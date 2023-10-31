Овчинников об учебе Мостового на тренера: «Раскрылся с лучшей стороны, интересен в своих суждениях, с каждым модулем активнее участвует. Сможет работать на самом высоком уровне»

Сергей Овчинников оценил потенциал Александра Мостового в качестве тренера.

«Александр обучается на категории A+B. Она разрешена для бывших футболистов. Так как любой игрок, который завершает карьеру или долго не тренирует, нуждается в базовых знаниях о построении тренировочного процесса, психологических нюансах, нутрициологии, было объединено две лицензии. После окончания такого обучения тренеры получают лицензию категории A, которая позволяет работать помощниками в клубах , главными в клубах Первой лиги. Лицензия Pro – это уже следующий шаг.

– молодец. Он большой футболист, у него большое понимание игры. Он интересен в своих суждениях. Процесс обучения у нас строится не на лекционном формате, а на формате обсуждения, работы в микрогруппах, практических занятиях. Здесь Мостовой раскрылся с самой лучшей стороны. Я вижу, что при определенных обстоятельствах, когда получит соответствующую лицензию, он сможет работать на самом высоком уровне.

Я вижу, что ему интересно, он погружается в процесс. Мы видим, что с каждым модулем Александр активнее участвует», – сказал бывший вратарь сборной России, а ныне тренер академии РФС.

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