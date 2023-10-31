Овчинников об учебе Мостового на тренера: «Раскрылся с лучшей стороны, интересен в своих суждениях, с каждым модулем активнее участвует. Сможет работать на самом высоком уровне»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Александр Мостовой Сергей Овчинников Р-Спорт Футбол

Сергей Овчинников оценил потенциал Александра Мостового в качестве тренера.

«Александр обучается на категории A+B. Она разрешена УЕФА для бывших футболистов. Так как любой игрок, который завершает карьеру или долго не тренирует, нуждается в базовых знаниях о построении тренировочного процесса, психологических нюансах, нутрициологии, было объединено две лицензии. После окончания такого обучения тренеры получают лицензию категории A, которая позволяет работать помощниками в клубах РПЛ, главными в клубах Первой лиги. Лицензия Pro – это уже следующий шаг.

Александр – молодец. Он большой футболист, у него большое понимание игры. Он интересен в своих суждениях. Процесс обучения у нас строится не на лекционном формате, а на формате обсуждения, работы в микрогруппах, практических занятиях. Здесь Мостовой раскрылся с самой лучшей стороны. Я вижу, что при определенных обстоятельствах, когда получит соответствующую лицензию, он сможет работать на самом высоком уровне.

Я вижу, что ему интересно, он погружается в процесс. Мы видим, что с каждым модулем Александр активнее участвует», – сказал бывший вратарь сборной России, а ныне тренер академии РФС.

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19 комментариев

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S<>M
А Овчина профессор на кафедре у Мостового?
+11
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JENNINGS
Крепитесь, Клопп и Гвардиола, Мостовой близко )))
+9
-1
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selso99
Овчинников сам-то физрук, который уже лет десять, наверное, не работал главным тренером, но обучает других.
Прав Мостовой, все эти обучения, филькина грамота, ради бумажки
+10
-3
+7
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Oleg Olegov
Ответ selso99
Овчинников сам-то физрук, который уже лет десять, наверное, не работал главным тренером, но обучает других. Прав Мостовой, все эти обучения, филькина грамота, ради бумажки
Слушай, он у меня в игре футбол менеджер 2012 как-то сборную Португалии тренировал, а это серьёзное достижение)
+5
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catcher69
защищаться будет по теме : "Чеканка как основной двигатель футбола "
+4
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Machine Head
Вот вам и Царь! А если станет топом, то я представляю какое будет зарево над страной! Удачи Мостовому!
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TheSportNik
Чему там Овчина может научить царя?
Уже холопы царей стали обучать!
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valer100
Кто про свои дела кричит всем без умолку,
В том, верно, мало толку.
Кто делов истинно, - тих часто на словах.
Великий человек лишь громок на делах,
И думает свою он крепку думу
Без шуму.
Иван Крылов (с), 1819г. "2 бочки"
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Архитектор Мендисабаль
Учитель Царя - Босс?
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Andrey Yaroslavtsev
С модулем? Учавствует?
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горбатый видеосудья
Александр - мой друг
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Lyelik
В Самару уйдёт.
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Алексей Ненахов
Ответ JENNINGS
Крепитесь, Клопп и Гвардиола, Мостовой близко )))
Они даже мяч остановить не могут , а чеканить могут как Мостовой , грядёт новая эра доминатора
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redwhiteteam
Ответ S<>M
А Овчина профессор на кафедре у Мостового?
Вот и я сразу так подумал )
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Михаил1970
Ответ S<>M
А Овчина профессор на кафедре у Мостового?
Чтобы стать тренером не обязательно быть футболистом, а для обучения тренерской профессии, не надо самому быть хорошим тренером)
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lazna
А если бы на занятиях ещё чеканили мяч...
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ApXuMaHqPuT
Ответ selso99
Овчинников сам-то физрук, который уже лет десять, наверное, не работал главным тренером, но обучает других. Прав Мостовой, все эти обучения, филькина грамота, ради бумажки
Может, физрук-Овчина действительно готовит топовых коучей? А что, а вдруг?😀
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