Пинилья о Месси: «Если ты, выступая в МЛС, получаешь «Золотой мяч», то либо мы все сошли с ума, либо лига стала силой мирового уровня. И зачем брать в расчет год, если все решает один ЧМ?»

Теги МЛС Лионель Месси Золотой мяч ЧМ-2022 Маурисио Пинилья Интер Майами Футбол

Маурисио Пинилья считает, что Лионель Месси не заслужил восьмой «Золотой мяч».

«Если ты, выступая в МЛС, получаешь «Золотой мяч», то либо мы все сошли с ума, либо американская лига стала силой мирового уровня.

Все решил чемпионат мира. Но я не понимаю, зачем мы в таком случае выдаем награду за целый год, если в итоге значение имеет лишь один турнир. Думаю, что в целом Месси не был лучшим», – сказал бывший форвард сборной Чили.

Ротен о Месси: «Парень с «Золотым мячом» не был лучшим даже в «ПСЖ». Он не лучший в мире уже 3-4 года, но получил два приза за это время. Журналисты, хватит бредить!»

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65 комментариев

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Samurai99
Если что ЗМ дают за сезон, а не за год. Какой MLS если он за ПСЖ выступал? 🤦🤦🤦
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Родя Раскольников
Наглядный пример уровня интеллекта всех кто высказывается в подобном ключе. Чел даже не знает регламента ЗМ, но пукнуть ртом нужно обязательно.
+39
-13
+26
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King_X
Ответ Футбол_это_жизнь
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ЧМ входит
Но входит и остальной сезон, который был блеклым. Входит и количество пенальти, забей их Альварес или Дима - едва ли б просили им ЗМ отдать. Входит то, как тащил в отдельных матчах Альварес, ДиМа, Мартинес, Энцо и МакАлистер вчистую сжирали соперников, но все это докрутили/записали в образ Месси, который при пропущенных (с той же Голландией) абсолютно пропадал и ходил только психовал

Нельзя перечеркивать весь год 5 матчами, пусть и такой важности
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Сергей Гуляев
Ответ Футбол_это_жизнь
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Можно посмотреть на это с другой стороны.

Если поменять Месси и Холланда местами, т.е у одного требл, бешеная стата итд, но при этом нет результативных действий в финале/полуфинале, и нет игр на ЧМ, а у другого не сказать, что средняя, но и не сказать что запредельная стата по сезону в далеко не самой топовой лиге, но при этом в копилке наград лучший игрок ЧМ и, собственно, сам ЧМ, после которого отъезд в МЛС на заслуженную пенсию, кто в таком случае взял бы зм?

Что то мне подсказывает, что не Холланд.
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Артём Иванов
Очевидно, что спортс специально отбирает именно такие высказывания, чтобы поднять просмотры, игнорируя противоположные. Какого-то Пинилью нашёл.
И передайте кто-нибудь этому Пинилье, что награда вручается за сезон, а не за год, поэтому МЛС не учитывается.
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Сергей Котов
Ответ hustla story
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он был лучшим по оценкам за сезон.это раз..второй по гол плюс пас..первый по ассистам..первый по победным голам за сезон..лучший игрок суперкубка франции или я чтото путаю?
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ОМАР бб
Никчемный Роналдо, Оуэн, Джуд, Пеп, Анри, Артета против легенды футбола Пенилья, Ротен, Моргана
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Igbin
Ответ Joekoul
Тупой Пинилья не понимает за какой период дается ЗМ. Или по его мнкнию перейдя в МЛС автоматически лишаешься шансов
Пинилья-то как раз понимает и все объясняет.
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Ярик01
Он выступал в МЛС в сезон, за который выдали золотой мяч?
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rigobersong
Чемпионат Мира 2002

Лучший игрок Оливер Кан

Роналдо в сезоне 7 голов 2 голевые за клуб

0 титулов

Выиграл ЧМ со сборной которая играла 3й финал подряд. Т.е. отдали человеку который фактически не играл сезон, не стал лучшим игроком ЧМ, я ни разу не слышал за 21 год, что этот ЗМ не справедлив:))
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Гроссмейстер Д
А Месси что, за голы в МЛС Золотой мяч получил? Или все-таки за великий поход к заветному кубку мира, где у Месси на каждой стадии плей-офф результативное действие и эту победу на главном футбольном турнире видели миллиарды?
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Men77
Причем тут вообще млс? у хейтеров Месси вообще с айкью туговато?
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Вальдано
Ответ Роман
это кто 👤???
Жена Моргана..
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rej1sta
Вот это спортс откопал авторитета😂
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Igbin
Пинилья-то как раз понимает и все объясняет.
Что он понимает? За сезон считают, а не за календарный год, причем тут MSL? Правило поменялись как пару лет уже!
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Azat Tezekbaev
Так по регламенту золотой мяч 2023 учитывал период с 1 августа 2022 по 31 июля 2023, то есть учитывались выступления за Аргентину и ПСЖ. Что за чушь он несёт
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Samurai99
Ответ Real_v_dushe
Требовали ухода всех, кто играл плохо. ПСЖ перестраивается и уде добивается результата лучшего, чем с ними. Но это не имеет значения. Имеет значение, что оценка игры алчного арга за ПСЖ абсолютно низкая.
"уже добиваются результата лучше" Ааххахахахах во-первых сейчас ноябрь месяц , о каких результатах может быть речь? Во-вторых они даже в Лиге 1 не на первом месте 😂😂😂 "алчный арг" тоже мимо. Он в СА за огромную сумму денег не перешел , в отличии от клубники. Хотя таким как ты нет смысла что-либо объяснять и писать , тут клинический случай
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Дима
Ответ Родя Раскольников
Наглядный пример уровня интеллекта всех кто высказывается в подобном ключе. Чел даже не знает регламента ЗМ, но пукнуть ртом нужно обязательно.
а какой регламент? Опрос журналистов, которые не занимаются этим уже больше 15 лет, как наш Клещев? Крайне офигенная премия))
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AurelioDeLaurentis
Ответ Krauvec Cool
Этот писака ниче не понимать. Месси великий в истории, должен получать каждый день ЗМ.
😁😁😁
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Igbin
Ответ Edwin_Hubble
«Если ты, выступая за МЛС, получаешь ЗМ» «Все решил чемпионат мира» Мне одному кажется, что у этого чела диссонанс в голове?
Одному.
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FOOTBALL Live
пуфф. пусть что хотят то и говорят. всегда были есть и будут такие люди. Месси величайший игрок, заслуженно получил золотой мяч.
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Samurai99
Ответ Дима
с псж он вылетал из ЛЧ
Два других претендента: Холланд, Мбаппе. Мбаппе: точно так же вылетел из ЛЧ. Холланд: даже не попал на ЧМ, он туда со своей сборной даже не отобрался
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Вальдано
Ответ Men77
Хорошо, как скажешь. Будут еще пожелания?
Он хочет ещё себе зарплату сторожа повысить. 😄
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Samurai99
Ответ King_X
ЧМ входит Но входит и остальной сезон, который был блеклым. Входит и количество пенальти, забей их Альварес или Дима - едва ли б просили им ЗМ отдать. Входит то, как тащил в отдельных матчах Альварес, ДиМа, Мартинес, Энцо и МакАлистер вчистую сжирали соперников, но все это докрутили/записали в образ Месси, который при пропущенных (с той же Голландией) абсолютно пропадал и ходил только психовал Нельзя перечеркивать весь год 5 матчами, пусть и такой важности
А Месси не тащил? "Записали в образ Месси" может именно потому что он сделал самый весомый вклад? С СА - гол, с Мексикой гол+ пас, с Австралией - гол, с Нидерландами гол+пас , с Хорватией гол+пас, в финале дубль. Что он ещё должен был сделать? "который при пропущенных с Голландией пропадал и психовал" Гол + пас с Голландией это пропадал?
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Leganessi
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Spaten
Идиот, потому что мундиаль бывает даже не каждый год!
Так сделайте турнир раз в 10 лет, периодом в один матч. Сыграли один матч, кто выиграл тому и ЗМ. А остальные 11 месяцев и 29 дней не важны. Ну ты и крестьянин.
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