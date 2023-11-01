FA порекомендовала игрокам английских клубов не использовать фразу «От реки до моря» в поддержку Палестины: «В противном случае обратимся в полицию за разъяснениями»

FA потребует от игроков избегать в соцсетях лозунга в поддержку Палестины.

Ранее полузащитник «Лестера» Хамза Чоудури опубликовал твит с надписью «От реки до моря» с фото флага Палестины. Игрока раскритиковали, так как эта фраза (полностью звучит «от реки до моря. Палестина будет свободной» – Sports.ru) может быть интерпретирована как призыв к уничтожению Израиля. Также существует мнение, что эта фраза лишь призывает прекратить притеснения палестинцев.

Впоследствии Чоудури принес извинения, заявив, что его твит был истолкован неверно.

Как сообщает BBC, футбольная ассоциация Англии направит клубам письма с рекомендацией игрокам избегать этой фразы в своих публикациях в соцсетях.

«Мы настоятельно рекомендуем клубам следить за тем, чтобы игроки не публиковали контент, который может быть оскорбительным.

Если кто-то снова использует эту фразу, мы обратимся в полицию за разъяснениями о том, как нам следует относиться к этому и реагировать», – говорится в заявлении FA.

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