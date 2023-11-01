Пинилья о Месси: «Если ты, выступая в МЛС, получаешь «Золотой мяч», то либо мы все сошли с ума, либо лига стала силой мирового уровня. И зачем брать в расчет год, если все решает один ЧМ?»
Маурисио Пинилья считает, что Лионель Месси не заслужил восьмой «Золотой мяч».
«Если ты, выступая в МЛС, получаешь «Золотой мяч», то либо мы все сошли с ума, либо американская лига стала силой мирового уровня.
Все решил чемпионат мира. Но я не понимаю, зачем мы в таком случае выдаем награду за целый год, если в итоге значение имеет лишь один турнир. Думаю, что в целом Месси не был лучшим», – сказал бывший форвард сборной Чили.
Ротен о Месси: «Парень с «Золотым мячом» не был лучшим даже в «ПСЖ». Он не лучший в мире уже 3-4 года, но получил два приза за это время. Журналисты, хватит бредить!»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Но входит и остальной сезон, который был блеклым. Входит и количество пенальти, забей их Альварес или Дима - едва ли б просили им ЗМ отдать. Входит то, как тащил в отдельных матчах Альварес, ДиМа, Мартинес, Энцо и МакАлистер вчистую сжирали соперников, но все это докрутили/записали в образ Месси, который при пропущенных (с той же Голландией) абсолютно пропадал и ходил только психовал
Нельзя перечеркивать весь год 5 матчами, пусть и такой важности
Если поменять Месси и Холланда местами, т.е у одного требл, бешеная стата итд, но при этом нет результативных действий в финале/полуфинале, и нет игр на ЧМ, а у другого не сказать, что средняя, но и не сказать что запредельная стата по сезону в далеко не самой топовой лиге, но при этом в копилке наград лучший игрок ЧМ и, собственно, сам ЧМ, после которого отъезд в МЛС на заслуженную пенсию, кто в таком случае взял бы зм?
Что то мне подсказывает, что не Холланд.
И передайте кто-нибудь этому Пинилье, что награда вручается за сезон, а не за год, поэтому МЛС не учитывается.
Лучший игрок Оливер Кан
Роналдо в сезоне 7 голов 2 голевые за клуб
0 титулов
Выиграл ЧМ со сборной которая играла 3й финал подряд. Т.е. отдали человеку который фактически не играл сезон, не стал лучшим игроком ЧМ, я ни разу не слышал за 21 год, что этот ЗМ не справедлив:))