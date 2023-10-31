«Играю в Counter-Strike, читаю Библию, много молимся с девушкой по видеосвязи. Молитва помогает всем». Хавбек «Оренбурга» Башич о свободном времени
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, как проводит свободное время.
– Какие интересы, хобби у 21-летнего парня из Боснии и Герцеговины, живущего в Оренбурге?
– Мне нравится играть в Counter-Strike, в другие игры. День на день не приходится, но в среднем могу уделить этому часа два. Но я не безумный фанат, больше трех часов подряд никогда не играл. Люблю смотреть фильмы, сериалы. Иногда читаю Библию. Но большую часть времени мы болтаем с моей девушкой.
– Вы сказали, что читаете Библию. Не всю прочитали?
– Нет, пока не всю, но я на пути к этому, обычно я читаю каждый день. Для меня это важно. Вера играет важную роль в моей жизни, Бог делает меня лучшим человеком. Когда я молюсь, я становлюсь счастливее.
– Не ходите в церковь в России?
– Нет. Но мне нравится молиться вместе с моей девушкой. Мы очень много молимся.
– Вы с ней молитесь по видеосвязи?
– Да, именно. Молимся вместе.
– Это довольно необычно. Многие молодые футболисты используют видеосвязь в других целях. Вы слышали про Артема Дзюбу?
– Конечно! Слышал и кое-какие истории про него.
– Как относитесь к этим историям? И не думаете, что Артему тоже следует попробовать помолиться через видеосвязь?
– Молитва помогает любому человеку, вне зависимости от того, в кого он верит – в Аллаха или другого бога. Разные имена, но тот же смысл. Молиться полезно всем, – сказал Башич.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Одной рукой, потом другой рукой
Лишь бы пацан по-русски читать не умел, а то расстроится сильно после комментов тут.