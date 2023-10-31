«Играю в Counter-Strike, читаю Библию, много молимся с девушкой по видеосвязи. Молитва помогает всем». Хавбек «Оренбурга» Башич о свободном времени

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Оренбург CS:GO книги Иван Башич религия Футбол

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, как проводит свободное время.

– Какие интересы, хобби у 21-летнего парня из Боснии и Герцеговины, живущего в Оренбурге?

– Мне нравится играть в Counter-Strike, в другие игры. День на день не приходится, но в среднем могу уделить этому часа два. Но я не безумный фанат, больше трех часов подряд никогда не играл. Люблю смотреть фильмы, сериалы. Иногда читаю Библию. Но большую часть времени мы болтаем с моей девушкой.

– Вы сказали, что читаете Библию. Не всю прочитали?

– Нет, пока не всю, но я на пути к этому, обычно я читаю каждый день. Для меня это важно. Вера играет важную роль в моей жизни, Бог делает меня лучшим человеком. Когда я молюсь, я становлюсь счастливее.

– Не ходите в церковь в России?

– Нет. Но мне нравится молиться вместе с моей девушкой. Мы очень много молимся.

– Вы с ней молитесь по видеосвязи?

– Да, именно. Молимся вместе.

– Это довольно необычно. Многие молодые футболисты используют видеосвязь в других целях. Вы слышали про Артема Дзюбу?

– Конечно! Слышал и кое-какие истории про него.

– Как относитесь к этим историям? И не думаете, что Артему тоже следует попробовать помолиться через видеосвязь?

– Молитва помогает любому человеку, вне зависимости от того, в кого он верит – в Аллаха или другого бога. Разные имена, но тот же смысл. Молиться полезно всем, – сказал Башич.

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22 комментария

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Артем Шелудков
Что за отбитый журналист начал верующему человеку заливать про дро4ку Дзюбы по видеосвязи? Мдааа, современный уровень журналистики поражает
+35
-1
+34
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magentrumen
журналисты хотят, чтоб Артём им на лица подрочил
+32
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+32
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Коля Мигодин
И нафига сюда Дзюбу приплели😑
+31
0
+31
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Алексей Ненахов
Ответ ranelgee
То есть ты думаешь, что верующий человек со своей девушкой реально молится по видеосвязи?
Отмаливает фраги из Контры
+12
0
+12
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Алексей Ненахов
По мнению журналиста Дзюба молодой футболист))
+4
-1
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monah
Ответ Коля Мигодин
И нафига сюда Дзюбу приплели😑
Через видеосвязь
+3
0
+3
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Вондроушова
Главное, чтобы был учтен опыт Дзюбы и видео совместных молитв по видеосвязи не стало достоянием интернета.
+2
0
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Orgazmatron IGO
Дно журналистики.
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верблюжья смегма
С последнего вопроса сикнул)
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ranelgee
Ответ Алексей Ненахов
Хэдшоты делает )
И скриншоты тоже делает
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Алексей Ненахов
Ответ ranelgee
Молятся за их упокой, так сказать Одной рукой, потом другой рукой Лишь бы пацан по-русски читать не умел, а то расстроится сильно после комментов тут.
Хэдшоты делает )
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ranelgee
Ответ Алексей Ненахов
Отмаливает фраги из Контры
Молятся за их упокой, так сказать
Одной рукой, потом другой рукой
Лишь бы пацан по-русски читать не умел, а то расстроится сильно после комментов тут.
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ranelgee
Ответ Артем Шелудков
Что за отбитый журналист начал верующему человеку заливать про дро4ку Дзюбы по видеосвязи? Мдааа, современный уровень журналистики поражает
То есть ты думаешь, что верующий человек со своей девушкой реально молится по видеосвязи?
+5
-5
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ranelgee
Ответ Женька Овомоела
Это где у тебя 3 часа ночи?
На другом краю света от тебя, получается
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K. Eropegov
Дудь низвержен.
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grevestor
У неё даже все колени в синяках, потому что молится часто, видимо.
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Алексей Филиппов
Ну это же РБ помойка, что от них еще ждать
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Marcus-light
Пристрелил террористов или силовиков в игре, вышел, помолился, опять пошел убивать)
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