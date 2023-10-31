Лионель Месси: «Я заслуживаю возможности попрощаться с «Барсой». Это мой дом, я люблю этот клуб»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Футбол

Лионель Месси считает, что заслуживает шанса попрощаться с «Барселоной».

Об этом форвард, покинувший каталонский клуб в 2021 году, сообщил после завоевания восьмого «Золотого мяча».

Последняя игра Месси за «блауграну» состоялась в мае 2021 года. Матч против «Сельты» проходил на «Камп Ноу» при пустых трибунах из-за ковидных ограничений.

«Мне бы хотелось иметь возможность попрощаться с людьми по-другому. Когда я ушел, у меня было странное чувство. Нехорошо, с учетом всего, что мы разделили и прожили вместе.

Я заслуживаю возможности попрощаться. «Барселона» – мой дом, я люблю этот клуб. Если прощальный матч состоится, я с удовольствием поучаствую», – сообщил аргентинец.

Лионель Месси: «Барселона» – лучший клуб в мире. Я буду любить его всю жизнь»

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36 комментариев

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ljolik888
Этот матч состоится сто процентов . Сначала надо реконструрировать КампНоу , чтобы 106000 зрителей смогли увидеть прощальный матч . Месси достоин , также как и болельщики по всему миру .
+26
-3
+23
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Папичслав
там Роналду оставил коммент в инсте про реаловского журналиста, опубликуйте
+16
-5
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redwhitedevil2010
Ответ ljolik888
Этот матч состоится сто процентов . Сначала надо реконструрировать КампНоу , чтобы 106000 зрителей смогли увидеть прощальный матч . Месси достоин , также как и болельщики по всему миру .
В идеале это матч сборных Аргентины и Барсы во время игры Месси.
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moldfan
Пол года аренда, пока в МЛС плей-офф где не будет Интера. Мне кажется реальной историей, если только Хави реально понимает, как он встроет его в игру не ломая структуру.
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2vdhrvmmzf
Ответ Папичслав
там Роналду оставил коммент в инсте про реаловского журналиста, опубликуйте
Подробнее?
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Шурик Шурик
Ответ moldfan
Пол года аренда, пока в МЛС плей-офф где не будет Интера. Мне кажется реальной историей, если только Хави реально понимает, как он встроет его в игру не ломая структуру.
Как суперзапасной был бы идеален, выйдет на 60+ и будет очень полезен. Проблема только в том, что для такой роли он слишком много попросит денег.
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Blaumerc
Ответ Ложный Латераль
Ну во первых Барса сначала должна доплатить зарплату Месси, которую они до сих пор платят.
да что вы как 🐀 прицепились к этой зарплате. Вы всеми силами пытаетесь найти хоть какую-то зацепку что бы в очередной раз хейтить и принизить Месси, из-задушевной боли что он лучше чем 🍓.
а по факту выглядит смешно, когда Роналду судится с Ювентусом из-за 19 млн, вы же в комментах пишите что молодец, так держать, получает то что должен по контракту.
а когда Месси без суда и позора, с обоюдным взаимоуважением с клубом, получает свои деньги, вы пытаетесь выставить это как что-то позорное.
тем жалко выглядят фаны Роналду. продолжайте.
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Рустам Микогазиев
Ответ redwhitedevil2010
В идеале это матч сборных Аргентины и Барсы во время игры Месси.
по тайму за каждую команду
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Stewart D.
Ответ ljolik888
Этот матч состоится сто процентов . Сначала надо реконструрировать КампНоу , чтобы 106000 зрителей смогли увидеть прощальный матч . Месси достоин , также как и болельщики по всему миру .
а потом в пнд обратно не забудьте только
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Ложный Латераль
Ответ ljolik888
Этот матч состоится сто процентов . Сначала надо реконструрировать КампНоу , чтобы 106000 зрителей смогли увидеть прощальный матч . Месси достоин , также как и болельщики по всему миру .
Ну во первых Барса сначала должна доплатить зарплату Месси, которую они до сих пор платят.
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Дмитрий Рабко
Ответ Бронислав Каминский
Такой креатив в центре нужен,как воздух.В команде нет плеймейкера
Значит надо возвращать Иньесту и Хави.
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Vovker
Ответ Бронислав Каминский
Месси и пешеходного хватает,чтобы делать по 15-20 ассистов за сезон
Ага, как скажешь
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Vovker
Ответ Экспертное мнение
креатив зависит от бессмысленной беготни?)
В твоём выдуманном мире - да. В реальности креатив зависит от комплекса качеств, в который входит и в том числе способность на скорости подключиться к атаке.
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Папичслав
Ответ 2vdhrvmmzf
Подробнее?
если коротко, то "😂😂😂😂" на пост о зм месси
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Domian
Ответ Папичслав
там Роналду оставил коммент в инсте про реаловского журналиста, опубликуйте
Да там позор.
Кринж опять показал комплексы к Лео.
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VERBLYUD
Ответ Папичслав
там Роналду оставил коммент в инсте про реаловского журналиста, опубликуйте
позорный кринж
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Kranmeister
Ну да, надо поторопиться, БЧК может скоро исчезнуть.
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Bazilic
Это точно случиться. Карьера Лео похожа на сказку, ну просто не может не быть хорошей концовки в Барселоне
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