Соболев забил за «Спартак» впервые за 7 матчей – «Краснодару». Форвард заработал пенальти и сам реализовал его
Александр Соболев забил за «Спартак» впервые за 7 матчей.
На 8-й минуте матча Фонбет Кубка России против «Краснодара» форвард реализовал пенальти. Арбитр Евгений Буланов назначил 11-метровый после фола Ленини Пины на Соболеве в штрафной площади.
До этого у Соболева не было голов в 6 подряд матчах за «Спартак». Последний раз форвард забивал 29 августа – тогда он оформил дубль в ворота «Динамо» в Кубке России.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча (1:1, первый тайм).
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