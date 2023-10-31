Лионель Месси: «Я заслуживаю возможности попрощаться с «Барсой». Это мой дом, я люблю этот клуб»
Лионель Месси считает, что заслуживает шанса попрощаться с «Барселоной».
Об этом форвард, покинувший каталонский клуб в 2021 году, сообщил после завоевания восьмого «Золотого мяча».
Последняя игра Месси за «блауграну» состоялась в мае 2021 года. Матч против «Сельты» проходил на «Камп Ноу» при пустых трибунах из-за ковидных ограничений.
«Мне бы хотелось иметь возможность попрощаться с людьми по-другому. Когда я ушел, у меня было странное чувство. Нехорошо, с учетом всего, что мы разделили и прожили вместе.
Я заслуживаю возможности попрощаться. «Барселона» – мой дом, я люблю этот клуб. Если прощальный матч состоится, я с удовольствием поучаствую», – сообщил аргентинец.
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а по факту выглядит смешно, когда Роналду судится с Ювентусом из-за 19 млн, вы же в комментах пишите что молодец, так держать, получает то что должен по контракту.
а когда Месси без суда и позора, с обоюдным взаимоуважением с клубом, получает свои деньги, вы пытаетесь выставить это как что-то позорное.
тем жалко выглядят фаны Роналду. продолжайте.
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