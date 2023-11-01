Соболев забил за «Спартак» впервые за 7 матчей – «Краснодару». Форвард заработал пенальти и сам реализовал его

Александр Соболев забил за «Спартак» впервые за 7 матчей.

На 8-й минуте матча Фонбет Кубка России против « » форвард реализовал пенальти. Арбитр Евгений Буланов назначил 11-метровый после фола на Соболеве в штрафной площади.

До этого у не было голов в 6 подряд матчах за « ». Последний раз форвард забивал 29 августа – тогда он оформил дубль в ворота «Динамо» в Кубке России.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча (1:1, первый тайм).

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