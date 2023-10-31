Месси назвал ложью инсайд о его встрече с Лапортой на церемонии вручения «Золотого мяча». Журналист Ромеро извинился: «Меня опять обманули»

Лионель Месси уличил инсайдера Жерара Ромеро во лжи.

Сегодня журналист опубликовал информацию о том, что после получения 8-го «Золотого мяча» аргентинский форвард встретился с президентом «Барселоны» и обсудил с ним, когда лучше провести прощальный матч в Каталонии.

«Ты лжешь в очередной раз», – написал Месси, добавив эмодзи с длинным носом.

Изображение: instagram.com/leomessi

Вскоре Ромеро принес извинения: «Меня опять обманули насчет чего-то, что связано с Лео. Я ничему не учусь. Прошу прощения, я сильно ошибся. Я принимаю все, что вы мне сегодня говорите, и обещаю, что мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторялось. Мои извинения».

Лионель Месси: «Я заслуживаю возможности попрощаться с «Барсой». Это мой дом, я люблю этот клуб»

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