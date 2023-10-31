Месси назвал ложью инсайд о его встрече с Лапортой на церемонии вручения «Золотого мяча». Журналист Ромеро извинился: «Меня опять обманули»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Золотой мяч Интер Майами Футбол

Лионель Месси уличил инсайдера Жерара Ромеро во лжи.

Сегодня журналист опубликовал информацию о том, что после получения 8-го «Золотого мяча» аргентинский форвард встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и обсудил с ним, когда лучше провести прощальный матч в Каталонии.

«Ты лжешь в очередной раз», – написал Месси, добавив эмодзи с длинным носом.

Изображение: instagram.com/leomessi

Вскоре Ромеро принес извинения: «Меня опять обманули насчет чего-то, что связано с Лео. Я ничему не учусь. Прошу прощения, я сильно ошибся. Я принимаю все, что вы мне сегодня говорите, и обещаю, что мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторялось. Мои извинения».

Лионель Месси: «Я заслуживаю возможности попрощаться с «Барсой». Это мой дом, я люблю этот клуб»

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18 комментариев

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GuruFutbola
Ромеро запарил обсираться постоянно
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Red_Marlboro_
Ответ GuruFutbola
Ромеро запарил обсираться постоянно
Ромеро просто косплеит местного Артёмку
+20
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Barsa! bolshe chem klub
Лео умеет смайлики подбирать!

красиво этого полупокера усадил😂🤭

зачем выкладывать информацию, тем более такого уровня, если она не проверена!!!
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red hikkikomori
Мох! Сидр! )))
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QWertY
Ромеро главный клоун среди испанских журналистов
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atomio
так может Лео и каменты спорца тоже читает? вполне возможно что такой же комментарий он где-то оставил Артёмке...
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Berlin Alexanderplatz
Ответ red hikkikomori
Мох! Сидр! )))
комент для олдскула, к тому же - сообразительного олдскула
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Квадратное личико
Лео не привыкать отбиваться от порочащей его лжи) Мы тем же самым тут занимаемся, устали уже нашу Артёмку макать головой в его же собственное 😄
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Люблю Марго Робби
Ему надо в the sun идти работать, там как раз такие и работают
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Фёдор Кузнецов
А ведь Ромеро тут считали главным по Барселоне
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blaugrana_man
Красиво Лео опустил желтушника Ромеро и постоянно хайпующего на имени Лео Лапорту)
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несахар
не надо наговаривать на месси
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Сергей Логинов
Опять надули©
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nurikkkk
Походу Романо решил подшутить над коллегой)))Отослал ему смс со скуки..
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Roma Tarasych
Ответ red hikkikomori
Мох! Сидр! )))
И мы опять играем в любимых.
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