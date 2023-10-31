Лионель Месси: «Я заслуживаю возможности попрощаться с «Барсой». Это мой дом, я люблю этот клуб»

Лионель Месси считает, что заслуживает шанса попрощаться с «Барселоной».

Об этом форвард, покинувший каталонский клуб в 2021 году, сообщил после завоевания восьмого «Золотого мяча».

Последняя игра Месси за «блауграну» состоялась в мае 2021 года. Матч против «Сельты» проходил на «Камп Ноу» при пустых трибунах из-за ковидных ограничений.

«Мне бы хотелось иметь возможность попрощаться с людьми по-другому. Когда я ушел, у меня было странное чувство. Нехорошо, с учетом всего, что мы разделили и прожили вместе.

Я заслуживаю возможности попрощаться. «Барселона» – мой дом, я люблю этот клуб. Если прощальный матч состоится, я с удовольствием поучаствую», – сообщил аргентинец.

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