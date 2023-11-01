Эмилиано Мартинес: «Мбаппе выиграет много «Золотых мячей» после ухода Месси и Роналду. Каждый француз должен гордиться таким игроком»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе Футбол

Эмилиано Мартинес высоко оценил уровень Килиана Мбаппе.

Они встречались в матче Аргентина – Франция в финале ЧМ-2022. Мбаппе забил три мяча, но по пенальти победили южноамериканцы.

– Доставил ли Мбаппе вам проблем?

– Да. Его неспроста считают одним из лучших в мире. Я с огромным уважением отношусь к нему как к игроку и как к человеку.

Да, есть кадры из Аргентины (голкипер был сфотографирован с куклой с лицом Мбаппе во время парада в честь победы на ЧМ-2022 – прим. Sports.ru), но люди кидали нам разные вещи, и вот что получилось. Это не отражает мой характер.

Килиан – пример для подражания. Этот парень великолепен, выиграл один чемпионат мира в составе сборной Франции и дошел до финала на следующем, оформил там хет-трик. Каждый француз должен гордиться таким футболистом.

– Он сильнейший форвард, против которого вам доводилось играть?

– Да, конечно. Когда Месси и Криштиану Роналду завершат карьеру, то Килиан, следуя этим путем, выиграет много «Золотых мячей», – сказал голкипер «Астон Виллы».

Эмилиано Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер» в раздевалке Аргентины после победы на ЧМ-2022

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6 комментариев

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Men77
в принципе даже в этом сезоне вполне реально, если стату набьет и выиграет Евро, то будет одним из главных претендентов.
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JURAVLI
Мбаппе пока выглядит ключевым фаворитом на следующий ЗМ, как и Франция основным фаворитом на победу в Евро.
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Даниил Гутин
Ответ Футбол_это_жизнь
Киллиан должен решить, он француз и любит деньги, или он футболист и хочет оставить наследие мировое! Но если он вытащит псж на новый уровень это будет нечто! Но учитывая его видимо не очень характер как человека он не может смириться с другими топ игроками в команде, а без них он ничего не выиграет!
Ну, он может оставить мировое наследие, если возьмёт ещё пару раз ЧМ и побьёт рекорд мировой рекорд Клозе, что не так сложно с нынешней Францией. А ПСЖ одному ему не спасти
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