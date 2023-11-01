Соболев забил за «Спартак» впервые за 7 матчей – «Краснодару». Форвард заработал пенальти и сам реализовал его

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Краснодар Евгений Буланов Александр Соболев Ленини Пина Футбол

Александр Соболев забил за «Спартак» впервые за 7 матчей.

На 8-й минуте матча Фонбет Кубка России против «Краснодара» форвард реализовал пенальти. Арбитр Евгений Буланов назначил 11-метровый после фола Ленини Пины на Соболеве в штрафной площади.

До этого у Соболева не было голов в 6 подряд матчах за «Спартак». Последний раз форвард забивал 29 августа – тогда он оформил дубль в ворота «Динамо» в Кубке России.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча (1:1, первый тайм).

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5 комментариев

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Owen_the_Simple
>Форвард заработал пенальти

Не нанырял, а заработал!
+2
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Зубы Дзюбы
Ответ Alexander Bragin
Соболев 118 игр - 53 гола Ширко 175 - 53 Цымбаларь 204 - 54 Шавло 315 - 57 ...
Ну ориентиры так себе. Что там по Веллитону, Павлюченко?
+2
0
+2
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Alexander Bragin
Соболев 118 игр - 53 гола
Ширко 175 - 53
Цымбаларь 204 - 54
Шавло 315 - 57
...
+4
-3
+1
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Mohnatiy
Ну забил и хорошо. Ещё час игры впереди, рано статистику разводить.
0
0
0
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