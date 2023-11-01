FA порекомендовала игрокам английских клубов не использовать фразу «От реки до моря» в поддержку Палестины: «В противном случае обратимся в полицию за разъяснениями»

Теги премьер-лига Англия Лестер чемпионшип Футбольная ассоциация Англии Политика соцсети Хамза Чоудури Футбол

FA потребует от игроков избегать в соцсетях лозунга в поддержку Палестины.

Ранее полузащитник «Лестера» Хамза Чоудури опубликовал твит с надписью «От реки до моря» с фото флага Палестины. Игрока раскритиковали, так как эта фраза (полностью звучит «от реки до моря. Палестина будет свободной» – Sports.ru) может быть интерпретирована как призыв к уничтожению Израиля. Также существует мнение, что эта фраза лишь призывает прекратить притеснения палестинцев.

Впоследствии Чоудури принес извинения, заявив, что его твит был истолкован неверно.

Как сообщает BBC, футбольная ассоциация Англии направит клубам письма с рекомендацией игрокам избегать этой фразы в своих публикациях в соцсетях.

«Мы настоятельно рекомендуем клубам следить за тем, чтобы игроки не публиковали контент, который может быть оскорбительным.

Если кто-то снова использует эту фразу, мы обратимся в полицию за разъяснениями о том, как нам следует относиться к этому и реагировать», – говорится в заявлении FA.

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31 комментарий

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Ебздрогыч
А от сердца к солнцу можно?
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Metalloid
А хоть что-то в поддержку Палестины можно? Не говоря уж про слова о военных преступлениях евреях, они же священный народ, их трогать нельзя.
+17
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Ярополк Окаянный
"Палестина будет свободной" это призыв к уничтожению Израиля?
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БолельщикСоСтажем
А можно говорить: от пролива до океана, в контексте Шотландии?
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Демократия
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Красная стрела
Ответ Ярополк Окаянный
"Палестина будет свободной" это призыв к уничтожению Израиля?
А "Уничтожить Палестину" - это называется борьба с терроризмом.
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Ебздрогыч
Можно предложить им использовать текст старой песни: давай поспорим, что река станет морем
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Михаил Сафонов
Но по мнению Игоря Новикова это в России нельзя ничего говорить
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And-Rover
Ответ Футбол_это_жизнь
Сидя будем в России учить англичан как жить. Свои проблемы же решили, а не не решили! Ссым иначе Дон извиняться заставит!
Это англичане указывают России какая она неправильная только лишь потому что она делает не так как Запад, хотя сами не являются образцом честности.
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TaR
Ответ Ебздрогыч
А от сердца к солнцу можно?
Вообще никуда нельзя. Ни от реки до моря, ни от сердца к солнцу, ни от земли до луны. Черных и белых нет, на колено если вставать - то только одно. Все сложно в общем - если правила изучить
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Кокич
Ответ Ебздрогыч
А от сердца к солнцу можно?
Можно "от моря до реки."
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Metalloid
Ответ Metalloid
А хоть что-то в поддержку Палестины можно? Не говоря уж про слова о военных преступлениях евреях, они же священный народ, их трогать нельзя.
Правда потом они удивляются погромам на протяжении последних тысяч лет, но это мы оставим додумывать им самим.
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Nbveh Nbvehjd
От Владивостока до Лиссабона звучало лучше!
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Е.Р.
За анекдоты ещё не сажают?))
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Cyle Rayner
западный берег граничит с рекой Иордан, сектор газа граничит с морем, все нормально в этом выражении
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deadjoker
Ответ Ебздрогыч
А от сердца к солнцу можно?
Исторически эта фраза более разрушительная для еврейского народа. Но не удивлюсь если сейчас ее могут и в поддержку приписать.
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Caerly
Ответ TaR
Вообще никуда нельзя. Ни от реки до моря, ни от сердца к солнцу, ни от земли до луны. Черных и белых нет, на колено если вставать - то только одно. Все сложно в общем - если правила изучить
на колено если вставать - то только одно, и то израилево
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skorpion n
Ответ Ебздрогыч
А от сердца к солнцу можно?
"от души в душу" можно
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Sekor
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Олег М
А ещё - от Волги до Енисея...
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Helge
Ответ Е.Р.
За анекдоты ещё не сажают?))
не сажают, но могут "отменить" и запретить заниматься своей работой
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Футбол_это_жизнь
Ответ And-Rover
Это англичане указывают России какая она неправильная только лишь потому что она делает не так как Запад, хотя сами не являются образцом честности.
Так вы определитесь мы делаем как запад, защищая свои интересы? И начиная войну? Или нет?! Я запутался
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Футбол_это_жизнь
Ответ Михаил Сафонов
Но по мнению Игоря Новикова это в России нельзя ничего говорить
Ну тут я согласен. Эстонец конечно смешной
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d.xoxlov
Ответ Олег М
А ещё - от Волги до Енисея...
от Чудских берегов до ледяной Колымы
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