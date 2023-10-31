Хавбек «Лестера» Чоудури поддержал Палестину фразой, которую иногда интерпретируют как призыв к уничтожению Израиля. Игрок извинился: «Пост неверно истолкован»

Теги премьер-лига Англия Лестер чемпионшип Сборная Палестины по футболу Политика соцсети Хамза Чоудури Футбол

Хамза Чоудури извинился за пост о Палестине.

Англичанин в понедельник опубликовал твит с надписью «От реки до моря» с фото флага Палестины. Игрока раскритиковали, так как эта фраза (полностью звучит «от реки до моря. Палестина будет свободной» – Sports.ru) может быть интерпретирована как призыв к уничтожению Израиля. Есть и противоположное мнение о том, что это лишь призыв прекратить притеснения палестинцев.

Чоудури заявил, что его неправильно поняли.

«К сожалению, мой предыдущий пост был неверно истолкован. У меня не было намерения кого-либо обидеть, я просто хотел проявить сострадание к страдающим невинным людям.

Я прошу прощения, если кого-то оскорбил. Я разделяю надежду людей во всем мире на то, что мирное решение может положить конец продолжающимся страданиям невинных людей в этом конфликте», – написал Чоудури.

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8 комментариев

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max bogomazov
Дайте ему ак 47 и в его любимую Палестину отправьте вместе с корешами Погба и Диалло.
+10
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+9
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кuraakula belov
Жду когда Чоудури заиграют за Бангладеш
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Замечательное время. За поцелуй, пусть и не обоюдный банят на три года, за вот такое всего на несколько матчей 🤣🤣🤣
+3
-2
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Кокич
Между прочим, вы меня не так поняли!
© режиссёр Якин
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Заяцволк
Будет свободной - это значит призыв к уничтожению ? А у нас оппозцы любят говорить "Россия будет свободной", это получается они тоже призывают к уничтожению кого-то ?
+1
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Замечательное время. За поцелуй, пусть и не обоюдный банят на три года, за вот такое всего на несколько матчей 🤣🤣🤣
Время притворства
0
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0
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OldRedWhite
Ответ Заяцволк
Будет свободной - это значит призыв к уничтожению ? А у нас оппозцы любят говорить "Россия будет свободной", это получается они тоже призывают к уничтожению кого-то ?
К массовому отстрелу зайцев и волков !
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