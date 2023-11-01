Эмилиано Мартинес: «Мбаппе выиграет много «Золотых мячей» после ухода Месси и Роналду. Каждый француз должен гордиться таким игроком»

Эмилиано Мартинес высоко оценил уровень Килиана Мбаппе.

Они встречались в матче Аргентина – Франция в финале ЧМ-2022. Мбаппе забил три мяча, но по пенальти победили южноамериканцы.

– Доставил ли Мбаппе вам проблем?

– Да. Его неспроста считают одним из лучших в мире. Я с огромным уважением отношусь к нему как к игроку и как к человеку.

Да, есть кадры из Аргентины (голкипер был сфотографирован с куклой с лицом Мбаппе во время парада в честь победы на ЧМ-2022 – прим. Sports.ru), но люди кидали нам разные вещи, и вот что получилось. Это не отражает мой характер.

Килиан – пример для подражания. Этот парень великолепен, выиграл один чемпионат мира в составе сборной Франции и дошел до финала на следующем, оформил там хет-трик. Каждый француз должен гордиться таким футболистом.

– Он сильнейший форвард, против которого вам доводилось играть?

– Да, конечно. Когда Месси и Криштиану Роналду завершат карьеру, то Килиан, следуя этим путем, выиграет много «Золотых мячей», – сказал голкипер «Астон Виллы».

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