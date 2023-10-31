Хавбек «Лестера» Чоудури поддержал Палестину фразой, которую иногда интерпретируют как призыв к уничтожению Израиля. Игрок извинился: «Пост неверно истолкован»

Хамза Чоудури извинился за пост о Палестине.

Англичанин в понедельник опубликовал твит с надписью «От реки до моря» с фото флага . Игрока раскритиковали, так как эта фраза (полностью звучит «от реки до моря. Палестина будет свободной» – Sports.ru) может быть интерпретирована как призыв к уничтожению Израиля. Есть и противоположное мнение о том, что это лишь призыв прекратить притеснения палестинцев.

Чоудури заявил, что его неправильно поняли.

«К сожалению, мой предыдущий пост был неверно истолкован. У меня не было намерения кого-либо обидеть, я просто хотел проявить сострадание к страдающим невинным людям.

Я прошу прощения, если кого-то оскорбил. Я разделяю надежду людей во всем мире на то, что мирное решение может положить конец продолжающимся страданиям невинных людей в этом конфликте», – написал .

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