — заявил самый известный тренер мира без диплома.
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Men77
В мужском футболе тоже никто с 2х метров по мячу не попадет. Ну может только Лукаку, и не факт, что ногой.
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Dvapyatdesyat
Ответ Влад Чучкалов
А ведь действительно тяжело попасть по мячу, стоя в двух метрах от него!
С двух метров только Лукаку попадет по мячу
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Peter Parker
Ответ U
Он просто не играл в женский футбол, вот и не шарит.
Вот попробовал бы он женский мяч начеканить в женских бутсах и на женском газоне
+7
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Леонид Матросов
Помню я Саша, как ты по воротам Кипра не попал.
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Pok_Toholo
Ответ Влад Чучкалов
А ведь действительно тяжело попасть по мячу, стоя в двух метрах от него!
Никогда не играл в футбол?))
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U
Ответ Peter Parker
Вот попробовал бы он женский мяч начеканить в женских бутсах и на женском газоне
А как вообще можно спрашивать мнение о вопросе у человека, который такое не пробовал?
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Atsuktuvas
Мостовому только Месси тренировать. Тут было бы чему научить...
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Костя Паркер
У Мостового 2ух метровая нога?
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deadjoker
Не царское это дело
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bopsulai
"С двух метров по мячу не попадают" А Мостовой попадает? Если да, то чем? Двухметровой ногой?
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Mohnatiy
Ответ Костя Паркер
У Мостового 2ух метровая нога?
Не только нога. Но это он сам так думает 😏
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Богдан Агафонов
Впервые с ним согласен.
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kids
Царь как он есть. Совершенно не толерантный, говорит как есть! на кухню!
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бесдомный понь
Ногой или углом головы?
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Ruscello
«В футболистках зачастую больше мужских качеств, чем в футболистах». Григорян
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Mohnatiy
"А ещё девушки плохо чеканят мяч" - добавил Мостовой.
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mc-manaman
наши футболлеры не лучше
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Vladimir Gulak
Кто тебя бы позвал тренировать даже женщин🤣🤣🤣
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Северус
Сделайте уже возможность отключать новости с фразами Александра, пожалуйста. Такое ощущение, что извилин кроме следа от короны в его мозге нет.
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#SharkTeam
А тренер на что? Получается сашок хочет чтобы игроки сами выигрывали все для него?
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free_walker
«Мужчины априори сильнее женщин», слова не мальчика, но мужа
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Амин Чич
Тогда Кутепов должен был быть их капитаном
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