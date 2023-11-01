Пинилья о Месси: «Если ты, выступая в МЛС, получаешь «Золотой мяч», то либо мы все сошли с ума, либо лига стала силой мирового уровня. И зачем брать в расчет год, если все решает один ЧМ?»

Маурисио Пинилья считает, что Лионель Месси не заслужил восьмой «Золотой мяч».

«Если ты, выступая в , получаешь « », то либо мы все сошли с ума, либо американская лига стала силой мирового уровня.

Все решил чемпионат мира. Но я не понимаю, зачем мы в таком случае выдаем награду за целый год, если в итоге значение имеет лишь один турнир. Думаю, что в целом Месси не был лучшим», – сказал бывший форвард сборной Чили.

Ротен о Месси: «Парень с «Золотым мячом» не был лучшим даже в «ПСЖ». Он не лучший в мире уже 3-4 года, но получил два приза за это время. Журналисты, хватит бредить!»

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