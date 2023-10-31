«Играю в Counter-Strike, читаю Библию, много молимся с девушкой по видеосвязи. Молитва помогает всем». Хавбек «Оренбурга» Башич о свободном времени

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, как проводит свободное время.

– Какие интересы, хобби у 21-летнего парня из Боснии и Герцеговины, живущего в Оренбурге?

– Мне нравится играть в Counter-Strike, в другие игры. День на день не приходится, но в среднем могу уделить этому часа два. Но я не безумный фанат, больше трех часов подряд никогда не играл. Люблю смотреть фильмы, сериалы. Иногда читаю Библию. Но большую часть времени мы болтаем с моей девушкой.

– Вы сказали, что читаете Библию. Не всю прочитали?

– Нет, пока не всю, но я на пути к этому, обычно я читаю каждый день. Для меня это важно. Вера играет важную роль в моей жизни, Бог делает меня лучшим человеком. Когда я молюсь, я становлюсь счастливее.

– Не ходите в церковь в России?

– Нет. Но мне нравится молиться вместе с моей девушкой. Мы очень много молимся.

– Вы с ней молитесь по видеосвязи?

– Да, именно. Молимся вместе.

– Это довольно необычно. Многие молодые футболисты используют видеосвязь в других целях. Вы слышали про Артема Дзюбу?

– Конечно! Слышал и кое-какие истории про него.

– Как относитесь к этим историям? И не думаете, что Артему тоже следует попробовать помолиться через видеосвязь?

– Молитва помогает любому человеку, вне зависимости от того, в кого он верит – в Аллаха или другого бога. Разные имена, но тот же смысл. Молиться полезно всем, – сказал Башич.

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