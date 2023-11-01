Мостовой не стал бы тренировать женский «Спартак»: «Мужчины априори сильнее женщин. Я же видел по телевизору, как девчонки играют: с двух метров по мячу не попадают»

Александр Мостовой заявил, что не смог бы тренировать женскую команду.

– В 2024 году свой первый сезон проведет ЖФК «Спартак». За последние годы появились , « », « », « », «Динамо», «Крылья Советов». Вы – футболист, много лет поигравший в Европе, как вы вообще относитесь к такому явлению, как женский футбол?

– Я думаю, для девчонок это хорошо. В Европе это уже давно все развито, много команд. Я отношусь к этому нормально, ни плохо, ни хорошо. Единственное, ко всем видам спорта, которые хотят приблизиться к настоящему футболу у меня одна просьба, чтобы никогда их не сравнивали с настоящим футболом.

То пляжный сравнивали, то медийный, то еще какой-то. Ребят, вы чего? Прекращайте это делать. И ведь кто-то же на это клюет. Кто-то там еще умудряется говорить, что что-то выигрывал. Я в настольный футбол тоже выигрывал, и что?

– Если бы вам предложили возглавить женский « », вы бы попробовали?

– Да нет, мне бы тяжело было. Я же иногда видел по телевизору, как девчонки играют. Я бы никогда не понимал, как они с двух метров по мячу не попадают. Когда мяч летит, она должна отбивать, а она промахивается и мяч в ворота залетает.

Это в шутку, но это ведь так и есть. Здесь и техническое оснащение, и физическое. Мужчины априори сильнее женщин. Мне было бы тяжело с ними работать, – сказал Мостовой.

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